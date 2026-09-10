Theo đài RT, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công khai xác nhận việc phá hủy 9 tàu ​​chở dầu thô của Iran trong 2 chiến dịch gần đây, gồm 3 chiếc vào ngày 5/9 và 5 chiếc khác vào ngày 8/9, sau khi cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ.

Quân đội Mỹ công bố hình ảnh tấn công các tàu chở dầu của Iran vào ngày 8/9. Video: CENTCOM

"Chúng tôi đã vô hiệu hóa khoảng 9 tàu chở dầu của họ (Iran). Các bạn sẽ còn thấy nhiều vụ việc như vậy nữa", Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên hôm 9/9.

Ông Trump không nêu chi tiết về các mục tiêu tiềm năng hay thời điểm quân Mỹ có thể tiến hành các vụ tập kích tiếp theo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Tehran sẽ tiếp tục mất thêm tàu ​​chở dầu mỗi khi nhắm mục tiêu vào tàu hải quân Mỹ.

CENTCOM cho hay quân Mỹ hôm 8/9 đã “vô hiệu hóa hoàn toàn" 5 tàu chở dầu của Iran gồm Kaviz, Charminar, Horizon 1 và Riesco ở Vịnh Oman cũng như tàu Derya gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của quốc gia Hồi giáo.

Tehran tuyên bố đã đáp trả bằng các vụ tấn công vào 10 tàu gần eo biển Hormuz, bao gồm 2 tàu của Hải quân Mỹ và 8 tàu ​​chở dầu. Song, CENTCOM đã bác bỏ việc các tàu chiến của họ bị trúng hỏa lực của Iran.

Khi được hỏi về triển vọng nối lại đàm phán với Tehran, Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington “không chủ động tìm kiếm điều đó”, dù ông thừa nhận các cuộc thương lượng vẫn có thể diễn ra.

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng ngày 9/9, phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebi khẳng định xung đột ở Trung Đông chỉ có thể kết thúc khi Mỹ "dừng hoàn toàn các hoạt động quân sự, không đưa ra những lời đe dọa mới, yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon và chấm dứt phong tỏa Yemen".

Theo ông Mohebi, Washington cũng phải giải phóng 24 tỷ USD tài sản đang bị phong toả của Iran và "chấm dứt ngay mọi hành vi can thiệp" vào chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của quốc gia Hồi giáo.

Giới chức Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của phát ngôn viên IRGC.