1. Nâng cấp mạnh mẽ về camera

Một trong những điểm chắc chắn khi iPhone ra mắt thế hệ mới là hệ thống camera sẽ được cải thiện. Và iPhone 17 Pro không phải ngoại lệ, với ít nhất ba thay đổi lớn về camera được đồn đoán.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Camera TrueDepth 24MP: Camera trước vốn đã “dậm chân tại chỗ” trong nhiều năm, nay được nâng cấp gấp đôi độ phân giải, từ 12MP (trên iPhone 16 Pro) lên 24MP. Điều này hứa hẹn mang lại ảnh selfie sắc nét hơn và chất lượng gọi video vượt trội.

Ống kính Telephoto 48MP: Trên iPhone 16 Pro, camera Telephoto chỉ dừng ở 12MP. Nhưng iPhone 17 Pro sẽ đưa thông số này lên 48MP, giúp cả ba camera sau đều đạt 48MP. Đây là một bước tiến lớn trong chụp ảnh zoom quang học, vốn được người dùng Pro mong chờ.

Tính năng quay đa camera (multi-cam recording): Ứng dụng Camera gốc trên iPhone 17 Pro và Pro Max có thể sẽ hỗ trợ quay đồng thời bằng nhiều camera. Dù các ứng dụng bên thứ ba đã làm được điều này từ lâu, việc Apple tích hợp trực tiếp sẽ giúp người dùng sáng tạo video chuyên nghiệp hơn.

Nhìn chung, với bộ nâng cấp đồng đều cả trước lẫn sau, iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đặt nặng yếu tố nhiếp ảnh và video.

2. Hiệu năng vượt trội: A19 Pro, 12GB RAM và tản nhiệt tốt hơn

iPhone 16 Pro vốn đã mạnh mẽ, nhưng iPhone 17 Pro sẽ tiếp tục đẩy giới hạn hiệu năng.

Chip A19 Pro: Dù chưa rõ mức chênh lệch so với A18 Pro, con chip mới được dự đoán sẽ tối ưu đáng kể cho trí tuệ nhân tạo chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device AI). Với xu hướng AI cá nhân hóa ngày càng phát triển, đây là nâng cấp chiến lược của Apple.

RAM 12GB: Tăng 50% so với 8GB trên iPhone 16 Pro. Đây là lần đầu tiên iPhone chạm ngưỡng 12GB RAM, giúp đa nhiệm mượt mà hơn, đồng thời hỗ trợ xử lý AI và tác vụ đồ họa nặng.

Cải tiến tản nhiệt: Apple dự kiến nâng cấp hệ thống làm mát bên trong, giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game, quay video 4K kéo dài hoặc chạy ứng dụng AI. Điều này đồng nghĩa với trải nghiệm mượt mà hơn mà không lo máy quá nóng hay giảm xung.

Với những cải tiến này, iPhone 17 Pro sẽ trở thành một trong những smartphone mạnh nhất thị trường, đặc biệt phù hợp với người dùng chuyên nghiệp.

3. Thiết kế mới mẻ

Thiết kế luôn là một yếu tố khiến nhiều người quyết định nâng cấp iPhone sớm, và iPhone 17 Pro mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý.

Thanh camera (camera bar) toàn chiều ngang: Sau nhiều năm chỉ nâng dần kích thước cụm camera sau, Apple được cho là sẽ chuyển sang thiết kế thanh ngang chạy hết lưng máy. Đây sẽ là điểm nhận diện rõ ràng, đánh dấu sự khác biệt lớn so với các thế hệ gần đây.

Video concept iPhone 17 Pro với thiết kế mới cụm camera sau. (Nguồn: Technizo Concept)

Từ titan trở lại nhôm: Dù titan mới chỉ xuất hiện trên iPhone 15 Pro và 16 Pro, Apple nhiều khả năng sẽ từ bỏ chất liệu này trên iPhone 17 Pro, thay bằng nhôm. Lý do chưa rõ ràng, nhưng điều này có thể giúp giảm trọng lượng và chi phí sản xuất, đồng thời mở đường cho các lựa chọn màu sắc phong phú hơn.

Màu sắc mới: Apple thường thay đổi màu sắc mỗi năm, nhưng năm nay dự kiến sự khác biệt sẽ rõ rệt hơn, đặc biệt khi bỏ chất liệu titan. Những tùy chọn màu độc quyền cho dòng Pro sẽ tiếp tục thu hút người dùng muốn thể hiện phong cách riêng.

Thiết kế mới không chỉ là thay đổi thẩm mỹ, mà còn thể hiện hướng đi mới của Apple trong việc tái định hình iPhone Pro.

Với ba thay đổi lớn - camera nâng cấp toàn diện, hiệu năng vượt trội, và thiết kế mới - iPhone 17 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang dùng iPhone 16 Pro.

Tất nhiên, quyết định nâng cấp còn phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân: Nếu là người đam mê chụp ảnh, quay video, iPhone 17 Pro mang lại bước tiến rõ rệt; Nếu thường xuyên làm việc với ứng dụng AI, game nặng hoặc xử lý đa nhiệm, hiệu năng của A19 Pro và RAM 12GB sẽ khác biệt; Nếu chỉ muốn một chiếc iPhone “trông khác biệt”, thiết kế camera bar cùng màu sắc mới sẽ là điểm cộng.

Ngược lại, với những ai hài lòng với iPhone 16 Pro và không cần các tính năng mới nhất, việc chờ đợi iPhone 18 hoặc thậm chí iPhone kỷ niệm 20 năm có thể hợp lý hơn.

Apple đang chuẩn bị mang đến một thế hệ iPhone Pro với nhiều thay đổi đồng thời về camera, hiệu năng và thiết kế. Dù chưa có xác nhận chính thức, các tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17 Pro đã phần nào khẳng định đây sẽ là mẫu iPhone đánh dấu bước chuyển quan trọng, đủ sức lôi kéo người dùng nâng cấp ngay cả khi họ đang sở hữu iPhone 16 Pro.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)