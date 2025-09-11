Nếu bạn đang cân nhắc bỏ qua iPhone 17 Pro và muốn biết iPhone 18 Pro sẽ mang đến điều gì, dưới đây là tổng hợp những điểm nổi bật đang được giới phân tích và truyền thông quốc tế đề cập.

Face ID dưới màn hình

Hồi tháng 4/2023, nhà phân tích Ross Young từng công bố lộ trình phát triển cho thấy iPhone 17 Pro sẽ là thế hệ đầu tiên có Face ID ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, ông lại cho biết thay đổi này đã bị hoãn đến năm 2026.

iPhone 18 Pro Max sẽ có cảm biến Face ID dưới màn hình. Ảnh: Macrumors

Nếu kịch bản đó diễn ra, điều này đồng nghĩa với việc Face ID dưới màn hình có thể lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào năm sau.

Ross Young dự đoán việc đưa Face ID xuống dưới màn hình sẽ giúp Dynamic Island nhỏ gọn hơn đáng kể so với hiện tại, mang lại diện tích hiển thị rộng rãi hơn.

Đáng chú ý, đến tháng 5/2025, tờ The Information cũng đưa tin rằng nhiều khả năng iPhone 18 Pro sẽ trang bị công nghệ này, củng cố thêm độ tin cậy của dự đoán.

Khẩu độ thay đổi linh hoạt

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, camera chính 48MP Fusion trên iPhone 18 Pro sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên (variable aperture).

Khác với hệ thống hiện tại, khi iPhone 14 Pro đến iPhone 17 Pro đều chỉ có khẩu độ cố định ƒ/1.78, thì với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, người dùng có thể tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính vào cảm biến. Điều này mở ra khả năng kiểm soát tốt hơn về chiều sâu trường ảnh (depth of field) – tức độ nổi bật của chủ thể ở tiền cảnh so với hậu cảnh.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng với hạn chế về kích thước cảm biến trên smartphone, hiệu quả thực tế của khẩu độ biến thiên có thể không ấn tượng như trên máy ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là bước tiến quan trọng, mang lại cho người dùng nhiều sự linh hoạt hơn khi chụp ảnh.

Trước đó, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg từng đưa tin sai rằng iPhone 17 Pro sẽ sở hữu “hệ thống khẩu độ biến thiên”, chỉ vài ngày trước sự kiện ra mắt của Apple. Thực tế, nếu tin tức rò rỉ mới chính xác, phải đến thế hệ iPhone 18 Pro công nghệ này mới chính thức được triển khai.

Chip A20 Pro tiến trình 2nm và modem C2

Một trong những nâng cấp hứa hẹn nhất trên iPhone 18 Pro là chip A20 Pro, được sản xuất dựa trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Đây sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng công nghệ bán dẫn 2nm trên iPhone, hứa hẹn mang lại cải thiện lớn về hiệu năng cũng như khả năng tiết kiệm điện năng.

Video concept iPhone 18 Pro Max. Nguồn: Vision Of America

Đi cùng với đó, Apple cũng dự kiến trang bị modem C2 do chính hãng phát triển, thay thế modem của Qualcomm vốn được dùng suốt nhiều năm. Modem mới được kỳ vọng sẽ tối ưu kết nối mạng di động, đồng thời tiết kiệm năng lượng tốt hơn, kéo dài thời lượng pin – yếu tố luôn được người dùng quan tâm hàng đầu.

Kỳ vọng và dấu hỏi phía trước

Tổng hợp lại, iPhone 18 Pro đang được kỳ vọng sẽ mang đến ba cải tiến lớn: Face ID dưới màn hình, camera khẩu độ biến thiên, và chip A20 Pro tiến trình 2nm kèm modem C2. Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, đây có thể là bước nhảy vọt về công nghệ so với iPhone 17 Pro, vốn tập trung nhiều vào thiết kế và nâng cấp phần cứng quen thuộc.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Chẳng hạn, Face ID dưới màn hình liệu có hoạt động nhanh và chính xác như hệ thống hiện tại? Khẩu độ biến thiên trên cảm biến nhỏ của smartphone có thực sự mang lại trải nghiệm khác biệt cho nhiếp ảnh di động? Và liệu modem C2 do Apple phát triển có đủ độ ổn định để thay thế giải pháp từ Qualcomm?

Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ rõ ràng khi Apple chính thức công bố iPhone 18 Pro vào mùa thu năm sau. Nhưng một điều chắc chắn: đây sẽ là thế hệ rất đáng để chờ đợi, đặc biệt với những ai đã quyết định bỏ qua iPhone 17 Pro.

(Theo Appleinsider, Macrumors)