Theo một báo cáo gần đây, Apple đã chính thức từ bỏ một mẫu iPhone gập từng được cân nhắc, cụ thể là thiết kế gập kiểu “clamshell” (vỏ sò).

Trong khi đó, mẫu iPhone gập chủ lực của hãng vẫn đang tiến gần tới giai đoạn sản xuất hàng loạt. Nội bộ Apple được cho là tin rằng phiên bản vỏ sò là không cần thiết. Tuy nhiên, những gì thị trường đang cho thấy có thể lại kể một câu chuyện khác.

Một concept iPhone gập vỏ sò. Ảnh: Technizo Concept

Apple nói “không cần thiết”, thực tế không như vậy

Vì sao Apple dừng dự án này? Theo các nguồn tin, hãng cho rằng dòng sản phẩm hiện tại và tương lai của mình không có chỗ cho một chiếc iPhone gập vỏ sò.

Dù thiết kế này mang lại cảm giác mới lạ, Apple lập luận rằng nó không tạo ra cách tương tác hoàn toàn mới với iOS. Quan trọng hơn, hãng lo ngại việc thu nhỏ thiết bị sẽ buộc phải đánh đổi camera và dung lượng pin, trong khi lợi ích mang lại gần như không đáng kể.

Thậm chí, Apple còn cho rằng nếu tính di động thực sự trở thành vấn đề lớn với người dùng, họ hoàn toàn có thể tung ra một mẫu iPhone nhỏ gọn hơn theo kiểu truyền thống, thay vì theo đuổi thiết kế gập.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: lập luận của Apple dường như đã lỗi thời.

Sự xuất hiện của Motorola Razr 70 cho thấy việc tích hợp phần cứng mạnh mẽ vào một chiếc điện thoại gập nhỏ gọn không còn là điều quá khó khăn.

Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn của Razr 70 cũng được kỳ vọng sở hữu cụm camera kép 50MP + 50MP cùng viên pin 4.500 mAh, thậm chí nhỉnh hơn mức 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7.

Điều này cho thấy việc “nhồi nhét” phần cứng tốt vào thiết bị nhỏ không còn là nhiệm vụ bất khả thi như Apple mô tả.

Thị trường thậm chí còn chứng kiến nhiều smartphone Trung Quốc giá rẻ đạt mức pin 8.000 mAh, thậm chí 10.000 mAh.

Trong khi đó, Apple và Samsung vẫn chưa áp dụng rộng rãi công nghệ pin silicon-carbon, yếu tố có thể giúp giải quyết bài toán dung lượng trong thân máy nhỏ.

Dự kiến ​​Motorola Razr 70 sẽ trông rất giống Razr 60. Ảnh: PhoneArena

Điều đáng chú ý là quyết định này lại không hoàn toàn phù hợp với hướng đi hiện tại của Apple.

Trong khi Samsung tiếp tục làm mỏng các mẫu Ultra nhưng vẫn giữ pin 5.000 mAh, Apple lại chọn cách làm iPhone Pro dày hơn để cải thiện phần cứng.

Đồng thời, hãng cũng đang quảng bá mạnh mẽ dòng iPhone Air, một thiết bị hướng tới sự mỏng nhẹ và trải nghiệm cầm nắm.

Vậy điểm chung giữa iPhone Air và chiếc iPhone gập vỏ sò bị hủy là gì? Cả hai đều chấp nhận hy sinh phần cứng để đổi lấy thiết kế khác biệt.

Điều này đặt ra câu hỏi: nếu Apple đã chấp nhận triết lý đó với iPhone Air, tại sao lại không áp dụng với iPhone gập?

Người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn: một chiếc iPhone Air với pin nhỏ hơn và camera đơn để có thiết kế mỏng nhẹ, hoặc một chiếc iPhone gập vỏ sò để có tính di động cao hơn.

Và như thực tế từ Razr 70, cũng như mẫu Galaxy Z Flip 8 sắp ra mắt, cho thấy mức độ “đánh đổi” này thực tế không lớn như Apple từng lo ngại.

Người dùng thích điện thoại gập vỏ sò

Không thể phủ nhận sức hút của dòng điện thoại gập dạng vỏ sò. Các thế hệ Galaxy Z Flip 7 và những model trước đó đều đạt doanh số ấn tượng.

Samsung Galaxy Z Flip 7 khá phổ biến. Ảnh: PhoneArena

Thậm chí, khi Samsung nâng cấp mạnh mẽ dòng Flip và Fold vào năm ngoái, nhu cầu thị trường đã vượt xa nguồn cung, một minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn của thiết kế này.

Điều đó cho thấy có một lượng lớn người dùng sẵn sàng đón nhận một chiếc iPhone gập vỏ sò. Nếu Apple tham gia cuộc chơi, rất có thể sản phẩm này cũng sẽ đạt thành công thương mại đáng kể.

Apple từ lâu nổi tiếng với việc đi theo con đường riêng, nhưng đôi khi sự bảo thủ này lại phản tác dụng.

Một ví dụ điển hình là Apple Vision Pro. Thiết bị này dù gây tiếng vang lớn nhưng doanh số lại không như kỳ vọng, phần lớn do mức giá quá cao và Apple đến nay vẫn chưa điều chỉnh giá bán.

Câu chuyện iPhone gập vỏ sò có thể là một trường hợp tương tự. Khi thị trường đã sẵn sàng, công nghệ đã đủ trưởng thành, việc Apple đứng ngoài cuộc có thể khiến hãng bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Việc Apple từ bỏ iPhone gập dạng vỏ sò có thể xuất phát từ triết lý sản phẩm riêng, nhưng rõ ràng những lý do mà hãng đưa ra đang bị thực tế thị trường thách thức.

Khi các đối thủ như Motorola và Samsung đã chứng minh rằng thiết kế gập không còn đồng nghĩa với hy sinh lớn về phần cứng, lập luận của Apple trở nên rất kém thuyết phục.

Trong một thị trường smartphone ngày càng bão hòa, nơi đổi mới là yếu tố sống còn, việc bỏ qua một phân khúc đang tăng trưởng mạnh có thể không phải là bước đi khôn ngoan. Và biết đâu, chính Apple rồi cũng sẽ phải quay lại với ý tưởng mà họ từng cho là “không cần thiết”.

(Theo PhoneArena, CNET)