Sau nhiều phản hồi tiêu cực từ người dùng, bản cập nhật iOS 26.4 được kỳ vọng sẽ khắc phục một trong những lỗi khó chịu nhất trên nền tảng này.

Bản cập nhật iOS 26.4 được kỳ vọng sẽ cải thiện độ chính xác của bàn phím khi người dùng gõ nhanh. Ảnh: TheVerge

Không ít người đã tỏ ra thất vọng với iOS 26 trước đó. Dù thiết kế Liquid Glass gây tranh cãi, vấn đề lớn hơn lại nằm ở trải nghiệm bàn phím, thứ vốn được xem là yếu tố cốt lõi trong sử dụng smartphone hằng ngày. Nhiều người cho rằng bàn phím trên phiên bản mới hoạt động kém hơn rõ rệt so với trước đây, khiến việc nhập liệu trở nên chậm chạp và thiếu chính xác.

iOS 26.4 mang đến cải tiến quan trọng cho bàn phím

Apple vừa phát hành bản Release Candidate của iOS 26.4, đồng thời công bố ghi chú chính thức cho bản cập nhật sắp tới. Trong đó, hãng xác nhận đang cải thiện độ chính xác của bàn phím khi người dùng gõ nhanh.

Cụ thể, bản vá tập trung xử lý lỗi khiến bàn phím hiển thị ký tự như thể đã được nhấn, nhưng thực tế lại không ghi nhận vào nội dung văn bản. Đây là một lỗi nghiêm trọng, bởi nó làm gián đoạn trải nghiệm gõ và khiến tính năng tự động sửa lỗi (autocorrect) hoạt động sai lệch. Khi thiếu ký tự đầu vào, hệ thống không thể đoán đúng ý định của người dùng, dẫn đến những câu chữ sai lệch hoặc vô nghĩa.

Theo Apple, bản sửa lỗi này đặc biệt nhắm đến các tình huống người dùng nhập liệu nhanh, vốn là lúc lỗi xuất hiện thường xuyên nhất. Điều này có thể giải quyết phần lớn phàn nàn được chia sẻ rộng rãi trên Reddit và nhiều nền tảng trực tuyến khác.

Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo rằng mọi vấn đề liên quan đến bàn phím sẽ được khắc phục hoàn toàn. Một đoạn video lan truyền từ năm ngoái cho thấy lỗi nhập liệu ngay cả khi người dùng tắt autocorrect và sử dụng tính năng vuốt để gõ (swipe-to-type). Trong trường hợp này, nguyên nhân có thể nằm ở cơ chế nhận diện thao tác, chứ không đơn thuần là lỗi bàn phím truyền thống.

Dù vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Một số người dùng thử nghiệm các bản beta trước đó của iOS 26.4 cho biết họ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong trải nghiệm gõ phím. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Apple đang đi đúng hướng.

Một vấn đề “khó chấp nhận” trên smartphone hiện đại

Thực tế, việc bàn phím gặp lỗi trên một thiết bị cao cấp như iPhone bị xem là điều khó chấp nhận. Trải nghiệm nhập liệu là yếu tố cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động từ nhắn tin, tìm kiếm đến làm việc.

Hy vọng bàn phím trên iOS 26.4 sẽ hoạt động tốt hơn. Ảnh: MacRumors

Điều đáng nói là tình hình thậm chí còn tệ hơn khi sử dụng bàn phím bên thứ ba. Sau khi gặp lỗi với bàn phím mặc định, nhiều người đã thử chuyển sang các giải pháp thay thế, nhưng kết quả lại không khả quan hơn, thậm chí còn gây khó chịu hơn nữa. Điều này buộc không ít người phải quay lại bàn phím gốc của iOS.

Trong bối cảnh đó, iOS 26.4 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề mà nhiều người cho là “vô lý” nhất trên một chiếc smartphone hiện đại. Nếu Apple thực sự khắc phục được lỗi này, đó sẽ là bước đi quan trọng để lấy lại niềm tin của người dùng sau một bản cập nhật gây nhiều tranh cãi.

(Theo PhoneArena)