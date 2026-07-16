Ngôi sao dưới hàng thủ Arsenal đổ gục xuống sân trong đau đớn ngay hiệp một trận bán kết World Cup 2026, nơi tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2.

Trước đó, William Saliba từng phải vật lộn với những cơn đau lưng dai dẳng suốt nhiều tháng.

Saliba cần phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương lưng - Ảnh: L'Equipe

Theo truyền thông Pháp, trung vệ 25 tuổi đã nói với người đá cặp Dayot Upamecano: "Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, lưng của tôi hỏng rồi."

Tờ L'Equipe cho biết, Saliba có thể phải ngồi ngoài từ 4 đến 5 tháng sau ca phẫu thuật, đồng nghĩa với nguy cơ lỡ 3 tháng đầu tiên của mùa giải 2026/27.

Đến thời điểm hiện tại, Saliba vẫn chưa lên tiếng về tình trạng chấn thương. Tuy nhiên, trước ngày World Cup 2026 khởi tranh, anh từng thừa nhận phải thi đấu mà không đạt thể trạng tốt nhất.

"Tôi gặp một vài vấn đề nhỏ suốt nhiều tháng qua. Bản thân vẫn phải cắn răng thi đấu vì còn Champions League và Ngoại hạng Anh.

Ban huấn luyện đã kiểm soát tình hình rất tốt. World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần nên bạn phải cố gắng vượt qua.

Tôi không đạt 100% thể lực, nhưng cũng có nhiều cầu thủ khác như vậy. Bạn không thể lấy đó làm lý do để bào chữa" - Saliba chia sẻ.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đó sẽ là cú sốc lớn với HLV Mikel Arteta. Mùa trước, hàng phòng ngự chắc chắn của Pháo thủ với Saliba là nhân tố quan trọng giúp Arsenal chinh phục Premier League.

Arsenal sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng vào ngày 21/8, khi tiếp đón tân binh Coventry. Tuy nhiên, Arteta sẽ không có sự phục vụ của William Saliba.