Năm nay, Apple được cho là sẽ mang đến những nâng cấp đáng chú ý nhất với mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng nhẹ cùng hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro.

Một concept iPhone 17 Air. Ảnh: Technizo Concept

Trong khi Apple vẫn giữ kín thông tin về thế hệ iPhone mới, những rò rỉ trong suốt một năm qua đã phần nào phác họa bức tranh rõ ràng hơn về các thiết bị này.

Trong đó, hai mẫu được quan tâm nhiều nhất chính là iPhone 17 Air – chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay – và iPhone 17 Pro Max, mẫu flagship đầu bảng.

Vậy khi đặt lên bàn cân, đâu sẽ là lựa chọn đáng giá hơn?

Thiết kế: Mỏng nhẹ đối đầu đồ sộ

Cả iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max đều được cho là sẽ chuyển sang bố cục camera ngang, đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế sau nhiều năm Apple trung thành với cụm camera đặt dọc hoặc chéo.

Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng:

iPhone 17 Air: dự kiến sở hữu thiết kế mỏng chỉ 5,5mm, trọng lượng khoảng 145 gram, biến nó trở thành mẫu iPhone nhẹ nhất và mỏng nhất từ trước đến nay. Phần camera sẽ có cắt khuyết hình viên thuốc nhỏ gọn, tương tự các mẫu Pixel của Google.

Video concept iPhone 17 Air. (Nguồn: zellzoi)

iPhone 17 Pro Max: vẫn duy trì kích thước lớn, dày khoảng 7,75mm, nặng hơn 220 gram, đi kèm cụm camera cắt khuyết hình chữ nhật khá lớn, chiếm gần nửa phần lưng trên thiết bị.

Rõ ràng, iPhone 17 Air hướng tới sự tinh tế, tiện dụng và nhẹ nhàng, trong khi Pro Max vẫn mang dáng dấp của một thiết bị cao cấp thiên về sức mạnh phần cứng và cụm camera “khổng lồ”.

Camera: Một cảm biến đối đầu “bộ ba” 48MP

Về camera trước, cả hai thiết bị đều được cho là trang bị camera selfie TrueDepth 24MP, cho phép chụp ảnh chi tiết hơn và hỗ trợ zoom kỹ thuật số 2x không mất chi tiết.

Nhưng sự khác biệt lớn nằm ở hệ thống camera sau:

iPhone 17 Air: chỉ có một cảm biến 48MP duy nhất, không hỗ trợ ống kính telephoto hay góc siêu rộng. Đây sẽ là hạn chế lớn với những ai quan tâm đến chụp ảnh chuyên nghiệp.

iPhone 17 Pro Max: dự kiến sở hữu cụm ba camera 48MP, trong đó ống kính telephoto được nâng cấp từ 12MP (trên iPhone 16 Pro Max) lên 48MP.

Nếu đúng như tin đồn, Pro Max sẽ trở thành mẫu iPhone đầu tiên có bộ ba camera sau 48MP toàn diện, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng zoom quang học và chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Màn hình: ProMotion OLED trên cả hai

Cả iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max đều được trang bị màn hình OLED ProMotion tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà hơn khi cuộn và chơi game.

iPhone 17 Pro Max: kích thước 6,9 inch, tiếp tục là mẫu iPhone lớn nhất.

iPhone 17 Air: nhỏ gọn hơn một chút với màn hình 6,6 inch – một sự cân bằng giữa trải nghiệm hiển thị rộng rãi và tính di động.

Hiệu năng: A19 Pro vs A19

Dòng Pro năm nay sẽ được trang bị chip A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, trong khi iPhone 17 Air sử dụng chip A19 tiêu chuẩn.

iPhone 17 Pro Max: dự kiến cải thiện hiệu năng xử lý lẫn tiết kiệm pin, đặc biệt là trong các tác vụ AI và xử lý hình ảnh.

iPhone 17 Air: tuy không có chip Pro nhưng vẫn mạnh mẽ, đủ sức chạy Apple Intelligence – loạt tính năng AI mới được tích hợp sâu vào iOS.

Cả hai mẫu đều sẽ có 12GB RAM, nâng cấp đáng kể so với 8GB trên iPhone 16, giúp đa nhiệm mượt mà và tối ưu cho các ứng dụng nặng.

Pin: “Trâu” và “yếu”

Khả năng pin chính là điểm tách biệt rõ rệt nhất:

iPhone 17 Pro Max: trang bị pin 5.000mAh, tăng so với 4.676mAh của iPhone 16 Pro Max.

Kết hợp với chip A19 Pro tiết kiệm điện, thời lượng pin hứa hẹn còn vượt trội hơn thế hệ trước.

iPhone 17 Air: dung lượng pin chỉ khoảng 2.800 – 3.000mAh, tức chưa bằng một nửa Pro Max.

Điều này đồng nghĩa thiết bị khó có thể duy trì trọn vẹn một ngày sử dụng nặng, và người dùng có thể cần sạc thêm trong ngày.

Giá bán: Hai phân khúc khác biệt

Theo rò rỉ, Apple sẽ định vị hai mẫu này ở những mức giá rất khác nhau:

iPhone 17 Air: giá khởi điểm 899 USD, tương đương iPhone 16 Plus năm ngoái. Đây có thể coi là mẫu “bán cao cấp” nhưng hướng đến người dùng yêu thích sự mỏng nhẹ thay vì cấu hình tối đa.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: X

iPhone 17 Pro Max: giá khởi điểm 1.249 USD, tăng 50 USD so với năm ngoái, chủ yếu do chi phí linh kiện tăng bởi thuế quan của chính phủ Mỹ.

Lựa chọn nào phù hợp hơn?

iPhone 17 Air: dành cho người dùng muốn một chiếc iPhone siêu mỏng, nhẹ, sang trọng, ưu tiên thiết kế và sự tiện lợi hơn là hiệu năng cực đỉnh. Đây cũng có thể là “bước đệm” Apple thử nghiệm ngôn ngữ thiết kế “toàn kính” trong tương lai.

iPhone 17 Pro Max: tiếp tục là lựa chọn cho những ai đòi hỏi cấu hình mạnh nhất, pin lâu nhất và hệ thống camera chuyên nghiệp nhất trên iPhone.

Với sự khác biệt rõ rệt, Apple dường như muốn đa dạng hóa chiến lược sản phẩm, hướng iPhone 17 Air đến nhóm khách hàng thích sự tối giản, còn iPhone 17 Pro Max giữ vai trò flagship công nghệ đầu bảng.

(Theo Mint, Tomsguide)