Jude Bellingham bước vào những trang đặc biệt trong lịch sử World Cup bằng màn trình diễn mang dáng dấp của ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Cú đúp mà Bellingham ghi vào lưới Na Uy tại Miami giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 để giành chiếc bán kết World Cup 2026, đồng thời đưa tiền vệ 23 tuổi đứng cạnh Pele và Diego Maradona.

Màn trình diễn lịch sử của Bellingham. Ảnh: Opta

Dĩ nhiên, chưa thể sánh với hai huyền thoại xuất sắc nhất thế kỷ 20, nhưng ít nhất Bellingham tiếp bước họ với những thống kê mà không nhiều người đạt được trong lịch sử World Cup.

Na Uy vượt lên có phần may mắn và buộc tuyển Anh phải chơi trong trạng thái bị dồn ép. Khi Harry Kane gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự giàu thể lực của đối thủ Bắc Âu, Bellingham trở thành người giải cứu.

Jude liên tục xâm nhập vòng cấm, xuất hiện đúng thời điểm ở các khoảng trống và ghi cả hai bàn để xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Bellingham kết thúc trận đấu với 64 lần chạm bóng, thực hiện thành công 34 trong tổng số 41 đường chuyền. Anh có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm Na Uy và tung ra 5 cú dứt điểm.

Hai trong số đó trở thành bàn thắng, giúp Anh vượt qua những thời điểm mà Na Uy gây sức ép rất lớn.

Đóng góp của tiền vệ Real Madrid – người trải qua mùa giải khó khăn tại Bernabeu – không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Anh thắng 8 pha tranh chấp, nhiều nhất trận, kiếm về 4 quả phạt, thực hiện 3 quả tạt và có 3 lần thu hồi bóng.

Bellingham còn sở hữu một pha tắc bóng và một tình huống đánh chặn. Đó là màn trình diễn toàn diện của một cầu thủ vừa đóng vai số 10, vừa tranh chấp như tiền vệ trung tâm, đồng thời kết thúc cơ hội như một tiền đạo.

Bellingham đưa Anh vào bán kết. Ảnh: FA

Với cú đúp trước Na Uy, Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Maradona tại World Cup 1986 ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận knock-out liên tiếp ở cùng một kỳ World Cup.

Điều thú vị là cách nay 40 năm, lịch sử Maradona gồm màn trình diễn trước chính tuyển Anh (trận còn lại là Bỉ), với “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng thế kỷ”.

Trước đó, Bellingham ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 của Anh trước Mexico ở vòng 1/8. Đó là trận đấu giúp “Tam sư” giải tỏa “bóng ma” Azteca và Maradona kéo dài 4 thập kỷ.

Không chỉ vậy, ở tuổi 23 và 12 ngày, Bellingham còn là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử World Cup ghi từ 2 bàn trở lên ở 2 trận knock-out liên tiếp.

Người duy nhất làm được điều đó ở độ tuổi trẻ hơn là Pele, khi huyền thoại Brazil mới 17 tuổi 249 ngày.

Bellingham hiện đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026, cân bằng thành tích tốt nhất của một cầu thủ Anh ở một giải đấu lớn do Gary Lineker thiết lập – không tính phạt đền.

(Nguồn: VTV)