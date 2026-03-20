Trên thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng iPhone 18 Pro Max thậm chí có thể là bản nâng cấp “hợp lý và có trách nhiệm” nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Một concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Technizo Concept /YouTube)

Mùa thu năm nay, Apple có thể sẽ tổ chức một trong những sự kiện ra mắt iPhone gây tranh cãi nhất trong lịch sử dòng sản phẩm.

Không chỉ có tin đồn rằng hãng sẽ trì hoãn các mẫu iPhone 18 và iPhone Air 2 đến tận năm 2027, mà công ty còn được cho là sẽ dành rất nhiều sự chú ý cho thiết bị màn hình gập iPhone Fold.

Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng phiên bản Pro Max có thể bị “lép vế” trong chiến lược sản phẩm năm nay.

Apple quay lại chiến lược “tick-tock” quen thuộc

Ban đầu, một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ có thay đổi đáng kể về thiết kế. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ đáng tin cậy gần đây lại cho thấy điều ngược lại.

Chiếc máy nhiều khả năng vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc, thậm chí Apple còn được cho là sẽ tái sử dụng một phần khuôn sản xuất từ iPhone 17 Pro Max.

Ngoài ra, phần Dynamic Island cũng được cho là không thu nhỏ như nhiều người kỳ vọng.

Quyết định này chắc chắn sẽ khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều lời chê bai hoặc các meme châm biếm. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, việc thiếu thay đổi về ngoại hình lại có thể là tin tốt đối với phần lớn người dùng đang cân nhắc nâng cấp lên iPhone 18 Pro.

Trong quá khứ, Apple từng rất nổi tiếng với chiến lược nâng cấp iPhone theo chu kỳ “tick-tock” (mô hình phát triển sản phẩm 2 năm một lần).

Những mẫu như iPhone 4, iPhone 5 và iPhone 6 đại diện cho các thế hệ thay đổi thiết kế lớn, trong khi iPhone 4s, iPhone 5s và iPhone 6s lại tập trung cải thiện hiệu năng và phần cứng.

Tuy nhiên, chiến lược này dường như đã mờ nhạt kể từ khi iPhone 12 ra mắt. Thiết kế của dòng máy này đã được Apple duy trì gần như nguyên vẹn trong nhiều năm sau đó.

Trong bối cảnh đó, iPhone 17 Pro Max được xem là bước nâng cấp ngoại hình đáng kể nhất của iPhone trong nhiều năm.

Vì vậy, việc Apple tiếp tục sử dụng lại thiết kế này thêm một thế hệ nữa hoàn toàn hợp lý và phù hợp với chiến lược “tick-tock” từng rất thành công của hãng.

Thực tế, đây cũng là cách mà hầu hết các hãng smartphone lớn đang vận hành. Các nhà sản xuất như Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo thường giữ nguyên thiết kế chủ đạo trong ít nhất hai năm trước khi thực hiện thay đổi lớn. Vì vậy, kỳ vọng Apple phải làm khác đi mỗi năm là điều khá phi thực tế.

Giá iPhone 18 Pro Max sẽ không tăng?

Việc giữ nguyên thiết kế không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn giúp Apple kiểm soát chi phí sản xuất. Nếu hãng tận dụng lại dây chuyền và khuôn sản xuất cũ, khả năng cao giá bán của iPhone 18 Pro Max sẽ không tăng so với thế hệ trước.

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ, đây là tin rất đáng hoan nghênh đối với người tiêu dùng.

Quan trọng hơn, những thay đổi đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro Max nằm ở phần cứng. Theo các tin đồn hiện nay, thiết bị sẽ được trang bị chip xử lý nhanh hơn, pin dung lượng lớn hơn và hệ thống quang học camera cải tiến.

Video concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Technizo Concept /YouTube)

Con chip 2nm đầu tiên xuất hiện trên iPhone sẽ là bước tiến lớn về hiệu năng và hiệu quả năng lượng. Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là sẽ tích hợp modem di động tự phát triển thế hệ thứ hai, hứa hẹn cải thiện khả năng kết nối và tiết kiệm pin.

Những cải tiến này tuy không mang tính “cách mạng”, nhưng đúng với triết lý của một năm “tock”: tinh chỉnh và hoàn thiện những gì đã có, đồng thời khắc phục các điểm hạn chế của thế hệ trước.

Điều quan trọng cần hiểu là iPhone 18 Pro Max không được thiết kế dành cho những người vừa mua iPhone năm ngoái. Người dùng của iPhone 17 Pro Max gần như chắc chắn sẽ không nâng cấp ngay.

Trên thực tế, phần lớn khách hàng của iPhone 18 Pro Max có thể sẽ đến từ những người đang sử dụng iPhone 15 Pro Max hoặc các mẫu iPhone cũ hơn.

Đối với họ, chiếc máy mới sẽ mang lại bước nhảy vọt rõ rệt về hiệu năng, pin và khả năng chụp ảnh.

Với nhóm người dùng này, thiết kế không phải là yếu tố quan trọng nhất. Thậm chí, mối quan tâm lớn hơn có thể chỉ đơn giản là lựa chọn màu sắc nào và mức giá ra sao cho chiếc iPhone mới của mình.

Ngay cả với những người đam mê công nghệ, iPhone 18 Pro Max vẫn có nhiều điểm hấp dẫn.

Chip 2nm, modem mới và pin lớn hơn có thể mang lại thời lượng sử dụng tốt hơn đáng kể. Cùng với đó, hệ thống quang học cải tiến cũng giúp chất lượng ảnh chụp tiếp tục được nâng cao.

Trong khi đó, những người muốn trải nghiệm sự thay đổi hoàn toàn có thể hướng đến iPhone Fold – thiết bị được kỳ vọng sẽ mang lại bước đột phá về thiết kế.

Còn với những người đang sở hữu flagship mới trong hai năm gần đây, việc bỏ qua iPhone 18 Pro Max cũng không phải quyết định tồi.

Xét tổng thể, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành bản nâng cấp “tock” điển hình: một sự hoàn thiện của chiếc iPhone tốt nhất mà Apple từng tạo ra, với mức giá có thể giữ nguyên so với năm trước.

Bất chấp những lời châm biếm trên mạng xã hội, đây rất có thể chính là công thức giúp Apple tiếp tục bán iPhone đắt “như tôm tươi” trên toàn cầu.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)