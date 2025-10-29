Một tin đồn mới từ Trung Quốc cho thấy Apple đang chuẩn bị mang công nghệ khẩu độ thay đổi (variable aperture) lên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max – một tính năng từng chỉ xuất hiện trên các máy ảnh DSLR cao cấp.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có camera mới, khẩu độ mở rộng và biến thiên.

Nếu đúng, đây có thể là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử camera iPhone, giúp người dùng có khả năng sáng tạo linh hoạt hơn và chụp được những bức ảnh sắc nét hơn bao giờ hết.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station (DCS) – một chuyên gia rò rỉ nổi tiếng và đáng tin cậy trong giới công nghệ – iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera mới với khả năng thay đổi khẩu độ, cùng với ống kính chính và ống kính tele có khẩu độ lớn hơn. Thông tin này được cho là đến từ chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc.

Lần đầu tiên iPhone có thể thay đổi khẩu độ như máy ảnh chuyên nghiệp

Nếu rò rỉ trên là chính xác, ống kính 48MP Fusion của iPhone 18 Pro sẽ là camera đầu tiên trên iPhone có thể điều chỉnh khẩu độ. Điều này nghĩa là người dùng có thể thay đổi độ mở của ống kính – tương tự cách mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp điều chỉnh trên máy DSLR để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, ống kính sẽ tự mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn, giúp ảnh sáng rõ và ít nhiễu hơn. Ngược lại, khi chụp trong điều kiện đủ sáng, khẩu độ có thể thu hẹp lại, giúp ảnh có độ sâu trường ảnh (depth of field) lớn hơn – nghĩa là cả tiền cảnh lẫn hậu cảnh đều sắc nét hơn.

Ở các đời iPhone hiện tại như iPhone 15 Pro, 16 Pro và 17 Pro, khẩu độ camera chính đều cố định ở F/1.78 – tức là không thể thay đổi.

Nếu iPhone 18 Pro thực sự có thể điều chỉnh khẩu độ, người dùng sẽ được trao quyền kiểm soát nhiều hơn, giống như đang sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp cầm tay.

Việc Apple áp dụng khẩu độ thay đổi có thể mở ra những trải nghiệm nhiếp ảnh mới cho người dùng iPhone.

Với khẩu độ mở rộng, iPhone 18 Pro có thể tăng đáng kể khả năng chụp đêm, cải thiện độ sáng, giảm nhiễu và tăng chi tiết trong điều kiện ánh sáng yếu. Còn khi thu hẹp khẩu độ, người chụp có thể tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán phần mềm như hiện nay.

Đặc biệt, với khả năng điều chỉnh thủ công, người dùng sẽ tự chọn được độ mờ của hậu cảnh, chụp chân dung hay phong cảnh với mức kiểm soát tương tự máy ảnh DSLR. Đây là một bước tiến rất được cộng đồng yêu nhiếp ảnh mong đợi từ lâu trên iPhone.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về khẩu độ thay đổi xuất hiện. Hồi tháng 11 năm ngoái, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cũng từng cho biết iPhone 18 Pro sẽ sở hữu tính năng này.

Trước đó, nhiều nguồn tin còn cho rằng iPhone 17 Pro sẽ được trang bị khẩu độ thay đổi, nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, với độ chính xác trong các rò rỉ trước đây của Digital Chat Station, giới công nghệ tin rằng lần này khả năng thành sự thật là rất cao.

DCS từng là người đầu tiên tiết lộ rằng iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ dùng cảm biến 48MP nhỏ hơn so với bản Pro – điều đã được Apple xác nhận sau đó. Họ cũng từng dự đoán đúng về thiết kế màn hình của iPhone 12 trước khi sản phẩm ra mắt.

Cuộc đua camera: Apple và Samsung chuẩn bị bứt phá

Không chỉ Apple, Samsung cũng được đồn đoán sẽ mang tính năng khẩu độ thay đổi lên Galaxy S26 Ultra – mẫu điện thoại dự kiến ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro vào cuối năm 2026.

Nếu cả hai “ông lớn” cùng triển khai công nghệ này, trận chiến về nhiếp ảnh di động sẽ bước sang một kỷ nguyên mới – nơi mà điện thoại thông minh có thể chạm đến chất lượng của máy ảnh chuyên nghiệp.

Apple vốn nổi tiếng với khả năng xử lý hình ảnh bằng phần mềm và AI. Giờ đây, nếu kết hợp cùng hệ thống ống kính cơ học tiên tiến hơn, iPhone 18 Pro hoàn toàn có thể trở thành chiếc smartphone có camera tốt nhất thế giới trong năm tới.

Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9/2026. Ngoài cải tiến về camera, dòng Pro mới còn được cho là sẽ có chip A20 mạnh mẽ hơn, thiết kế tinh tế hơn, và màn hình sáng hơn.

Nhưng nếu tin đồn về khẩu độ thay đổi trở thành sự thật, đây sẽ không chỉ là một bản nâng cấp thông thường – mà là một bước tiến mang tính lịch sử trong ngành nhiếp ảnh smartphone.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới cho camera iPhone, nơi Apple không chỉ dựa vào phần mềm mà còn khai thác triệt để sức mạnh của phần cứng. Nếu mọi tin đồn đều đúng, iPhone 18 Pro sẽ không chỉ là “smartphone chụp ảnh đẹp” – mà là thiết bị mở ra tương lai của nhiếp ảnh di động.

(Theo Macworld, AppleInsider)