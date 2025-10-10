Cụ thể, từ 3/10 - 30/11/2025, Aptech sẽ hỗ trợ 60% học phí ngành lập trình cho HSSV, người đi làm tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Huế.

Các khu vực Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Ninh Bình, Phú Thọ sẽ có mức hỗ trợ là 40%. Ngoài ra, các tỉnh/thành phố còn lại ở khu vực phía Bắc, Aptech sẽ hỗ trợ 30% học phí.

Nhiều nhà người dân ở Nghệ An bị ngập nặng do bão số 10. Ảnh: VGP

Đối với những gia đình có người thiệt mạng, người mất tích do bão, các gia đình có nhà sập đổ hoàn toàn, mức hỗ trợ học tập cao nhất là 90%. Với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão như nhà bị hư hỏng, có người bị thương, mức hỗ trợ là 70%.

Thông tin về quỹ hỗ trợ trên website aptechvietnam.com.vn, ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ bày tỏ: “Chúng tôi rất chia sẻ trước những thiệt hại và khó khăn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau thiên tai, đặc biệt là những em HSSV, người đi làm có mong muốn chuyển nghề sang ngành CNTT. Sự đồng hành này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trước mắt, mà còn là nguồn động viên, giúp các em sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục con đường học tập”.

Ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ tại một buổi trao các phần hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam

Quỹ hỗ trợ được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo hiện hành liên quan đến của Tập đoàn Aptech triển khai trên lãnh thổ Việt Nam, tại 2 cơ sở chính của Aptech tại khu vực phía Bắc là 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị (Hà Nội). Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều HSSV và người đi làm tại các vùng bị ảnh hưởng có điều kiện tiếp tục việc học và phát triển nghề nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi tài chính.

Trong thời gian tới, Aptech sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất, để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ đăng ký nhận hỗ trợ: Hotline: 1800 1141 (285 Đội Cấn) - 1800 1147 (19 Lê Thanh Nghị)

Email: aptech1@aprotrain.com

Website: aptechvietnam.com.vn

Bích Đào