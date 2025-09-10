Những nâng cấp nổi bật

Trong khi mẫu iPhone Air thu hút nhiều sự chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng, thì như thường lệ, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới là những sản phẩm được quan tâm nhất.

iPhone 17 Pro. Ảnh: CNET

Đây tiếp tục là những chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple, với hiệu năng hàng đầu nhưng không phải hy sinh độ mỏng nhẹ.

Khung máy sử dụng hợp kim nhôm nguyên khối được gia công chính xác, mang lại độ chắc chắn cao hơn. Lớp phủ Ceramic Shield tiếp tục bảo vệ màn hình.

Đáng chú ý, vì toàn bộ khung đều bằng kim loại nên Apple buộc phải bổ sung một tấm gốm riêng ở mặt lưng để hỗ trợ sạc không dây MagSafe.

Ở mặt trước, camera selfie được nâng cấp với tính năng Center Stage, tự động điều chỉnh khung hình trong các cuộc gọi video khi người dùng di chuyển hoặc có thêm người tham gia.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là cụm camera sau. Thay vì bố trí dạng ô vuông lệch góc, Apple đã chuyển sang thiết kế dạng thanh ngang chạy hết chiều rộng mặt lưng. LiDAR và đèn flash được đặt lệch sang một bên, tạo cảm giác gọn gàng và mới mẻ.

Ảnh: Apple

Apple khẳng định đây là hệ thống camera tốt nhất từng có trên iPhone. Bộ 3 camera sau đều có độ phân giải 48 MP, bao gồm góc rộng, siêu rộng và telephoto. Camera trước đạt 18 MP, hỗ trợ nhiều tính năng AI để tối ưu ảnh và video.

Cụm camera ngang khiến iPhone 17 Pro trông giống các mẫu Google Pixel hơn là iPhone truyền thống, nhưng điều này giúp tối ưu không gian và bố trí linh kiện.

Apple trang bị cho dòng 17 Pro vi xử lý A19 Pro – chip mới nhất không chỉ tăng hiệu năng tổng thể, mà còn tối ưu cho Apple Intelligence, nền tảng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

Để giải quyết vấn đề nhiệt, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp giữ hiệu suất ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Một trong những điểm khiến cộng đồng bàn tán nhiều nhất là phiên bản màu cam vũ trụ (cosmic orange). Trước sự kiện, ảnh rò rỉ khiến nhiều người thất vọng vì gam màu bị đánh giá là “xỉn”.

Tuy nhiên, sản phẩm thực tế trông tươi sáng và bắt mắt hơn. Dù vậy, không ít người vẫn cho rằng đây là tông màu “khó yêu”, nhất là khi đặt cạnh hai lựa chọn cổ điển: trắng và đen.

Apple xác nhận iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin lớn nhất từng có trên iPhone – dù con số chính xác chưa được công bố.

Trong khi các đối thủ Android từ lâu đã phổ biến với pin 5.000mAh, Apple vốn thường dựa vào tối ưu phần mềm để kéo dài thời lượng sử dụng.

Với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, hãng cho thấy đã bắt đầu kết hợp cả phần cứng và phần mềm để cải thiện pin.

Giá bán và ngày lên kệ

Dòng iPhone 17 Pro năm nay có giá cao hơn so với thế hệ 2024, nhưng đổi lại Apple đã nâng dung lượng lưu trữ mặc định lên 256GB.

Giá dòng iPhone 17. Ảnh: Apple

Giá iPhone 17 Pro từ 1.099 USD (256GB), trong khi iPhone 17 Pro Max có giá từ 1.199 USD (256GB).

Apple cho đặt hàng trước (pre-order) bắt đầu từ ngày 12/9, và lên kệ ngày 19/9 tại các Apple Store.

Ngoài 17 Pro, Apple cũng công bố giá cho các mẫu khác: iPhone 17: 799 USD; iPhone Air: 999 USD.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không chỉ là bản nâng cấp đơn thuần, mà còn là sự tái định hình về thiết kế và cấu trúc iPhone. Tản nhiệt buồng hơi, chip A19 Pro, pin lớn, camera ngang mới và bộ nhớ 256GB mặc định đều là những thay đổi đáng kể.

Dù màu cam vũ trụ gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đang mang lại một trải nghiệm iPhone khác biệt nhất trong nhiều năm.

Với mức giá cao hơn nhưng giá trị sử dụng vượt trội, đây có thể sẽ tiếp tục là sản phẩm cháy hàng ngay trong đợt mở bán đầu tiên.