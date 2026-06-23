Một loạt hình ảnh rò rỉ mới về kính cường lực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện, qua đó mang đến bằng chứng đáng chú ý cho thấy Apple có thể đã đạt được một trong những mục tiêu thiết kế quan trọng nhất của mình: thu nhỏ đáng kể cụm Dynamic Island.

Hình ảnh rò rỉ miếng dán bảo vệ màn hình bằng kính cường lực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cho thấy Dynamic Island đã được thu nhỏ đáng kể. Ảnh: Yeux1122

Đây được xem là một bước đi nằm trong kế hoạch cải tổ iPhone kéo dài nhiều năm của Apple. Hành trình đó được khởi động với thế hệ iPhone 17 Pro Max, tiếp tục phát triển trên iPhone 18 Pro Max và được kỳ vọng đạt đỉnh với mẫu iPhone 20 Pro Max - chiếc iPhone được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình tràn viền hoàn toàn, không còn bất kỳ phần khuyết hay lỗ đục nào.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang từng bước tiến gần hơn đến tầm nhìn đầy tham vọng này.

Dynamic Island nhỏ hơn rõ rệt

Báo cáo mới nhất đã đăng tải hình ảnh các miếng dán kính cường lực được cho là dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

Quan sát từ những hình ảnh này cho thấy phần Dynamic Island trên thế hệ mới đã được thu hẹp đáng kể so với iPhone 17 Pro cũng như các mẫu iPhone trước đó.

Mặc dù thay đổi không quá lớn đến mức làm thay đổi hoàn toàn diện mạo thiết bị, sự khác biệt vẫn đủ rõ ràng để người dùng dễ dàng nhận ra.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18, dự kiến ra mắt vào đầu năm sau, có được trang bị Dynamic Island nhỏ hơn hay không.

Nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phân biệt rõ ràng giữa dòng Pro và dòng tiêu chuẩn bằng cách dành các công nghệ màn hình tiên tiến hơn cho những mẫu máy cao cấp.

Điều đáng chú ý là chỉ vài tháng trước, nhiều báo cáo từng cho biết Apple đang gặp khó khăn trong việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max.

Các vấn đề kỹ thuật được cho là liên quan đến hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID thế hệ mới. Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ lần này cho thấy công ty có thể đã tìm ra giải pháp phù hợp.

Face ID dưới màn hình có thể là chìa khóa

Mục tiêu dài hạn của Apple là tạo ra một chiếc iPhone toàn màn hình, không còn phần khuyết, lỗ camera hay bất kỳ chi tiết nào làm gián đoạn trải nghiệm hiển thị.

Để đạt được điều đó, Apple được cho là đã lên kế hoạch đưa hệ thống Face ID xuống bên dưới tấm nền màn hình. Nếu thành công, phần cứng phục vụ nhận diện khuôn mặt sẽ được ẩn hoàn toàn, cho phép Dynamic Island thu nhỏ đáng kể hoặc thậm chí biến mất trong tương lai.

Trước đây, nhiều nguồn tin cho biết công nghệ Face ID dưới màn hình vẫn gặp những hạn chế về tốc độ nhận diện cũng như độ chính xác.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Apple có thể phải trì hoãn kế hoạch áp dụng công nghệ mới.

Tuy nhiên, nếu các miếng kính cường lực bị rò rỉ thực sự là sản phẩm dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, rất có thể Apple đã giải quyết được những trở ngại kỹ thuật quan trọng.

Dù vậy, vẫn tồn tại một khả năng khác. Apple có thể chưa sử dụng Face ID dưới màn hình nhưng vẫn tìm được cách sắp xếp lại các linh kiện cảm biến để giảm kích thước Dynamic Island. Trong trường hợp đó, thay đổi sẽ mang tính cải tiến thiết kế hơn là một cuộc cách mạng công nghệ.

Mặc dù việc thu nhỏ Dynamic Island là một bước tiến về mặt kỹ thuật, câu hỏi đặt ra là liệu điều này có đủ sức hấp dẫn để thuyết phục người dùng nâng cấp hay không.

Kể từ khi xuất hiện trên dòng iPhone Pro, Dynamic Island đã trở thành một trong những yếu tố nhận diện đặc trưng của Apple.

Không giống nhiều nhà sản xuất Android chỉ sử dụng lỗ đục camera đơn thuần, Apple đã biến phần khuyết này thành một khu vực tương tác thông minh, hiển thị thông báo, cuộc gọi, chỉ đường, nhạc đang phát và nhiều tác vụ khác.

Chính vì vậy, không ít người dùng đã quen thuộc và thậm chí yêu thích Dynamic Island. Nếu khu vực này bị thu nhỏ hoặc biến mất hoàn toàn trong tương lai, một bộ phận khách hàng có thể cảm thấy tiếc nuối.

Quan trọng hơn, đa số người dùng thường nâng cấp điện thoại vì các yếu tố như thời lượng pin, camera, hiệu năng hoặc các tính năng AI mới.

Một Dynamic Island nhỏ hơn có thể được đánh giá cao về mặt thiết kế cho iPhone 18 Pro Max nhưng khó trở thành lý do đủ mạnh để thúc đẩy doanh số.

(Theo PhoneArena, MacRumors)