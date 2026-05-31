Tập thể vĩ đại của Enrique

PSG nâng cao chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, trong trận chung kết chắc chắn sẽ còn làm lịch sử của họ thêm rực rỡ.

Sự vĩ đại đứng về phía tập thể của Luis Enrique trước Arsenal của Mikel Arteta – đội bóng toan tính đến tận giọt cuối cùng trong cuộc chiến mà họ khởi đầu với lợi thế dẫn bàn, rồi cố kéo dài theo chiến lược bào mòn khó hiểu.

PSG bảo vệ thành công ngôi vương. Ảnh: PSG Inside

Bởi Arsenal sở hữu băng ghế dự bị gần như vô tận để liên tục chống trả đối thủ, trong khi PSG dần mất đi những mắt xích không thể thay thế nhưng vẫn không khuất phục.

PSG tấn công cho tới người cuối cùng, ngay cả khi hàng tiền vệ chỉ còn Barcola và Zaire-Emery trong một cấu trúc hoàn toàn xa lạ.

Đội của Luis Enrique tấn công trong tình trạng bị chuột rút, méo mó và kiệt quệ, cho tới khi loạt luân lưu buộc số phận phải được quyết định bằng một cú tung đồng xu. Và đồng xu đã rơi về phía những người dũng cảm hơn.

CĐV “Pháo thủ” từng phổ biến một bài hát dựa trên giai điệu của Go West của Village People với phần lời thôi miên chỉ lặp đi lặp lại câu: “One-Nil to the Arsenal” – “Arsenal thắng 1-0”.

Đó là phương châm của đội bóng vừa tiến tới chức vô địch Premier League sau 22 năm, và tới trận chung kết Champions League bằng những chiến thắng tối thiểu trước West Ham, Burnley, Sporting Lisbon và Atletico Madrid.

Một chuỗi trận được xây dựng trên sự may mắn, lối chơi phòng ngự và chủ nghĩa thực dụng sâu sắc, đến mức biến sự hạn chế thành một loại hình nghệ thuật.

Phần thưởng xứng đáng cho Luis Enrique. Ảnh: PSG Inside

Arsenal đã chủ động thu hẹp khả năng sáng tạo của chính mình để dành toàn bộ nguồn lực cho việc ngăn cản đối thủ phát huy thế mạnh. Với lá cờ ấy, họ bước ra sân ở Budapest.

Thực dụng

Dưới sự dẫn dắt của Martin Odegaard trong vai trò người theo sát Vitinha, cả đội Arsenal chứng kiến cầu thủ sáng tạo nhất của mình phải hy sinh để làm công việc đào bới và tranh chấp.

Ngay khi bóng lăn, dễ thấy 11 cầu thủ áo đỏ dựng thành một khối trong phần sân nhà vận hành không khác nào những phân tử dầu thô. Dính chặt, đặc quánh, luôn ở cạnh nhau, họ không để lộ dù chỉ một mét vuông khoảng trống nào.

Những đường chuyền của Vitinha, Joao Neves và Kvaratskhelia liên tục va vào bức tường nhựa đường ấy rồi bật trở ra.

Kai Havertz ghi bàn từ món quà trời cho. Ảnh: Squawka

Bi kịch bắt đầu, như thường thấy trong những trận đấu kiểu này, từ một tình huống bóng bật lại. Marquinhos cố gắng đổi hướng tấn công nhưng trái bóng đập vào ngực Trossard rồi rơi đúng vào chân Kai Havertz.

Một món quà trời cho. Tiền đạo người Đức sút ở góc cực hẹp về phía cột gần – nơi lẽ ra thủ môn Safonov phải khép kín. Bàn thắng chỉ sau hơn 5 phút.

Toàn bộ băng ghế dự bị Arsenal lao ra ăn mừng, gần như rơi nước mắt, như thể họ đã nâng cúp vô địch. Đó chính là sức mạnh tâm lý của câu thần chú “One-Nil to the Arsenal”.

Arteta liên tục vung tay như một nhạc trưởng giao hưởng, sắp xếp các học trò vào từng vị trí chính xác. Luis Enrique thì đứng khoanh tay quan sát cuộc chiến.

Hai cách nhìn thế giới hoàn toàn khác nhau. Arteta dồn từng gam năng lượng để ngăn ngừa mọi tai nạn có thể xảy ra. Trong khi đó, Enrique tin rằng rủi ro bằng không chỉ là ảo tưởng.

Kvaratskhelia và PSG kiên trì tấn công. Ảnh: UEFA

Hiệp 1 khép lại bằng cuộc vây hãm vô vọng của nhà ĐKVĐ trước khu vực cấm địa của kẻ thách thức. PSG kiểm soát bóng tới 75% nhưng chỉ tạo ra 2 cú sút xa của Ousmane Dembele và Desire Doue, cùng pha đánh đầu đi vọt xà của Fabian Ruiz.

Kiên trì

Đầu hiệp 2 diễn ra theo kịch bản cũ. Mỗi phút trôi qua trong nỗ lực đâm vào chiếc mai rùa Arsenal lại chất thêm một tấn áp lực lên PSG.

Arsenal buộc PSG phải đạt tới sự hoàn hảo gần như đáng sợ. Chỉ một pha khống chế lỗi nhỏ nhất hay một đường chuyền thiếu chính xác cũng đủ làm hỏng toàn bộ đợt tấn công và mở ra nguy cơ dẫn đến phản công.

Bên ngoài đường biên, Luis Enrique không dao động. Mệnh lệnh rất rõ ràng: tiếp tục kiên trì. Nhiều đường chuyền hơn, nhanh hơn, khó hơn.

Sự bền bỉ được đền đáp thông qua hình ảnh đẫm mồ hôi của Kvaratskhelia, người thi đấu với cả chân phải bê bết máu, vượt qua Mosquera và bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Dembele hai mùa liên tiếp là ác mộng của Arsenal. Ảnh: PSG Inside

Dembele sút thành công quả phạt đền. Toàn bộ lợi thế về tâm lý lẫn chiến thuật mà Arsenal tích lũy được từ bàn thắng của Havertz lập tức quay ngược chống lại họ.

Phản ứng của Arteta sau khi thủng lưới là rút Odegaard để tung vào Gyokeres. Tất cả lùi về chiến hào.

Khi Kvaratskhelia, Dembele và Vitinha lần lượt rời sân vì chuột rút, Luis Enrique buộc phải chuyển sang hệ thống 3 trung vệ, và sử dụng Barcola, Beraldo cùng Zaire-Emery ở trung tuyến.

PSG vẫn tiếp tục tấn công. Arsenal lùi sâu với Zubimendi, Martinelli, Eze và Rice, chờ quả phạt, phạt góc hoặc loạt luân lưu. Lựa chọn cuối cùng khiến họ trả giá.

Puskas Arena ở Budapest (Hungary) làm rực rỡ chiến công của PSG. Các học trò Luis Enrique chưa bao giờ đầu hàng trước máy nghiền mang tên sự mệt mỏi.