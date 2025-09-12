Thay vì cụm camera lồi truyền thống, giờ đây người dùng có một “cao nguyên camera” trải dài gần như toàn bộ mặt sau iPhone 17 Pro Max. Bên trong khu vực này là hệ thống camera nâng cấp toàn diện, bao gồm ống kính Telephoto mới.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple.

Cả ba camera trên iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48MP, với tổng cộng năm mức thu phóng khác nhau giữa các ống kính. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giữ vị thế hàng đầu của Apple trong mảng nhiếp ảnh di động.

Ống kính Telephoto

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở ống kính Telephoto Fusion 48MP, thay thế cho ống Telephoto 12MP trên dòng iPhone 16 Pro Max. Ống kính này hỗ trợ zoom quang học 4x, tương đương tiêu cự 100mm, cho phép chụp ảnh 48MP sắc nét. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ zoom 8x, tức tiêu cự 200mm, nhưng hình ảnh sẽ giới hạn ở 12MP.

Apple cho biết cảm biến Telephoto mới lớn hơn 56% so với thế hệ trước, cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Zoom quang học tối đa 8x có thể được mở rộng lên 40x zoom kỹ thuật số. Ảnh: Apple

Ống kính này được trang bị Hybrid Focus Pixels, công nghệ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến 3D, tự động lấy nét, cùng thiết kế tetraprism đã từng ra mắt năm ngoái.

Zoom quang học tối đa 8x có thể được mở rộng lên 40x zoom kỹ thuật số. Tuy chưa đạt tới mức 100x như các smartphone Samsung cao cấp, đây vẫn là một nâng cấp đáng kể, mở rộng phạm vi zoom cho người dùng iPhone.

Ống kính Wide

Ống kính góc rộng 48MP trên iPhone 17 Pro Max, hay còn gọi là Fusion Main lens, không thay đổi nhiều so với iPhone 16 Pro Max. Người dùng có thể chụp ảnh 24MP hoặc 48MP ở tiêu cự 24mm, hoặc ảnh tele 12MP ở tiêu cự 48mm.

Các tính năng chính gồm: chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ 2, 100% điểm lấy nét, và khẩu độ f/1.78 – đảm bảo chất lượng cao trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Ống kính Ultra Wide

Apple gọi ống kính siêu rộng 48MP này là Fusion Ultra Wide. Nó có tiêu cự 13mm, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 120 độ.

Đặc biệt, camera này hỗ trợ chụp macro 48MP cận cảnh cực chi tiết, đồng thời tích hợp Hybrid Focus Pixels để cải thiện độ sắc nét. Đây cũng là công cụ lý tưởng cho những bức ảnh phong cảnh hoặc chụp nhóm.

LiDAR và đèn Flash

Bên phải của “cao nguyên camera” là đèn flash Adaptive True Tone và máy quét LiDAR. LiDAR tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lấy nét nhanh hơn, đặc biệt trong môi trường thiếu sáng, đồng thời phục vụ các ứng dụng AR.

Các công nghệ camera khác

Apple vẫn duy trì hàng loạt công nghệ nhiếp ảnh đã trở thành thương hiệu:

Photonic Engine: kết hợp điểm ảnh từ hình ảnh độ phân giải cao và hình ảnh tối ưu ánh sáng, tạo ra ảnh 24MP sắc nét hơn, đặc biệt hữu ích khi chụp đêm.

Deep Fusion: cải thiện chi tiết, kết cấu trong điều kiện ánh sáng trung bình đến yếu.

Cả ba camera trên iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48MP. Ảnh: Apple

Smart HDR 5: nhận diện khuôn mặt, tối ưu ánh sáng, độ tương phản và tông da.

Ảnh chân dung với Focus và Depth Control: không cần chọn chế độ trước; iPhone tự động thu thập dữ liệu độ sâu và áp dụng hiệu ứng chân dung sau khi chụp, kể cả trong Night Mode.

Portrait Lighting: cung cấp nhiều tùy chọn ánh sáng như Natural, Studio, Stage, High-Key Mono.

Night Mode: chụp nhiều khung hình trong vài giây để tổng hợp thành ảnh sáng rõ hơn trong môi trường cực tối.

Apple giới thiệu iPhone 17 Pro trong đoạn video gần 4 phút.

Panorama: ảnh toàn cảnh lên tới 63MP.

Photographic Styles: bộ lọc được áp dụng ngay khi chụp, năm nay bổ sung tùy chọn “Bright”.

Ảnh và video không gian (Spatial): cho phép xem lại ở dạng 3D trên kính Vision Pro.

ProRAW & ProRes: hỗ trợ chụp ảnh RAW và quay video chuyên nghiệp.

Chỉnh méo ống kính Ultra Wide, tự động chống rung, chụp liên tiếp (Burst Mode) phục vụ các khoảnh khắc tốc độ cao.

Khả năng quay video

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là một trong những thiết bị quay video mạnh mẽ nhất thế giới di động:

Quay video 4K Dolby Vision với tốc độ 120 khung hình/giây.

Quay ProRes 4K 120fps khi kết nối bộ nhớ ngoài, hỗ trợ ProRes RAW mới, cùng Apple Log 2 và Genlock cho các nhà làm phim chuyên nghiệp.

Dual Capture: quay cùng lúc bằng camera trước và sau, hỗ trợ 4K Dolby Vision ở 30fps.

Cinematic Mode: quay phim với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh, hỗ trợ 4K Dolby Vision ở 30fps.

Action Mode: ổn định hình ảnh mạnh mẽ, quay ở 2.8K Dolby Vision 60fps.

Video không gian (Spatial Video): quay 1080p/30fps với âm thanh không gian.

Macro video, slow-motion 1080p tới 240fps, hoặc 4K Dolby Vision 120fps.

Time-lapse, QuickTake, zoom kỹ thuật số tới 15x.

Các tính năng khác: chống rung điện ảnh, lấy nét liên tục, giảm tiếng gió, trộn âm thanh.

Camera trước

Một điểm mới đáng chú ý là camera trước 18MP với tính năng Center Stage. Khẩu độ f/1.8, cảm biến lớn và thiết kế hình vuông giúp khung hình rộng hơn, giữ người dùng trong trung tâm khi gọi video.

Camera trước 18MP với tính năng Center Stage. Ảnh: Apple

Người dùng có thể chụp ảnh selfie cả ở chế độ ngang lẫn dọc mà không cần xoay máy. Video cũng ổn định hơn, và tính năng Dual Capture hỗ trợ quay đồng thời bằng camera trước và sau để ghi lại cả cảnh và phản ứng của người dùng.

So sánh với các mẫu khác

Trong khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sở hữu hệ thống ba camera cao cấp, iPhone 17 tiêu chuẩn chỉ có cụm camera kép (wide và ultra-wide).

Riêng iPhone Air mới chỉ được trang bị một ống kính duy nhất, tương đương camera chính của iPhone 17 Pro.

Đánh giá tổng quan

Với “cao nguyên camera”, Apple đã thay đổi hoàn toàn thiết kế mặt lưng và mang đến nâng cấp đáng kể cho hệ thống Telephoto trên iPhone 17 Pro Max.

Dù chưa đạt mức zoom 100x như Samsung, iPhone 17 Pro Max đã rút ngắn khoảng cách và bổ sung nhiều công nghệ chuyên nghiệp như ProRes RAW, Genlock và Dual Capture.

Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi: Liệu việc tăng độ phân giải và bổ sung tính năng có thực sự tạo nên sự khác biệt lớn trong trải nghiệm hàng ngày? Hay đây chỉ là bước đi để Apple duy trì lợi thế cạnh tranh với các đối thủ?

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng iPhone 17 Pro Max tiếp tục củng cố vị thế “tiêu chuẩn vàng” trong lĩnh vực nhiếp ảnh và quay phim di động. Với người dùng chuyên nghiệp lẫn đam mê sáng tạo nội dung, đây là chiếc iPhone xứng đáng để cân nhắc nâng cấp.

(Theo Macrumors, Appleinsider)