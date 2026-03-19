Điều này không đồng nghĩa với việc iPhone hay iPad của bạn sẽ “chết” ngay lập tức, nhưng một bộ đếm ngược âm thầm đã được kích hoạt.

iPhone 16e là một trong những sản phẩm bị ngừng sản xuất. Ảnh: PhoneArena

Về bản chất, mỗi khi Apple ngừng bán một thiết bị, sản phẩm đó sẽ bước vào một “cửa sổ 5 năm”. Khi kết thúc giai đoạn này, thiết bị sẽ được xếp vào nhóm “vintage”, tức chúng đã thành đồ cổ theo chuẩn của hãng. Và nếu bạn đang sở hữu một trong những thiết bị này, bao gồm cả những sản phẩm rất mới như iPhone 16e (2025) hay MacBook Pro chip M5, thì đây là thời điểm quan trọng để đưa ra quyết định tài chính thông minh.

15 thiết bị Apple vừa bị khai tử: Có cả sản phẩm gần như mới

Danh sách các thiết bị vừa bị Apple ngừng bán trải dài từ năm 2019 đến 2025, trong đó đáng chú ý là nhiều sản phẩm chỉ mới ra mắt gần đây. Một số cái tên tiêu biểu gồm: iPhone 16e (2025); iPad Air M3 (11 và 13 inch, 2025); MacBook Air M4 (13 và 15 inch, 2025); MacBook Pro M5 (2025); Mac Studio M3 Ultra (2025); MacBook Pro M4 Pro (2024); MacBook Pro M4 Max (2024); Studio Display; Pro Display XDR cùng phụ kiện đi kèm.

Điều đáng nói là có tới 5 thiết bị ra mắt trong năm 2025 – gần như vẫn còn “mùi hộp mới”. Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy khó hiểu khi những sản phẩm hiện đại như vậy lại đã bước vào chu kỳ lỗi thời.

Đổi máy sớm và những cách tối ưu giá trị

Nếu bạn đang cân nhắc đổi máy, thời điểm hiện tại có thể là “cửa sổ vàng”. Trong thế giới công nghệ, giá trị thiết bị giảm nhanh không kém tốc độ phát triển của phần cứng.

Ngay khi một sản phẩm bị ngừng bán, giá trị thị trường của nó bắt đầu đi xuống. Các nhà bán lẻ và nhà mạng hiểu rằng vòng đời hỗ trợ phần mềm sẽ sớm kết thúc, nên họ điều chỉnh mức thu mua tương ứng. Nếu chờ thêm 1–2 năm, giá trị đổi máy có thể giảm từ 20% đến 30%.

Ngược lại, nếu đổi ngay lúc này, bạn vẫn có thể tận dụng mức giá “đỉnh” để nâng cấp lên model mới. Một số nhà mạng thậm chí còn cung cấp ưu đãi quy đổi trực tiếp vào hóa đơn hàng tháng, giúp giảm chi phí nâng cấp đáng kể.

Tuy nhiên, mỗi đơn vị sẽ đưa ra mức giá khác nhau. Vì vậy, người dùng nên tham khảo nhiều nguồn để tìm được đề nghị tốt nhất thay vì vội vàng quyết định.

Không phải ai cũng sẵn sàng đổi máy ngay, đặc biệt nếu bạn vừa mua thiết bị như iPhone 16e hay iPad Air M3. Tin tốt là bạn vẫn có thể sử dụng chúng hiệu quả trong nhiều năm tới, miễn là có chiến lược hợp lý.

Trước hết, hãy cân nhắc thay pin trước khi thiết bị bước vào trạng thái “vintage”. Pin lithium-ion sẽ xuống cấp theo thời gian và số chu kỳ sạc. Khi thiết bị vẫn còn phổ biến, việc thay pin sẽ dễ dàng và chi phí hợp lý hơn. Một viên pin mới hoàn toàn có thể “hồi sinh” trải nghiệm như máy mới.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ thiết bị là điều không thể xem nhẹ. Một chiếc ốp lưng chất lượng và kính cường lực có thể giúp bạn tránh được những hư hỏng vật lý không đáng có. Khi thiết bị đã lỗi thời, việc sửa chữa chính hãng sẽ ngày càng khó khăn, nên phòng ngừa luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Khi thiết bị trở thành “vintage”: Điều gì sẽ thay đổi?

Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được coi là “vintage” khi đã ngừng bán từ 5 đến dưới 7 năm. Khi bước vào giai đoạn này, người dùng sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi quan trọng.

Trước hết, Apple không còn đảm bảo nguồn linh kiện sửa chữa. Nếu hết hàng linh kiện như màn hình hay pin, hãng sẽ không sản xuất thêm. Điều này khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Thứ hai là vòng đời phần mềm đi đến hồi kết. Các thiết bị “vintage” thường không còn nhận được những bản cập nhật iOS, iPadOS hay macOS lớn. Dù đôi khi vẫn có các bản vá bảo mật, người dùng sẽ không thể tiếp cận những tính năng mới.

Cuối cùng, giá trị bán lại giảm mạnh. Nhiều cửa hàng thậm chí sẽ từ chối nhận các thiết bị thuộc diện “vintage”, khiến lựa chọn thanh lý trở nên hạn chế hơn.

Dù khái niệm “đếm ngược lỗi thời” nghe có vẻ đáng lo, nhưng thực tế các thiết bị này vẫn rất mạnh. iPhone 16e được trang bị chip A18 hiện đại, trong khi các dòng M3, M4 và M5 vẫn thuộc nhóm vi xử lý hàng đầu.

Những con chip này đủ sức chạy mượt các phiên bản iOS, iPadOS và macOS mới trong nhiều năm tới. Trải nghiệm người dùng, về cơ bản, vẫn tương đương với các thiết bị mới nhất trong thời gian dài.

Không chỉ vậy, phần lớn các sản phẩm trong danh sách vẫn còn trong thời hạn bảo hành 1 năm hoặc được bảo vệ bởi AppleCare+. Điều này đồng nghĩa với việc bạn vẫn có thể sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng trong tương lai gần.

Việc Apple ngừng bán các thiết bị này không phải là “án tử” cho sản phẩm bạn đang sử dụng. Thay vào đó, nó mở ra một khoảng thời gian rõ ràng – 5 năm để bạn quyết định giữ lại hay tận dụng giá trị đổi máy.

Nếu muốn tối ưu tài chính, đổi sớm là lựa chọn hợp lý. Nếu muốn sử dụng lâu dài, hãy đầu tư vào bảo trì và bảo vệ thiết bị. Dù chọn hướng nào, việc cập nhật thông tin và chủ động quản lý thiết bị sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể trong dài hạn.

(Theo PhoneArena, MacRumors)