Theo các nguồn tin trong ngành, chi phí bộ nhớ leo thang đã tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất, buộc họ phải đưa ra những quyết định khó khăn nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Sau khi Oppo phải tăng giá một số sản phẩm và Vivo chuẩn bị đi theo con đường tương tự; Samsung giờ đây cũng đối mặt với bài toán này, nhưng cách giải của họ có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 FE có thể dùng màn hình Trung Quốc. Ảnh: PhoneArena

Dòng Galaxy mới sẽ dùng màn hình Trung Quốc?

Theo báo cáo từ The Elec, bộ phận Mobile Experience (MX) của Samsung đã đặt hàng khoảng 15 triệu tấm nền OLED từ China Star Optoelectronics Technology (CSOT), một nhà cung cấp đến từ Trung Quốc. Những màn hình này dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu smartphone sắp ra mắt như Galaxy A57 và các thiết bị dòng Fan Edition trong tương lai, tiêu biểu là Galaxy S26 FE.

Đây là một bước đi mang tính chiến lược nhằm giảm áp lực chi phí khi giá bộ nhớ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, quyết định này cũng đánh dấu một thay đổi lớn trong triết lý sản xuất của Samsung. Trong nhiều năm qua, hãng gần như luôn ưu tiên sử dụng màn hình “cây nhà lá vườn” từ Samsung Display, kể cả trên các dòng máy tầm trung và giá rẻ.

Lý do chính khiến Samsung chuyển sang CSOT rất đơn giản: giá thành. Các nguồn tin trong ngành cho biết, tấm nền từ nhà cung cấp Trung Quốc có giá rẻ hơn ít nhất 20% so với sản phẩm của Samsung Display. Trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao, màn hình lại là một trong số ít thành phần mà hãng có thể tối ưu chi phí mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cấu trúc tổng thể của thiết bị.

Tuy nhiên, không phải ai trong nội bộ Samsung cũng hài lòng với quyết định này. Được biết, Samsung Display đã cố gắng phản đối, thậm chí tìm cách đảo ngược quyết định, nhưng không thành công. Khi thị trường smartphone toàn cầu được dự báo suy giảm tới 13% trong năm nay, việc mất đi một đơn hàng lớn rõ ràng là cú đòn không nhỏ đối với bộ phận sản xuất màn hình của hãng.

Người dùng có thực sự bị ảnh hưởng?

Về phía người tiêu dùng, Samsung nhiều khả năng sẽ đảm bảo rằng sự thay đổi này gần như “vô hình”. Dù chuyển sang sử dụng màn hình từ bên thứ ba, bộ phận di động của hãng vẫn sẽ áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt như trước đây. Điều đó có nghĩa là trải nghiệm hiển thị, yếu tố vốn là “đặc sản” của Galaxy, khó có thể bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tuy vậy, có một tin không mấy tích cực, việc cắt giảm chi phí này dường như vẫn chưa đủ để giữ giá bán ổn định. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Galaxy A57 có thể sẽ tăng giá khi ra mắt. Điều này khiến người dùng rơi vào thế khó hiểu: vừa có khả năng mất đi một phần “chất Samsung” truyền thống, vừa phải trả mức giá cao hơn.

Quyết định của Samsung phản ánh rõ thực trạng chung của ngành công nghệ, khi áp lực chi phí đang buộc các hãng phải đánh đổi. Trong khi người dùng ngày càng kỳ vọng cao hơn về chất lượng và tính năng, các nhà sản xuất lại phải vật lộn với giá linh kiện tăng, nhu cầu thị trường suy yếu và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Việc Samsung chuyển sang sử dụng màn hình từ CSOT có thể chỉ là bước đi tạm thời, nhưng nó cho thấy ngay cả những “ông lớn” cũng không thể giữ nguyên mô hình cũ trong bối cảnh mới.

(Theo PhoneArena, Mashable)