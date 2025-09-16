Apple mô tả phong cách thiết kế mới Liquid Glass trên iOS 26 là “một chất liệu trong suốt phản chiếu và khúc xạ môi trường xung quanh, giúp nội dung nổi bật hơn và mang lại sức sống mới cho biểu tượng ứng dụng, widget, điều hướng và các thành phần điều khiển”.

Tính năng mới trên iOS 26

Bản cập nhật mang đến tính năng Call Screening (sàng lọc cuộc gọi) và Hold Assist (hỗ trợ giữ máy) trong ứng dụng điện thoại. Sàng lọc cuộc gọi tự động trả lời những người gọi không xác định mà không làm bạn bị gián đoạn.

Khi người gọi chia sẻ tên và lý do cho cuộc gọi của họ, điện thoại sẽ đổ chuông và bạn có thể quyết định xem mình có muốn nhấc máy hay không. Trong khi đó, hỗ trợ giữ máy tự động chờ máy và báo khi tổng đài viên sẵn sàng.

Ứng dụng Messages (tin nhắn) nhận nhiều cải tiến: hình nền trò chuyện, bình chọn trong nhóm, Apple Cash trong hội thoại nhóm, chỉ báo đang nhập liệu và bộ lọc tin nhắn từ số lạ.

Danh sách iPhone tương thích với iOS 26. Ảnh chụp màn hình.

Apple Intelligence tích hợp khả năng dịch trực tiếp trong Messages, FaceTime và Điện thoại, cho phép dịch văn bản và giọng nói theo thời gian thực bằng mô hình AI trên thiết bị.

Khả năng nhận diện trực quan cũng mở rộng trên màn hình iPhone, giúp người dùng tra cứu hoặc thao tác ngay với nội dung hiển thị.

Danh sách iPhone được hỗ trợ iOS 26

iOS 26 tương thích với iPhone 11 trở lên, bao gồm toàn bộ dòng iPhone phát hành từ năm 2019. Danh sách cụ thể: iPhone 17 series, iPhone Air, iPhone 16 series, iPhone 15 series, iPhone 14 series, iPhone SE (2022), iPhone 13 series, iPhone 12 series và iPhone 11 series.

Tuy nhiên, các tính năng AI nâng cao của Apple Intelligence chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên, iPhone 16 series và iPhone 17.

Hướng dẫn cài đặt iOS 26

Trước khi cài đặt, Apple khuyến nghị người dùng:

- Sao lưu dữ liệu iPhone lên iCloud hoặc dịch vụ đám mây khác

- Đảm bảo bộ nhớ trống 3-5 GB

- Kết nối Wi-Fi ổn định và sạc pin ít nhất 50%

Các bước cập nhật iOS 26:

Bước 1: Mở Cài đặt trên iPhone

Bước 2: Vào Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm

Bước 3: iPhone sẽ tự động kiểm tra bản cập nhật

Bước 4: Nhấn Tải về và Cài đặt, chấp nhận điều khoản để bắt đầu quá trình

Thời gian tải và cài đặt thường mất khoảng 30-60 phút, tùy tốc độ mạng và dòng máy.