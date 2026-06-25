Apple vừa chính thức tăng giá hàng loạt sản phẩm chủ lực, từ MacBook, iPad cho đến HomePod, Apple TV và Vision Pro, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và thiết bị lưu trữ ngày càng nghiêm trọng.

Động thái này đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh giá lớn nhất của hãng trong nhiều năm trở lại đây.

Apple vừa chính thức tăng giá hàng loạt sản phẩm chủ lực, từ MacBook, iPad cho đến HomePod, Apple TV và Vision Pro. Ảnh: The Verge

Theo thông tin mới được công bố, mẫu MacBook Neo vốn được định vị là chiếc laptop giá rẻ của Apple nay sẽ có giá khởi điểm 699 USD, tăng 100 USD so với mức 599 USD trước đó.

Trong khi đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về Mac Studio trang bị chip M3 Ultra, khi giá bán nhảy vọt từ 3.999 USD lên 5.299 USD, tương đương tăng thêm 1.300 USD.

Không chỉ giới hạn ở dòng máy tính chuyên nghiệp, đợt tăng giá lần này còn ảnh hưởng tới gần như toàn bộ danh mục sản phẩm của Apple.

MacBook Pro 14 inch hiện có giá khởi điểm 1.999 USD thay vì 1.699 USD trước đây. Phiên bản MacBook Pro 16 inch tăng từ 2.499 USD lên 2.999 USD.

MacBook Air, mẫu laptop bán chạy nhất của Apple, cũng tăng thêm 200 USD, từ 1.099 USD lên 1.299 USD.

Ở mảng máy tính bảng, iPad tiêu chuẩn tăng từ 349 USD lên 449 USD. iPad Air tăng mạnh 150 USD, từ 599 USD lên 749 USD.

iPad Mini hiện có giá 599 USD thay vì 499 USD. Các mẫu iPad Pro cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với phiên bản 11 inch tăng lên 1.199 USD và bản 13 inch tăng lên 1.499 USD.

Bên cạnh đó, máy tính để bàn iMac tăng lên 1.499 USD. Mac Studio sử dụng chip M4 Max tăng từ 1.999 USD lên 2.499 USD.

Các thiết bị gia đình thông minh như HomePod, HomePod Mini và Apple TV cũng đồng loạt tăng giá. Thậm chí, kính thực tế hỗn hợp Vision Pro cũng được điều chỉnh từ 3.499 USD lên 3.699 USD.

Điểm tích cực hiếm hoi là toàn bộ dòng iPhone hiện chưa bị ảnh hưởng. Giá bán các mẫu iPhone vẫn được giữ nguyên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Trước khi đợt tăng giá diễn ra, Tổng Giám đốc Apple, Tim Cook, đã hé lộ khả năng điều chỉnh giá bán trong một cuộc phỏng vấn vào giữa tháng 6.

Ông cho biết Apple đã cố gắng “bảo vệ” người tiêu dùng khỏi các đợt tăng giá trong thời gian dài bằng cách tự hấp thụ phần lớn chi phí gia tăng từ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, theo vị CEO này, tình hình hiện nay đã trở nên “không còn bền vững”.

Nguyên nhân chính dẫn tới đợt tăng giá lần này xuất phát từ sự bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo.

Trong vài năm gần đây, các công ty AI đã chi hàng chục tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Những trung tâm dữ liệu này tiêu thụ lượng RAM và ổ SSD khổng lồ, khiến nhu cầu thị trường tăng mạnh chưa từng có.

Các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology hiện đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Giới phân tích cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ bùng nổ điện toán đám mây, ngành công nghiệp bộ nhớ phải đối mặt với một làn sóng nhu cầu mạnh và kéo dài đến như vậy.

Apple không phải doanh nghiệp duy nhất buộc phải tăng giá sản phẩm. Trong những tháng gần đây, hàng loạt hãng công nghệ lớn cũng đã thực hiện các đợt điều chỉnh tương tự.

Các thiết bị Surface của Microsoft đã tăng giá tại nhiều thị trường. Các hệ máy Xbox Series S và Xbox Series X cũng trở nên đắt đỏ hơn. Ngành game chứng kiến giá bán của Nintendo Switch và PlayStation 5 tăng đáng kể.

Ngoài ra, các máy tính mô-đun của Framework, kính thực tế ảo Meta Quest 3 và máy tính mini Raspberry Pi 5 cũng ghi nhận mức giá cao hơn do chi phí linh kiện leo thang.

(Theo The Verge, AppleInsider)