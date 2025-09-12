Trong nhiều tháng liền, tin đồn về việc Apple sẽ trình làng một thiết kế hoàn toàn mới cho dòng iPhone 17 đã khiến giới công nghệ xôn xao.

Ban đầu, nhiều người, trong đó có cả giới phân tích, còn tỏ ra nghi ngờ. Bởi lẽ, đó là một bước ngoặt quá lớn so với triết lý thiết kế ổn định mà Apple theo đuổi suốt nhiều năm qua. Nhưng đến ngày 9/9, tại sự kiện Awe Dropping, tất cả đã được xác nhận: Apple thực sự thay đổi.

iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5mac

Apple đã ra mắt mẫu iPhone siêu mỏng mang tên iPhone Air, với thanh camera ngang phía sau gợi nhớ đến phong cách Pixel của Google. Trong khi đó, các mẫu iPhone 17 Pro lại sở hữu một “đảo camera” khổng lồ cùng bộ khung hoàn toàn mới. Chính xác là chúng khác biệt hơn bao giờ hết.

iPhone 17 Pro: Thiết kế mới phục vụ điều gì?

Apple khẳng định, sự thay đổi lần này không chỉ là chuyện ngoại hình. iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được trang bị khung nhôm nguyên khối (unibody), mặt lưng Ceramic Shield ở phần không che phủ bởi nhôm, cùng “đảo camera” chiếm trọn góc trên.

Trước hết, khung nhôm nguyên khối được Apple chọn nhờ ba yếu tố: nhẹ hơn, tản nhiệt tốt hơn và cứng cáp hơn.

Con chip A19 Pro thế hệ mới và viên pin lớn cần một giải pháp tản nhiệt hiệu quả, và nhôm tỏ ra phù hợp hơn so với titan ở khía cạnh cân bằng giữa trọng lượng và hiệu suất. Nhờ độ mỏng của vật liệu, Apple có thể dành nhiều không gian hơn cho pin, giúp kéo dài thời lượng sử dụng.

Điểm gây chú ý nhất chính là cụm camera. Đúng, nó to đến mức gây “sốc”. Theo Apple, việc này hoàn toàn cần thiết để chứa camera telephoto Fusion 48MP mới.

Đây là camera đầu tiên trên iPhone có khả năng zoom quang học 8x ở tiêu cự 200mm - một thông số tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp. Với cải tiến này, Apple tự tin đặt iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vào vị trí hàng đầu về nhiếp ảnh di động.

Apple giới thiệu iPhone 17 Pro trong đoạn video ngắn.

Tổng hòa lại, thiết kế mới của iPhone 17 Pro không đơn thuần là “làm màu”, mà hướng tới tối đa hóa hiệu năng: chip mạnh hơn, pin lớn hơn, camera zoom xa hơn và khả năng tản nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, sự hy sinh cũng khá rõ ràng - tính thanh thoát và sang trọng của iPhone đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

iPhone Air: Siêu mỏng nhưng đánh đổi pin

Trong khi Pro hướng tới sức mạnh, thì iPhone Air là câu trả lời Apple dành cho Galaxy S25 Edge của Samsung. Đây là một mẫu hoàn toàn mới trong gia đình iPhone, với thân máy siêu mỏng, mặt lưng Ceramic Shield chống trầy xước và nứt vỡ, cùng cụm “camera bar” trải ngang.

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: Apple

Apple gọi đây là một “plateau” (cao nguyên) thay vì “thanh camera”, nhưng bản chất vẫn giống nhau: khu vực này chứa hệ thống camera, loa ngoài và thậm chí cả bộ xử lý. Cách bố trí này giúp Apple nhường lại nhiều không gian bên trong cho viên pin, dù thân máy chỉ dày 5,6mm - mức mỏng kỷ lục trên smartphone.

Dẫu vậy, ngay cả Apple cũng không thể thoát khỏi giới hạn vật lý. Viên pin trên iPhone Air chỉ đủ để duy trì cái gọi là “all-day battery life” (dùng đủ một ngày), vốn là một khái niệm mơ hồ vì thói quen của mỗi người khác nhau. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng iPhone Air có thể đi vào “vết xe đổ” của iPhone mini trước đây.

Pro thuyết phục, Air gây hoài nghi

Dù không thể gọi là đẹp, nhưng iPhone 17 Pro hợp lý cho những gì nó mang lại. Khả năng zoom quang 8x thực sự khác biệt, viên pin lớn hơn chắc chắn được người dùng hoan nghênh. Thêm vào đó, màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) mới mẻ đã phần nào làm lu mờ sự thô kệch của cụm camera, thậm chí tạo nên nét cá tính độc đáo.

iPhone Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước tới nay của Apple. Ảnh: 9to5mac

Ngược lại, iPhone Air khiến nhiều người băn khoăn nhiều hơn. Đúng, nó thanh mảnh và sang trọng ở góc độ thẩm mỹ, nhưng sự đánh đổi về pin và “camera bar” khó coi có thể khiến người dùng lưỡng lự. Nếu pin không đủ sức thuyết phục, iPhone Air khó lòng duy trì chỗ đứng, thậm chí có thể lặp lại số phận của dòng mini.

Người dùng có chấp nhận sự khác biệt này?

Ở một góc độ rộng hơn, có thể nói Apple đã chọn cách phá vỡ chuẩn mực để phục vụ nhu cầu thực tiễn: hiệu năng mạnh hơn, camera vượt trội hơn, thân máy mỏng hơn. Dù gây tranh cãi, đây là minh chứng cho việc hãng vẫn dám mạo hiểm thay đổi thay vì chỉ đi theo lối mòn.

Cuối cùng, câu hỏi còn lại thuộc về người dùng: Liệu mọi người có chấp nhận một chiếc iPhone “ít đẹp” nhưng thực dụng hơn? Với iPhone 17 Pro, câu trả lời có thể là “có”. Còn với iPhone Air, mọi thứ vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Nhìn chung, thiết kế của dòng iPhone 17 không hẳn là “xấu xí”, mà là khác lạ. Apple đã chứng minh rằng sự thay đổi lần này không chỉ để làm khác biệt, mà còn nhằm đạt được những cải tiến thực tế. Nhưng thành công hay thất bại, cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là minh chứng cho triết lý “đẹp không bằng hữu ích”, trong khi iPhone Air có thể trở thành một canh bạc mạo hiểm. Dù thế nào, thế hệ iPhone 17 chắc chắn đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong hành trình thiết kế của Apple.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)