Tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina tại Atlanta lúc 2h ngày 16/7 (giờ VN), sau khi nhọc nhằn vượt qua Na Uy ở tứ kết, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham.

Tiền vệ Real Madrid một lần nữa chứng minh đẳng cấp trong những trận cầu lớn với cú đúp bàn thắng, giúp Tam sư giành vé vào bán kết.

Bellingham vs Kane tạo thành cặp đôi lợi hại của tuyển Anh - Ảnh: Alamy

Đáng chú ý, ngoại trừ pha lập công của Marcus Rashford trận mở màn gặp Croatia, toàn bộ số bàn thắng còn lại của tuyển Anh tại World Cup 2026 đều được ghi bởi Harry Kane hoặc Jude Bellingham.

Sau chiến thắng Na Uy, HLV Thomas Tuchel thừa nhận tầm quan trọng của bộ đôi này: "Nếu nói về một công thức thì rất đơn giản: hãy để Harry và Jude đá cùng nhau, phần còn lại họ sẽ tự giải quyết.

Chúng tôi cần cải thiện khả năng tấn công để đưa nhiều cầu thủ khác vào những vị trí ghi bàn thuận lợi hơn, nhưng rõ ràng Kane và Bellingam cực đỉnh.

Họ thích gánh vác trách nhiệm, sở hữu phẩm chất hàng đầu và luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng.

Jude Bellingham cùng Harry Kane tự hào chơi cho tuyển Anh và liên tục định đoạt các trận đấu. Điều đó thật ấn tượng.

Họ đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, biết cách phối hợp ăn ý và hiệu quả ở trung lộ. Họ xứng đáng nhận mọi lời khen. Đây là giải đấu tuyệt vời của cả hai."

Tuyển Anh từng nhận không ít chỉ trích vì phụ thuộc quá nhiều vào Kane - Bellingham, nhưng màn trình diễn của bộ đôi cho thấy, đây chính là vũ khí lợi hại nhất của Tam sư.

Tuchel giúp Tam sư tiến sâu và ngày càng đáng gờm - Ảnh: Alamy

Ghi cú đúp vào lưới Na Uy, Bellingham nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup anh tham dự lên con số 7, chỉ còn kém Harry Kane (14 bàn) và huyền thoại Gary Lineker (10 bàn).

Điều đáng kinh ngạc là tiền vệ 23 tuổi mới chỉ tham dự kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp. Trong 12 pha lập công cho tuyển Anh, có tới 9 bàn được Bellingham ghi ở World Cup hoặc EURO, tương đương 75%.

Jude Bellingham chứng tỏ mình là cầu thủ sinh ra để tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Khi sát cánh cùng một chân sút đẳng cấp như Harry Kane, tuyển Anh sở hữu thứ vũ khí mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Thomas Tuchel hiểu điều đó. Người Argentina chắc chắn cũng hiểu. Nhưng ngăn chặn bộ đôi Kane - Bellingham lại là câu chuyện hoàn toàn khác.