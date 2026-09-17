Phân khúc điện thoại giá 5 triệu đồng tại Việt Nam tháng 9/2026 đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Người dùng giờ không còn phải chấp nhận màn hình tần số quét thấp, bộ nhớ nhỏ hay pin khiêm tốn như vài năm trước.

Thậm chí, các mẫu máy mới hiện đã đưa những tính năng vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc cao hơn như màn hình AMOLED 1,5K, 120-144 Hz, 5G, sạc nhanh và bộ nhớ 256GB xuống sát ngưỡng 5 triệu đồng.

Nubia Air 5G là sản phẩm tạo khác biệt mạnh nhất về thiết kế. Ảnh: Nubia

Trong nhóm sản phẩm đang được bán với mức giá khoảng 5 triệu đồng, OPPO A6T, Xiaomi Redmi 17 5G, Nubia Air 5G, Samsung Galaxy A07 5G và TECNO Spark 40 Pro+ theo đuổi những hướng khác nhau. Giá thực tế cũng thay đổi theo chương trình khuyến mại của từng đại lý.

Nubia Air 5G: 8GB RAM, 256GB và thiết kế siêu mỏng

Nubia Air 5G là sản phẩm tạo khác biệt mạnh nhất về thiết kế. Một số đại lý đang có chương trình giảm giá nên phiên bản 8GB/256GB đã giảm xuống mức 5 triệu đồng.

Ở mức giá khuyến mại này, cấu hình của Nubia Air rất đáng chú ý. Máy có 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, vượt trội về dung lượng so với nhiều mẫu điện thoại cùng tầm giá.

Một điểm khác biệt nữa là thiết kế siêu mỏng. Nubia Air chỉ dày khoảng 5,9mm, đồng thời máy sử dụng màn hình AMOLED 6,78 inch và có khả năng chống nước, bụi theo chuẩn IP69K.

Điều này giúp Nubia Air hướng tới nhóm người dùng coi trọng ngoại hình, màn hình và khả năng lưu trữ. 8GB RAM cũng tạo dư địa tốt hơn cho đa nhiệm so với những smartphone chỉ có 4GB.

Đổi lại, Nubia chưa có độ phủ thương hiệu và hệ thống hậu mãi tại Việt Nam rộng như Samsung, OPPO hay Xiaomi. Người mua vì thế có thể cần cân nhắc yếu tố dịch vụ sau bán hàng bên cạnh cấu hình.

Galaxy A07 5G: Thương hiệu Samsung và kết nối 5G

Galaxy A07 5G 4GB/128GB là mẫu máy hướng đến nhóm khách hàng coi trọng thương hiệu, phần mềm và hệ sinh thái Samsung.

Phiên bản chính hãng được các hệ thống bán lẻ đưa về vùng giá khoảng 4-5 triệu đồng, tùy đại lý và chương trình khuyến mại.

Galaxy A07 có ưu điểm lớn là sự cân bằng giữa 5G, pin lớn và hệ sinh thái Samsung. Ảnh: Samsung

Galaxy A07 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, màn hình 6,74 inch HD+ và pin 6.000 mAh. Máy có camera chính 50MP, RAM 4GB và bộ nhớ 128GB.

Ưu điểm lớn của sản phẩm là sự cân bằng giữa 5G, pin lớn và hệ sinh thái Samsung. Đây có thể là yếu tố quan trọng với người mua máy cho cha mẹ, học sinh, sinh viên hoặc người muốn một thiết bị dễ tiếp cận tại các hệ thống bán lẻ lớn.

Tuy nhiên, màn hình HD+ và RAM 4GB khiến Galaxy A07 5G không phải mẫu máy tập trung vào thông số màn hình hay khả năng đa nhiệm.

Khi đặt cạnh Nubia Air và TECNO Spark 40 Pro+, sản phẩm của Samsung có ít lợi thế hơn về dung lượng RAM, bộ nhớ và độ phân giải màn hình.

OPPO A6T: Giá 5 triệu đồng nhưng bộ nhớ 64GB là điểm trừ

OPPO A6T 4GB/64GB đang được một số đại lý khuyến mại, giảm giá xuống mức dưới 5 triệu đồng. Đây là mẫu máy hướng tới nhóm khách hàng cần một smartphone cơ bản, ưu tiên pin, độ bền và thương hiệu quen thuộc hơn là cấu hình cao.

Lợi thế đáng chú ý của A6T nằm ở màn hình 6,75 inch với tần số quét 120 Hz. Máy cũng có thiết kế thiên về độ bền, trong khi dòng A của OPPO vốn hướng đến nhóm người dùng phổ thông cần thiết bị dễ sử dụng trong thời gian dài.

A6T phù hợp hơn với nhu cầu liên lạc, mạng xã hội, xem video và tác vụ cơ bản. Ảnh: OPPO

Tuy nhiên, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong là hạn chế khá rõ khi đặt sản phẩm cạnh các đối thủ cùng tầm giá. Trong khi Nubia Air và TECNO Spark 40 Pro+ đã có 8GB RAM cùng 256GB, dung lượng lưu trữ của A6T chỉ bằng một phần tư.

Điều này đặc biệt đáng cân nhắc với người thường xuyên chụp ảnh, quay video, cài nhiều ứng dụng hoặc sử dụng điện thoại trong nhiều năm. Vì vậy, A6T phù hợp hơn với nhu cầu liên lạc, mạng xã hội, xem video và tác vụ cơ bản.

Redmi 17 5G: Pin lớn, 5G và bộ nhớ 128GB

Xiaomi Redmi 17 5G 4GB/128GB là một trong những mẫu điện thoại trong tầm giá 5 triệu đồng rất đáng chú ý.

Redmi 17 5G đang có một cấu hình khá cân bằng trong nhóm smartphone dưới 5 triệu đồng.

Ưu điểm nổi bật của Redmi 17 5G là máy mang đến kết nối 5G, đồng thời bộ nhớ 128GB giúp người dùng có nhiều không gian lưu trữ hơn đáng kể so với OPPO A6T.

Viên pin dung lượng lớn cũng là một trong những lợi thế của Redmi 17 5G. Đây là hướng đi quen thuộc của Xiaomi ở phân khúc phổ thông: tập trung vào thời lượng sử dụng, màn hình lớn và cấu hình phần cứng trên mỗi đồng chi phí.

Nhược điểm nằm ở RAM 4GB. Trong điều kiện sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc, mức RAM này khó tạo cảm giác dư dả như các đối thủ 8GB.

Máy cũng thiên về kích thước lớn, nên không phải lựa chọn phù hợp nhất với người ưu tiên điện thoại nhỏ gọn.

Dù vậy, nếu nhu cầu chính là 5G, pin lớn và bộ nhớ 128GB, Redmi 17 5G đang có một cấu hình khá cân bằng trong nhóm smartphone dưới 5 triệu đồng.

TECNO Spark 40 Pro+: Cấu hình nổi bật

TECNO Spark 40 Pro+ đang có mức giá trên dưới 5 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB, tuỳ đại lý.

Đây là mẫu máy có cấu hình đáng chú ý nhất về màn hình trong nhóm. Spark 40 Pro+ sở hữu màn hình AMOLED cong 6,78 inch, tần số quét lên tới 144 Hz. Máy sử dụng chip MediaTek Helio G200, 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Không chỉ vậy, chiếc điện thoại này được trang bị pin 5.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc không dây 30W. Đây là tính năng khá hiếm ở nhóm smartphone quanh 5 triệu đồng.

Spark 40 Pro+ sở hữu màn hình AMOLED cong 6,78 inch, tần số quét lên tới 144 Hz. Ảnh: TECNO

Thiết kế cũng là điểm nhấn khi thân máy chỉ dày khoảng 6,49mm. Nhờ đó, Spark 40 Pro+ tạo được sự khác biệt rõ rệt về trải nghiệm hình ảnh, ngoại hình và khả năng sạc.

Hạn chế là máy sử dụng Helio G200, tức không có 5G. Với người mua điện thoại để sử dụng lâu dài và muốn tận dụng mạng 5G, đây là yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định.

Nhìn tổng thể, 5 mẫu điện thoại đang tạo ra những lựa chọn rất khác nhau trong cùng một khoảng giá. OPPO A6T thiên về nhu cầu cơ bản và thương hiệu quen thuộc nhưng bị giới hạn bởi 64GB bộ nhớ.

Redmi 17 5G tập trung vào pin, 5G và dung lượng 128GB. Galaxy A07 5G cũng chọn hướng 5G và pin lớn, đồng thời tận dụng lợi thế hệ sinh thái Samsung.

Trong khi đó, Nubia Air 5G và TECNO Spark 40 Pro+ gây chú ý bằng việc đưa 8GB RAM, 256GB bộ nhớ và màn hình cao cấp hơn xuống sát mốc 5 triệu đồng.

Riêng Nubia Air còn nổi bật bởi thiết kế siêu mỏng, còn Spark 40 Pro+ bổ sung màn hình 144 Hz và sạc không dây 30W.

Điểm đáng chú ý của thị trường tháng 9/2026 là giá bán thực tế đang phụ thuộc khá nhiều vào các chương trình giảm trực tiếp, flash sale, trợ giá và ưu đãi theo từng đại lý.

Vì vậy, cùng một mẫu máy có thể xuất hiện ở nhiều mức giá khác nhau trong cùng thời điểm.

Với điện thoại mặt bằng giá quanh 5 triệu đồng hiện nay, người mua không chỉ nên nhìn vào mức giảm bao nhiêu mà cần so sánh cả RAM, bộ nhớ, màn hình, 5G, pin và chính sách bảo hành chính hãng.

Chính những yếu tố này mới quyết định giá trị sử dụng thực tế của một chiếc smartphone sau khi chương trình khuyến mại kết thúc.