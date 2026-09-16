Dựa trên những thông tin mới nhất từ Mark Gurman, dường như Apple có kế hoạch giải quyết hai điểm hạn chế của iPhone Duo.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian, bởi những nâng cấp này được cho là chỉ xuất hiện trên iPhone Duo thế hệ thứ ba.

iPhone Duo hiện tại không có Face ID và camera telephoto. Ảnh: Mashable

Face ID và camera telephoto có thể xuất hiện trên iPhone Duo 3

Theo Mark Gurman, Apple rất muốn đưa Face ID và camera telephoto lên các thế hệ iPhone Duo tiếp theo. Gurman đưa ra nhận định này trong phần hỏi đáp của bản tin Power On, nơi ông chia sẻ những dự đoán cá nhân về tương lai của dòng iPhone gập mới.

Điều đáng lưu ý là những dự đoán trên hiện chưa dựa trên một lộ trình sản phẩm bị rò rỉ từ Apple hay thông tin chính thức nào. Đây chủ yếu là nhận định của Gurman dựa trên kinh nghiệm nhiều năm theo dõi ngành công nghệ.

Dù vậy, nhiều dự đoán, thông tin rò rỉ và tin đồn mà Gurman đưa ra trong vài năm qua đã cho thấy độ chính xác đáng kể.

Vì vậy, những nhận định mới nhất của ông vẫn đáng được quan tâm, dù chưa thể xem là thông tin đã được Apple xác nhận.

Theo Gurman, nguyên nhân khiến Apple chưa thể đưa Face ID và camera telephoto lên iPhone Duo chủ yếu liên quan đến một vấn đề rất cơ bản: vật lý.

Camera telephoto, đặc biệt là hệ thống ống kính tiềm vọng (periscope), cần khá nhiều không gian bên trong thân máy.

Trong khi đó, iPhone Duo lại được thiết kế cực kỳ mỏng, khiến Apple không có nhiều khoảng trống để bố trí các linh kiện cần thiết.

Gurman cho rằng cả hai tính năng đều rất khó tích hợp vào một thiết bị mỏng như iPhone Duo, bởi các thành phần liên quan đòi hỏi độ sâu đáng kể.

Nói cách khác, đây trước hết là một bài toán về kích thước vật lý chứ không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật phần mềm.

iPhone Duo chỉ dày khoảng 5,2mm khi mở ra.

Trọng lượng cũng là một trở ngại không nhỏ. iPhone Duo hiện nặng khoảng 254g. Nếu bổ sung thêm hệ thống camera tiềm vọng tương đối lớn và nặng, thiết bị sẽ tiếp tục tăng trọng lượng.

Đây là điều Apple khó có thể bỏ qua, bởi trọng lượng luôn là một trong những vấn đề lớn nhất đối với smartphone màn hình gập.

Samsung hiện thậm chí quảng bá Galaxy Z Fold 8 là mẫu smartphone gập nhẹ nhất trên thị trường, vì vậy Apple sẽ phải tìm cách duy trì trọng lượng hợp lý nếu muốn cải thiện phần cứng cho những thế hệ iPhone Duo sau này.

Face ID còn đặt ra một thách thức khác. Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Apple cần không gian, đặc biệt là chiều sâu, để có thể phát và đọc chính xác các chấm hồng ngoại dùng cho việc lập bản đồ khuôn mặt.

Trong khi đó, iPhone Duo chỉ dày khoảng 5,2mm khi mở hoàn toàn, thậm chí còn mỏng hơn iPhone Air.

Với không gian hạn chế như vậy, việc cùng lúc tích hợp Face ID và camera telephoto gần như là điều bất khả thi ở thế hệ hiện tại.

Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong tương lai.

AI có thể là chìa khóa giúp Apple giải bài toán phần cứng

Theo Gurman, Apple nhiều khả năng sẽ tìm đến AI và nhiếp ảnh điện toán để giải quyết những hạn chế về không gian thay vì chỉ cố gắng thu nhỏ các linh kiện.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Thay vì phát triển một hệ thống camera telephoto quá lớn hoặc thu nhỏ toàn bộ cảm biến Face ID xuống mức cực đoan, Apple có thể sử dụng AI để giúp những cảm biến nhỏ hơn, đơn giản hơn vẫn đạt độ chính xác tương đương các hệ thống hiện tại trên iPhone thông thường.

Gurman cho rằng người dùng có thể sớm nhìn thấy một phần cách tiếp cận này trên thiết bị trung tâm nhà thông minh mà Apple đang phát triển.

Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để xác định liệu AI và công nghệ xử lý hình ảnh bằng phần mềm có thể thực sự thu hẹp khoảng cách với một hệ thống camera zoom tiềm vọng hoàn chỉnh hay giúp Face ID trở nên đủ mỏng để phù hợp với iPhone Duo hay không.

Hiệu ứng chuyển cảnh khi mở và đóng của iPhone Duo được người dùng yêu thích. Ảnh: Mashable

Đáng chú ý, một số đối thủ của Apple dường như đã giải quyết được bài toán này mà không nhất thiết phải dựa quá nhiều vào các giải pháp AI.

Gurman dự đoán Apple có thể cần thêm vài năm để giải quyết những vấn đề về thiết kế và linh kiện. Vì vậy, Face ID cùng camera telephoto có khả năng chỉ xuất hiện từ iPhone Duo thế hệ thứ ba, thay vì các phiên bản sắp tới.

Điều này cũng cho thấy Apple có thể đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với dòng iPhone gập.

Trong khi đó, một số smartphone gập kiểu “hộ chiếu” đến từ Trung Quốc như Huawei Pura X Max và Xiaomi 18 Fold đã được trang bị camera telephoto tiềm vọng mà không khiến thân máy dày hơn quá nhiều so với iPhone Duo.

Các đối thủ này còn có lợi thế về pin. Nhờ sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, những mẫu smartphone gập mới có thể sở hữu dung lượng pin lớn hơn trong khi vẫn kiểm soát tốt trọng lượng.

Dẫu vậy, iPhone Duo vẫn đang cho thấy những dấu hiệu tích cực về sức hút trên thị trường. Thành công của sản phẩm thậm chí có thể không chỉ nằm ở phần cứng.

Một trong những chi tiết được người dùng đặc biệt yêu thích là hiệu ứng chuyển cảnh khi mở và đóng máy. Animation này tạo cảm giác liền mạch giữa trạng thái gập và mở, đến mức nhiều người dùng đã tìm cách tái tạo hiệu ứng tương tự trên nhiều thiết bị khác, từ Galaxy Z Fold 8 cho đến cả MacBook.

Nếu Apple có thể duy trì sức hút về trải nghiệm phần mềm, đồng thời giải quyết được những giới hạn vật lý hiện tại, iPhone Duo thế hệ thứ ba có thể trở thành bước tiến đáng chú ý hơn nữa của dòng iPhone gập.

(Theo PhoneArena, Mashable)