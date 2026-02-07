Amazon, Google và Microsoft đã mất tổng cộng 900 tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ khi công bố báo cáo tài chính quý vừa qua. Các cổ đông tỏ ra e ngại trước kế hoạch chi phí vốn (capex) khổng lồ của nhóm này, con số thậm chí lớn hơn cả GDP của Israel, bất chấp việc doanh thu từ mảng điện toán đám mây vẫn tăng trưởng mạnh.

Cùng với Meta, tổng chi phí dự kiến cho trung tâm dữ liệu và chip chuyên dụng để vận hành các mô hình AI tiên tiến của nhóm Big Tech trong năm nay sẽ tăng 60% so với mức 410 tỷ USD của năm 2025, tăng tới 165% so với năm 2024. Jim Tierney, Giám đốc quỹ tại AllianceBernstein, nhận định: "Mức chi phí vốn này thực sự gây choáng ngợp".

Cú sốc từ những con số khổng lồ

Dù tổng doanh thu hàng năm của nhóm tăng 14% lên 1,6 nghìn tỷ USD, chừng đó là chưa đủ để xoa dịu sự bi quan của nhà đầu tư. Cụ thể, Amazon ghi nhận cổ phiếu giảm 11% sau khi công bố mức capex dự kiến đạt 200 tỷ USD năm nay - cao hơn 50 tỷ USD so với dự báo. CEO Andy Jassy khẳng định khoản đầu tư này là cần thiết để đón đầu sự bùng nổ của AI, chip và vệ tinh.

Meta, Amazon, Google và Microsoft dự định chi tổng cộng 660 tỷ USD trong năm 2026. Ảnh: FT

Microsoft chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 18%. Dù doanh thu mảng đám mây tăng 26% lên 51,5 tỷ USD, thị trường lại phản ứng tiêu cực trước việc chi phí trung tâm dữ liệu tăng vọt 66%. Đáng chú ý, Microsoft lần đầu tiết lộ 45% trong số 625 tỷ USD hợp đồng đám mây tương lai đến từ OpenAI, dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc quá lớn vào một khách hàng startup.

Alphabet, công ty mẹ Google dù đạt doanh thu kỷ lục hơn 400 tỷ USD và lợi nhuận 132 tỷ USD năm 2025, cổ phiếu vẫn lao dốc vì kế hoạch tăng gấp đôi capex lên 185 tỷ USD.

Trong bức tranh ảm đạm chung, Apple là gã khổng lồ duy nhất "bình an vô sự" với cổ phiếu tăng 7,5%. Hãng báo cáo doanh thu kỷ lục 144 tỷ USD nhờ doanh số iPhone 17 bùng nổ.

Chiến lược của Táo khuyết tỏ ra khác biệt khi đứng ngoài cuộc đua "vũ trang" về hạ tầng. Capex quý cuối năm của hãng giảm 17% xuống còn 2,4 tỷ USD. Dan Hutcheson từ TechInsights nhận định: "Mức chi tiêu khiêm tốn của Apple là lợi tức từ việc hợp tác với Google. Họ chuyển sang mô hình 'dùng đến đâu trả đến đó', thuê ngoài hầu hết chi phí hạ tầng tốn kém cho đối tác".

Giới phân tích cho rằng các kế hoạch chi tiêu này báo hiệu chặng đường thu quả ngọt từ AI sẽ còn dài và tốn kém hơn dự kiến. Brent Thill, nhà phân tích tại Jefferies, nhận xét: "Nỗi sợ bong bóng AI đang quay trở lại. Nhà đầu tư đang trong giai đoạn 'tạm nghỉ chơi' với nhóm công nghệ".

Thị trường cũng rung chuyển trước thông tin thỏa thuận hạ tầng trị giá 100 tỷ USD giữa OpenAI và Nvidia không thành hiện thực. Oracle, công ty dựa nhiều vào OpenAI cho mảng đám mây tương lai, cũng chứng kiến cổ phiếu bốc hơi 18% trong 5 ngày qua.

(Theo FT)