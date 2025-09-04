Chiến lược nâng cấp bắt buộc?

Trong hai thế hệ iPhone gần đây, Apple gần như đã “ép buộc” khách hàng của mình phải đổi máy. Trước đó, xu hướng này vẫn tồn tại nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn.

CEO Tim Cook. Ảnh: Apple

Ngày càng nhiều người tin rằng công ty đang biến sự bất tiện thành một thứ “vũ khí”, thậm chí có thể là chiến lược có chủ đích, bởi Apple hiểu rằng nếu một chiếc iPhone nhanh chóng trở nên lỗi thời, người dùng sẽ không ngần ngại chi tiền để mua mẫu mới.

Điều này từng diễn ra khi chuyển từ iPhone 15 sang iPhone 16, và giờ đây lại lặp lại với sự xuất hiện của iPhone 17. Lý do lần này: tản nhiệt buồng hơi mới trên iPhone 17 Pro.

Thoạt nghe, một hệ thống tản nhiệt mới khó có thể khiến iPhone 17 Pro trở thành lựa chọn “nâng cấp bắt buộc”. Nhưng thực tế, với nhiều người dùng, đây có thể chính là điểm khiến họ quyết định đổi máy.

Chỉ sau một năm, Apple đã khiến iPhone 15 nhanh chóng lỗi thời. Minh chứng rõ ràng nhất chính là khi hãng giới thiệu Apple Intelligence – bộ công cụ AI được quảng bá rầm rộ. Apple khẳng định chỉ các mẫu iPhone 15 Pro mới đủ RAM để chạy AI, còn iPhone 15 và 15 Plus thì không.

Thế nhưng, tuyên bố đó nhanh chóng bị cộng đồng jailbreak phản bác, khi Apple Intelligence được chứng minh là có thể chạy trên các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn. Vấn đề không nằm ở khả năng phần cứng, mà ở thông điệp Apple gửi đi: “Muốn có AI hãy nâng cấp”.

Và thế là, chỉ sau 12 tháng, những chiếc iPhone vốn được xem là “flagship” đã bị đẩy ra ngoài cuộc chơi. Người dùng iPhone 15 muốn trải nghiệm Apple Intelligence chỉ còn cách bỏ tiền mua iPhone 15 Pro hoặc các iPhone đời mới hơn.

Mỉa mai thay, cho đến nay, chính bộ tính năng AI mà Apple quảng bá lại bị chê là còn thiếu sót, rời rạc và chưa thực sự hữu ích.

Năm nay, ngoài những nâng cấp đáng giá như RAM nhiều hơn và màn hình ProMotion trên toàn bộ dòng sản phẩm, Apple lại tiếp tục đưa ra một “đòn đánh” mới: tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro.

Mẫu iPhone 17 Air sắp ra mắt của Apple. Ảnh: Majin Bu / X

Trong vài năm qua, iPhone thường xuyên bị phàn nàn về tình trạng quá nhiệt. Một số máy thậm chí nóng đến mức gần như không thể sử dụng được. Với một thiết bị cao cấp, tinh xảo và đắt đỏ như iPhone, đây là điều khó chấp nhận.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi iOS 26 ra mắt cùng hiệu ứng hình ảnh mới mang tên Liquid Glass. Dù được giới thiệu là nâng tầm trải nghiệm giao diện, Liquid Glass lại nhanh chóng biến thành “ác mộng”: yêu cầu xử lý đồ họa quá cao khiến iPhone nóng nhanh hơn, đồng thời làm giao diện trở nên giật lag.

Người dùng iPhone đời cũ, đặc biệt từ iPhone 13 trở về trước, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán ngay cả iPhone 16 cũng sẽ chịu áp lực lớn một khi iPhone 17 xuất hiện.

Bởi mẫu mới sẽ có RAM nhiều hơn, chip nhanh hơn, hệ thống tản nhiệt tốt hơn – đồng nghĩa với việc nhận thêm nhiều cải tiến hình ảnh mà iPhone 16 không thể theo kịp.

Kết quả, iPhone 16 có thể không quá chật vật về độ mượt, nhưng sẽ nhanh chóng nóng lên khi chạy Liquid Glass. Và nếu không muốn chịu cảnh nóng bỏng tay khi dùng iPhone, lựa chọn hợp lý duy nhất là nâng cấp lên iPhone 17 Pro.

Apple kém cỏi hay tính toán kỹ lưỡng?

Trong vài năm qua, người dùng iPhone phải đối mặt với không ít bất tiện: cập nhật phần mềm lỗi vặt, sự thiếu sáng tạo, công cụ AI chưa hoàn thiện, Liquid Glass gây rối loạn hiệu năng, và nay là sự thay đổi thiết kế trên iPhone 17 Pro.

Đúng là năm nay có nhiều điểm sáng – như việc Apple cuối cùng loại bỏ màn hình 60Hz vốn bị chê bai suốt nhiều năm.

Đây là cải tiến đáng mong chờ và được coi là “giấc mơ thành hiện thực” với nhiều fan.

Thế nhưng, cùng lúc đó, Apple lại dường như luôn cài cắm vài yếu tố khiến người dùng buộc phải nghĩ đến chuyện nâng cấp.

Đôi khi, nâng cấp là để có công nghệ mới, nhưng nhiều khi, nó giống như một cái bẫy: nếu không đổi máy, bạn sẽ phải chịu đựng trải nghiệm ngày càng tệ đi.

Câu hỏi đặt ra là: phải chăng Apple thực sự kém cỏi trong việc duy trì hiệu năng và trải nghiệm ổn định trên những mẫu iPhone cũ? Hay tất cả chỉ là chiến lược khôn khéo, nhằm duy trì vòng quay nâng cấp hàng năm?

Nếu nhìn vào lịch sử, Apple vốn nổi tiếng là một trong những hãng kiểm soát phần cứng và phần mềm tốt nhất. Thật khó tin rằng các vấn đề như quá nhiệt, thiếu RAM hay tương thích AI lại chỉ là “tai nạn”.

Thay vào đó, nhiều người cho rằng đây chính là cách Apple tạo ra sự lỗi thời có chủ đích, để khuyến khích khách hàng trung thành tiếp tục mua sản phẩm mới.

Dù thế nào đi nữa, một điều chắc chắn: mỗi thế hệ iPhone đều mang đến cho người dùng cảm giác vừa hào hứng với công nghệ mới, vừa bực bội khi nhận ra thiết bị cũ của mình nhanh chóng bị “gạt sang lề”.

iPhone 17 sẽ lại là một cột mốc quan trọng trong hành trình tiến hóa của Apple. Với hệ thống tản nhiệt buồng hơi, RAM lớn hơn và chip mạnh hơn, đây rõ ràng là một chiếc iPhone hấp dẫn.

Nhưng ẩn sau những nâng cấp ấy là câu hỏi quen thuộc: Apple đang thực sự đổi mới, hay chỉ đang giỏi trong việc “ép” người dùng bỏ thêm tiền mỗi năm?

Đó là bài toán mà mỗi người dùng iPhone phải tự giải. Và có lẽ, Apple sẽ vẫn tiếp tục duy trì “vòng lặp nâng cấp” này – chừng nào người tiêu dùng còn chấp nhận chơi theo luật của họ.

(Theo PhoneArena, CNET)