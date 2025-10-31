Linh kiện và dụng cụ sửa chữa iPhone 17 được cung cấp thông qua cửa hàng Self-Service Repair tại Mỹ, Canada và nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Ireland, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và một số thị trường khác.

Người dùng có thể mua linh kiện và dụng cụ sửa chữa chính hãng từ Apple dành cho dòng iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air để tự sửa chữa tại nhà. Ảnh: CNET

Đây là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực của Apple nhằm trao nhiều quyền chủ động hơn cho người dùng trong việc bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Theo thông báo từ Apple, khách hàng giờ đây có thể đặt mua linh kiện chính hãng để tự thay thế hoặc sửa chữa những bộ phận quan trọng nhất trên thiết bị, tương đương với các lựa chọn mà các trung tâm dịch vụ uỷ quyền Apple đang sử dụng.

Với cả 4 mẫu máy mới, Apple cung cấp gần như toàn bộ nhóm linh kiện quan trọng. Người dùng có thể tìm thấy: Màn hình, pin, cụm camera, khung máy, loa, bo mạch logic và nhiều linh kiện khác…

Đáng chú ý, Apple cũng cung cấp bộ dụng cụ chuyên dụng cho việc tháo lắp và sửa chữa, tương tự như những gì các kỹ thuật viên Apple Store đang sử dụng.

Người dùng tại Mỹ có thể thuê bộ dụng cụ sửa chữa trong vòng 7 ngày với giá 49 USD, một mức phí được đánh giá là khá dễ tiếp cận đối với những ai chỉ cần sửa chữa thiết bị một lần.

Ngoài linh kiện và dụng cụ, Apple cũng công bố tài liệu hướng dẫn sửa chữa cho từng dòng máy, gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Các tài liệu này được cung cấp miễn phí trên website hỗ trợ của Apple, mô tả chi tiết từng bước tháo lắp, thay thế linh kiện và yêu cầu kỹ thuật kèm theo. Người dùng chỉ cần nhập số serial hoặc mã IMEI để truy cập đúng hướng dẫn dành cho thiết bị.

Apple nhấn mạnh rằng tài liệu này không dành cho người dùng phổ thông, mà hướng tới những cá nhân có kinh nghiệm trong việc sửa chữa thiết bị điện tử và hiểu rõ rủi ro liên quan đến các thao tác kỹ thuật tinh vi.

Chương trình Self-Service Repair được Apple ra mắt năm 2022 với mục tiêu mang đến sự minh bạch và chủ động trong việc sửa chữa thiết bị. Từ chỗ chỉ hỗ trợ một số mẫu iPhone, chương trình hiện đã mở rộng sang: iPad, MacBook và Mac để bàn, Studio Display, Loa Beats Pill.

Việc Apple mở rộng danh sách thiết bị hỗ trợ cho thấy hãng đang từng bước đáp ứng xu hướng “quyền được sửa chữa” – một phong trào đang được thúc đẩy tại Mỹ và châu Âu, yêu cầu các hãng công nghệ cho phép người dùng và các đơn vị độc lập sửa chữa thiết bị dễ dàng hơn.

(Theo 9to5mac, Macrumors)