Mặc dù những tin đồn hiện tại cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế như những cột mốc lịch sử trước đây, nhưng hàng loạt nâng cấp đáng giá vẫn đang được chuẩn bị, hứa hẹn biến đây thành một trong những thế hệ iPhone hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

iPhone 18 Pro Max với màu Dark Cherry. Ảnh: X/Jon Rettinger

Đáng chú ý hơn, Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn lịch phát hành iPhone. Thay vì tung toàn bộ sản phẩm cùng lúc như truyền thống, hãng sẽ áp dụng chiến lược hai giai đoạn.

Theo đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ ra mắt vào tháng 9/2026.

Các mẫu còn lại gồm iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone Air 2 và iPhone 18e sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Thiết kế quen thuộc nhưng hoàn thiện hơn

Những hình ảnh mô hình thử nghiệm cho thấy Apple sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế của dòng iPhone 17 Pro Max. Cụm camera phía sau vẫn được bố trí theo dạng tam giác với ba ống kính đặt trên một nền camera nhô cao.

Tuy nhiên, hãng được cho là sẽ tinh chỉnh ngoại hình để tạo cảm giác liền mạch hơn. Phần kính Ceramic Shield 2 phía sau sẽ hòa hợp với khung nhôm tốt hơn, giảm sự khác biệt về màu sắc giữa các vật liệu. Điều này giúp tổng thể máy trở nên sang trọng và thống nhất hơn.

Kích thước màn hình nhiều khả năng không thay đổi, với phiên bản iPhone 18 Pro sử dụng tấm nền 6,3 inch và bản iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch giống thế hệ tiền nhiệm.

Thời lượng pin có thể lập kỷ lục mới

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở viên pin. Nguồn tin từ Trung Quốc cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị pin dung lượng từ 5.100 đến 5.200 mAh, vượt qua mức 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max – vốn đang là chiếc iPhone có pin lớn nhất lịch sử.

Để chứa viên pin lớn hơn, Apple có thể làm thân máy dày thêm đôi chút. Trọng lượng thiết bị dự kiến tăng lên khoảng 243g, thậm chí còn nặng hơn cả iPhone 14 Pro Max, mẫu iPhone nặng nhất mà Apple từng sản xuất.

Đổi lại, người dùng sẽ có thời lượng sử dụng tốt hơn nữa, củng cố vị thế của dòng Pro Max trong nhóm smartphone cao cấp có pin tốt nhất thị trường.

Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất hiện nay là tương lai của Dynamic Island. Các nguồn tin vẫn chưa thống nhất liệu Apple có đưa Face ID xuống dưới màn hình ngay trên iPhone 18 Pro Max hay không. Tuy nhiên, đa số đều đồng ý rằng Dynamic Island sẽ nhỏ hơn đáng kể.

Theo một số chuyên gia, phần khuyết này có thể giảm khoảng 35% chiều rộng, từ mức hơn 20mm xuống chỉ còn khoảng 13,5 mm. Điều này sẽ giúp màn hình có diện tích hiển thị lớn hơn và mang lại trải nghiệm thị giác tốt hơn.

Apple được cho là đang thử nghiệm công nghệ thu nhỏ camera trước và cảm biến Face ID để hiện thực hóa mục tiêu này.

Màn hình LTPO+ tiết kiệm điện hơn

Bên cạnh việc thu nhỏ Dynamic Island, iPhone 18 Pro Max còn được kỳ vọng sẽ sử dụng công nghệ màn hình LTPO+ hoàn toàn mới.

So với công nghệ LTPO hiện nay, LTPO+ có khả năng kiểm soát lượng ánh sáng phát ra từ từng điểm ảnh OLED chính xác hơn. Nhờ đó, màn hình có thể tự động điều chỉnh độ sáng hiệu quả hơn theo điều kiện môi trường xung quanh.

Kết quả là chất lượng hiển thị được cải thiện trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm xuống, góp phần kéo dài thời lượng pin.

Chip A20 Pro 2nm: Bước tiến lớn về hiệu năng

Nếu có một nâng cấp đủ sức tạo nên khác biệt lớn nhất trên iPhone 18 Pro Max, đó chính là bộ xử lý A20 Pro.

Con chip mới sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, thay vì tiến trình 3nm đang được sử dụng hiện nay.

Việc thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn giúp tăng mật độ linh kiện, cải thiện hiệu suất xử lý và giảm điện năng tiêu thụ.

Các dự báo cho thấy A20 Pro có thể nhanh hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện hơn tới 30% so với A19.

Đặc biệt, Apple được cho là sẽ áp dụng công nghệ đóng gói WMCM mới, cho phép tích hợp RAM trực tiếp trên cùng đế chip với CPU, GPU và Neural Engine. Điều này giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu, cải thiện khả năng xử lý AI và tối ưu hóa thời lượng pin.

Modem C2 do Apple tự phát triển

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở modem kết nối. Apple được cho là sẽ trang bị modem C2 do hãng tự phát triển. Đây là thế hệ kế nhiệm của modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e.

Modem C2 hứa hẹn mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả năng lượng cao hơn và đặc biệt hỗ trợ mạng mmWave 5G tại Mỹ, tính năng còn thiếu trên các modem thế hệ đầu của Apple.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Camera chuẩn DSLR lần đầu xuất hiện trên iPhone

Lĩnh vực nhiếp ảnh cũng sẽ chứng kiến bước tiến lớn. Theo nhiều nguồn tin, camera chính 48MP trên iPhone 18 Pro Max sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên.

Đây là tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên máy ảnh chuyên nghiệp hoặc một số smartphone Android cao cấp.

Khẩu độ biến thiên cho phép người dùng thay đổi lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp. Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn.

Ngược lại, trong điều kiện đủ sáng, khẩu độ sẽ thu hẹp để tăng độ nét và kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Điều này giúp người dùng có khả năng sáng tạo hình ảnh gần giống trải nghiệm trên máy ảnh DSLR.

Cảm biến camera Samsung có thể xuất hiện lần đầu

Một bất ngờ khác là Samsung được cho là đang phát triển cảm biến hình ảnh ba lớp hoàn toàn mới dành riêng cho dòng iPhone 18.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple phá vỡ sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Sony trong lĩnh vực cảm biến camera.

Cảm biến mới được kỳ vọng sẽ cải thiện tốc độ chụp, giảm nhiễu và tăng dải tương phản động, giúp chất lượng ảnh và video tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới.

Internet vệ tinh 5G không còn là viễn tưởng

Apple cũng đang hướng tới một tương lai mà iPhone có thể truy cập Internet thông qua vệ tinh thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào các trạm phát sóng mặt đất.

Nếu kế hoạch thành công, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những smartphone đầu tiên hỗ trợ kết nối dữ liệu vệ tinh 5G đầy đủ, vượt xa tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh hiện nay.

Đây có thể là bước tiến quan trọng giúp duy trì kết nối ở những khu vực hẻo lánh hoặc khi hạ tầng viễn thông gặp sự cố.

Siri AI sẽ thông minh hơn

iPhone 18 Pro Max sẽ được cài sẵn iOS 27 cùng phiên bản Siri AI hoàn toàn mới. Trợ lý ảo của Apple được cho là sẽ hiểu ngữ cảnh tốt hơn, có khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân, nhận thức nội dung hiển thị trên màn hình và truy xuất dữ liệu thời gian thực từ Internet.

Siri mới cũng sẽ tích hợp sâu hơn vào email, tin nhắn, tài liệu và các ứng dụng khác, biến AI trở thành một phần cốt lõi trong trải nghiệm sử dụng iPhone.

Từ chip A20 Pro 2nm, pin lớn hơn, Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ biến thiên, modem C2, màn hình LTPO+ cho tới Internet vệ tinh 5G và Siri AI thế hệ mới, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang hội tụ hàng loạt nâng cấp đáng giá.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)