Google Gemini vừa có màn bứt tốc ngoạn mục khi giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí App Store tại Việt Nam.

Theo thống kê ngày 15/9, top 3 ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên App Store Việt Nam lần lượt là Googe Gemini, VTV Go, ChatGPT.

Ngoài ra, chatbot của Google cũng đang dẫn đầu về lượt tải về tại hàng loạt thị trường lớn như Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Australia...

Google Gemini đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store Việt Nam. Ảnh: Du Lam

Bước nhảy vọt của Google Gemini gắn liền với công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI mang tên Nano Banana, ra mắt hồi tháng 8.

Tính năng này nhanh chóng tạo ra một làn sóng trào lưu trên mạng xã hội, tương tự như hiện tượng “Ghibli Studio” từng giúp ChatGPT bùng nổ độ phủ sóng vào mùa hè.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là người dùng biến ảnh chụp cá nhân thành mô hình 3D siêu thực, đi kèm đế acrylic và bao bì phong cách đồ sưu tập.

Chỉ cần tải ảnh lên ứng dụng Gemini và nhập prompt, hình ảnh kết quả lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo 9to5google, từ ngày 26/8 đến 9/9, ứng dụng Gemini ghi nhận 23 triệu người dùng mới. Nano Banana được dùng để chỉnh sửa hơn 500 triệu hình ảnh trong khoảng thời gian này.

Tất cả người dùng miễn phí được phép tạo hoặc sửa tối đa 100 ảnh mỗi ngày, còn nếu đăng ký thuê bao (19,99 USD/tháng), con số này là 1.000.

Sự vươn lên của Gemini là minh chứng cho sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chatbot. ChatGPT hiện vẫn sở hữu lượng người dùng toàn cầu lớn nhất, nhưng Google đang khai thác lợi thế riêng: khả năng đa phương thức (multimodality) và tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google.

Trong khi đó, Grok – chatbot của công ty X (trước đây là Twitter) – do Elon Musk hậu thuẫn, vẫn đang cố gắng tìm chỗ đứng.

Musk từng nhiều lần cáo buộc rằng Apple thiên vị OpenAI, ngăn cản Grok leo hạng trên App Store.

Tháng 8 vừa qua, ông thậm chí đã kiện Apple, cáo buộc hãng có hành vi cạnh tranh không công bằng.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau những phát biểu này, một loạt ứng dụng AI – bao gồm cả Gemini – đã lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng App Store, phần nào phản bác lại các cáo buộc thiên vị từ Musk.

Các nhà phân tích cho rằng, thành công ban đầu của Gemini đến từ việc kết hợp sản phẩm công nghệ cốt lõi (AI đa phương thức) với hiệu ứng văn hóa mạng xã hội (trào lưu Nano Banana).

Điều này cho thấy không chỉ năng lực AI, mà cả khả năng lan tỏa xu hướng mới là yếu tố quyết định trong cuộc đua người dùng.

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind, đã “khoe” thành tích của Gemini trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định “mới chỉ là khởi đầu”.

Nhiều khả năng Google sẽ tiếp tục tung ra thêm tính năng sáng tạo nhằm duy trì sức nóng cho Gemini.

Câu hỏi đặt ra là: liệu Gemini có thể duy trì vị trí số một trước áp lực từ ChatGPT và các đối thủ khác, hay đây chỉ là một “cú hích nhất thời” nhờ một trào lưu hình ảnh?