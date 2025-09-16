Apple vừa công bố một tài liệu hỗ trợ mới nhằm lý giải tầm quan trọng của các bản cập nhật phần mềm như iOS 26, cũng như tác động tiềm ẩn của chúng đối với hiệu năng và tuổi thọ pin.

iOS 26 phát hành tại Việt Nam từ 0h ngày 16/10, dành cho những iPhone tương thích.

iOS 26 mang đến những cải tiến lớn cho iPhone. Ảnh: Du Lam

Theo Apple, ngay sau khi hoàn tất cập nhật, đặc biệt là với các bản phát hành lớn (chặng hạn iOS 26), người dùng có thể nhận thấy hiện tượng hao pin nhanh hơn hoặc máy nóng hơn.

Táo khuyết khẳng định đây là điều bình thường, do thiết bị cần thời gian để hoàn tất các quy trình chạy nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu cho tìm kiếm, tải về tài nguyên mới và cập nhật ứng dụng.

Nhà sản xuất iPhone cũng lưu ý một số tính năng mới - dù mang lại trải nghiệm hấp dẫn hơn - có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, dẫn tới khả năng tác động lâu dài đến pin hoặc hiệu năng, tùy thuộc cách sử dụng của từng cá nhân.

Apple cho biết họ sẽ tiếp tục tối ưu trong các bản cập nhật nhỏ (như iOS 26.1, 26.1.1) để đảm bảo thời lượng pin và trải nghiệm ổn định.

Tài liệu mới của Apple nhấn mạnh hai điểm chính:

Việc hao pin tạm thời và hiệu năng giảm trong vài ngày đầu sau cập nhật là bình thường.

Về lâu dài, pin có thể chịu ảnh hưởng nếu người dùng thường xuyên khai thác các tính năng đòi hỏi tài nguyên cao.

Thực tế này không mới, bởi các bản cập nhật lớn trước đây cũng từng gây ra tình trạng tương tự. Tuy nhiên, lần này Apple chính thức lên tiếng giải thích, giúp người dùng hiểu rõ hơn và yên tâm khi nâng cấp thiết bị lên iOS 26.

