Pháo thủ thành London muốn tăng cường sức mạnh hàng công, để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League mùa giải tới.

Julian Alvarez và Bradley Barcola là hai cái tên nổi bật nhất được liên hệ với Arsenal thời gian qua. Alvarez cũng bày tỏ mong muốn rời Atletico, khiến hàng loạt ông lớn châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký.

Julian Alvarez vừa ghi bàn cho Argentina ở tứ kết World Cup - Ảnh: ANAS

Theo nhiều nguồn tin, Barcelona từng gửi tới Atletico Madrid đề nghị bao gồm Ferran Torres cùng một khoản tiền mặt để đổi lấy Alvarez. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha lập tức từ chối.

Tiền đạo 26 tuổi có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro (432 triệu bảng), và Atletico cũng nhiều lần khẳng định, các đối tác muốn sở hữu anh phải đáp ứng mức giá mà CLB đưa ra.

Hiện Julian Alvarez đang cùng Argentina tham dự World Cup 2026. Anh vừa sắm vai người hùng với pha lập công tuyệt đẹp trong hiệp phụ trận gặp Thụy Sĩ, giúp nhà ĐKVĐ thẳng tiến bán kết.

Barcola hiếm khi ra sân từ đầu tại PSG, nhưng tờ The Independent khẳng định, đội bóng nước Pháp không có ý định để Barcola ra đi. Thế nên, Arsenal đã chuyển hướng sang Julian Alvarez và muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ.

Đội chủ sân Emirates hy vọng chốt hợp đồng trước khi giai đoạn tập huấn tiền mùa giải bắt đầu. Trở ngại lớn nhất là phí chuyển nhượng. Arsenal dự chi 90 triệu bảng, còn Atletico đang yêu cầu con số trên 100 triệu bảng.

Chia sẻ về tương lai của mình tháng trước, Alvarez thừa nhận: "Tôi đã nói chuyện với những người trong CLB và điều tốt nhất cho tất cả là một vụ chuyển nhượng. Tôi muốn thực hiện giấc mơ của mình.

Đây chưa phải thời điểm thích hợp để chia sẻ nhiều về chuyện đó, nhưng tôi cũng không muốn che giấu. Bản thân luôn cố gắng sống và cư xử trung thực."