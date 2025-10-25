Nếu chỉ một trong hai hãng làm vậy – chẳng hạn Samsung lùi ngày giới thiệu Galaxy S26 hoặc Apple thay đổi kế hoạch sản xuất iPhone 18 – người ta có thể xem đó là chuyện nhỏ.

Nhưng khi hai ông lớn nhất của thế giới smartphone cùng “đạp phanh” gần như cùng lúc, thì đó không còn là sự trùng hợp.

Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn. Ảnh: PhoneArena

Samsung chậm lại để đột phá

Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng Galaxy S26 sẽ không ra mắt đúng như kế hoạch ban đầu. Bên trong, Samsung được cho là đang phải xáo trộn lại cấu trúc sản phẩm, cắt giảm một số mẫu và làm chậm dây chuyền sản xuất.

Đáng chú ý nhất là thông tin Galaxy S26 Edge bị khai tử, chỉ sau một năm ngắn ngủi kể từ khi S25 Edge ra mắt.

Đây là quyết định táo bạo, đặc biệt với một công ty vốn nổi tiếng vì tung ra vô số biến thể khác nhau của cùng một dòng máy.

Thực tế, thiết kế S26 Edge cũng không gây được tiếng vang lớn, nên có lẽ Samsung cho rằng tốt hơn nên dừng lại sớm. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó.

Giới quan sát cho rằng Samsung đang tận dụng thời gian để tái cơ cấu sản phẩm, tập trung vào những mẫu có thể tạo dấu ấn thực sự. Nếu đúng vậy, thì đây là bước đi đáng hoan nghênh.

Ảnh render Galaxy S26 (bên trái) và Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Smartprix

Thời gian gần đây, nhiều mẫu điện thoại mới gần như không khác gì thế hệ trước, ngoài vài nâng cấp nhỏ như chip mạnh hơn, camera tốt hơn đôi chút.

Có lẽ, việc làm chậm lại guồng quay sẽ cho phép Samsung thực sự sáng tạo và tạo ra một thế hệ điện thoại đột phá hơn, thay vì chỉ “thay số model”.

Apple chia nhỏ lịch ra mắt để duy trì sức nóng

Về phía Apple, hãng được cho là đang chuẩn bị thay đổi lịch trình ra mắt truyền thống. Theo tin đồn, iPhone 18 bản thường sẽ xuất hiện vào mùa xuân 2026, trong khi iPhone 18 Pro và có thể cả iPhone Air siêu mỏng mới sẽ trình làng từ mùa thu 2025.

Đây là một sự chuyển hướng lớn so với truyền thống công bố đồng loạt vào tháng 9 hằng năm.

Nếu điều này trở thành sự thật, Apple có thể đang muốn kéo dài chu kỳ truyền thông và hâm nóng thị trường suốt cả năm, thay vì dồn mọi sự chú ý vào một sự kiện duy nhất.

Không thể phủ nhận rằng Apple cũng đã có dấu hiệu “chững lại”. iPhone 16 Pro là một thiết bị tuyệt vời, nhưng không tạo ra bước nhảy vọt lớn so với iPhone 15 Pro.

Nhưng iPhone 17 Pro so với iPhone 15 Pro thì có thể coi là một nâng cấp đáng kể.

Việc chia nhỏ thời điểm ra mắt có thể giúp Apple giảm áp lực sản xuất, đồng thời duy trì sự quan tâm của người dùng lâu hơn.

Đây cũng là cách để hãng kiểm soát dòng tin tức – biến mỗi đợt ra mắt thành một “làn sóng” truyền thông riêng biệt.

Dù nhìn từ góc nào, nước đi này rõ ràng có tính toán kỹ lưỡng.

Chiến lược mới của 2 "ông lớn"

Trong suốt nhiều năm, chu kỳ smartphone mới mỗi năm đã trở thành “đồng hồ sinh học” của ngành công nghệ: cứ mùa thu hoặc mùa xuân là sẽ có thế hệ mới. Nhưng thực tế là mọi thứ đã chạm trần.

Việc nâng cấp mỗi năm không còn mang lại sự phấn khích như trước. Bộ vi xử lý nhanh hơn một chút, màn hình sáng hơn một chút – tất cả đều không còn đủ để khiến người dùng phải ngạc nhiên. Những bước nhảy công nghệ thực sự cần thời gian.

iPhone 17 Pro màu cam. Ảnh: PhoneArena

Vì thế, việc chờ đợi lâu hơn có thể là điều tốt. Có lẽ đã đến lúc cả ngành và người tiêu dùng ngừng mong đợi một cuộc cách mạng mỗi 12 tháng. Trên thực tế, những nâng cấp có ý nghĩa thường chỉ xuất hiện mỗi hai năm – thậm chí lâu hơn.

Nếu Samsung và Apple đang cố tình kéo giãn nhịp độ phát hành để mang đến sản phẩm thật sự mới mẻ thay vì “bình mới rượu cũ”, thì đó là hướng đi đúng đắn.

Nếu cả hai gã khổng lồ đều cùng làm chậm nhịp độ, điều này có thể trở thành chuẩn mực mới của ngành. Và điều đó có thể giúp cả thị trường bớt kiệt sức.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Việc “tạm dừng” đôi khi chính là dấu hiệu của sự tiến bộ – một khoảng lặng cần thiết để chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo.

Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đến muộn hơn vài tháng, nhưng thay vì thất vọng, có lẽ người dùng nên coi đây là tín hiệu tích cực. Khi hai “ông lớn” cùng chọn “giảm tốc”, đó không phải là sự trì trệ – mà là một chiến lược mới để giữ cho ngành smartphone sống động và sáng tạo lâu dài hơn.

(Theo PhoneArena, The Verge)