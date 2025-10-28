Thiết kế iPhone 18 Pro không đổi

Nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trên Weibo – Digital Chat Station – mới đây đã chia sẻ thêm loạt thông tin về dòng iPhone 18 Pro và mẫu iPhone 17e giá rẻ dự kiến ra mắt năm 2026.

iPhone 18 Pro có thể là dòng đầu tiên loại bỏ hoàn toàn phần Dynamic Island, chỉ để lại một camera selfie dạng “đục lỗ” nhỏ ở giữa.

Dù nhiều chi tiết vẫn còn khá mơ hồ, các tiết lộ này phần nào hé mở kế hoạch thiết kế và tính năng mà Apple đang chuẩn bị cho thế hệ iPhone kế tiếp.

Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên thiết kế cụm camera sau so với iPhone 17 Pro. Cụ thể, phần “gờ camera” chạy ngang ở mặt lưng – vốn là đặc trưng từ thế hệ 2025 – sẽ không thay đổi. Đây là một bước đi được đánh giá là “dễ đoán”, bởi Apple hiếm khi thực hiện hai lần đại tu thiết kế trong hai năm liên tiếp.

Việc duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc không chỉ giúp Apple tiết kiệm chi phí sản xuất, mà còn giữ được nhận diện thương hiệu rõ ràng cho các mẫu Pro. Những thay đổi lớn hơn, nếu có, có thể sẽ đến từ công nghệ hiển thị và hệ thống camera bên trong.

Face ID ẩn dưới màn hình

Bên cạnh thông tin về thiết kế, Digital Chat Station cũng nhắc lại tin đồn về công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình từng chia sẻ trước đó.

Theo đó, iPhone 18 Pro sẽ là dòng đầu tiên loại bỏ hoàn toàn phần Dynamic Island, chỉ để lại một camera selfie dạng “đục lỗ” nhỏ ở giữa.

Nếu đúng, điều này sẽ giúp iPhone 18 Pro đạt tỷ lệ hiển thị lên đến 98% mặt trước, biến máy trở thành một trong những smartphone có màn hình “toàn vẹn” nhất trên thị trường.

Công nghệ Face ID dưới màn hình được cho là đang được Apple và các đối tác Hàn Quốc thử nghiệm, nhằm duy trì khả năng nhận diện khuôn mặt chính xác mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc triển khai công nghệ này ở quy mô lớn vẫn còn rủi ro – đặc biệt về độ sáng, độ tương phản và hiệu suất nhận diện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu.

iPhone 17e – mẫu iPhone giá rẻ với Dynamic Island

Một chi tiết đáng chú ý khác là iPhone 17e, mẫu iPhone giá mềm mà Apple dự kiến ra mắt nửa đầu năm 2026.

Theo nguồn tin này, 17e sẽ sử dụng thiết kế Dynamic Island, thay thế phần “tai thỏ” đã lỗi thời của các dòng SE trước đó. Đây được xem là bước cải tiến lớn trong phân khúc giá rẻ, giúp iPhone 17e trông hiện đại và đồng bộ hơn với các dòng cao cấp.

Video concept iPhone 17e. (Nguồn: TT Technology)

Dù vậy, màn hình của iPhone 17e vẫn bị giới hạn ở tần số quét 60Hz – mức phổ thông và tiết kiệm pin. Việc Apple chưa mang công nghệ ProMotion 120Hz xuống dòng giá rẻ là điều dễ hiểu, bởi hãng chỉ vừa mới mở rộng tính năng này cho dòng tiêu chuẩn vào năm 2025.

Như vậy, người dùng iPhone 17e sẽ có một chiếc máy mang dáng dấp cao cấp hơn, nhưng hiệu năng và trải nghiệm hiển thị vẫn giữ ở mức cơ bản để đảm bảo giá bán dễ tiếp cận.

Dù Digital Chat Station là cái tên quen thuộc trong cộng đồng công nghệ, các rò rỉ từ Weibo thường mang tính tổng hợp và thiếu xác thực cao.

Những tài khoản dạng này thường thu thập tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, hoặc “lặp lại” tin đồn đã xuất hiện trước đó.

Do đó, dù các chi tiết như Face ID dưới màn hình hay Dynamic Island cho iPhone 17e đều nghe có lý, chúng vẫn cần thêm bằng chứng thực tế từ chuỗi cung ứng hoặc các báo cáo đáng tin cậy hơn trước khi có thể khẳng định.

Tóm lại, nếu các thông tin này chính xác, 2026 sẽ là năm Apple tập trung hoàn thiện các thiết kế hiện có thay vì đổi mới toàn diện – với iPhone 18 Pro tiếp tục tinh chỉnh công nghệ màn hình, còn iPhone 17e mang đến lựa chọn hợp lý hơn cho người dùng phổ thông.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)