8h00 ngày 17/6, sân Arrowhead:

Argentina làm nên màn ngược dòng ngoạn mục khác, trong ngày đánh dấu Messi lần đầu trong sự nghiệp, đối đầu với tuyển Anh.

Chính đội trưởng số 10 là người kiến tạo cho cả Enzo Fernandez gỡ hòa (85’) và Lautaro Martinez ghi bàn quyết định (90+2’), sau khi để Anh sút thủng lưới ở phút 55.

Ở tuổi 39, Messi đang có 8 bàn cùng 4 kiến tạo, dẫn dắt Argentina vào chơi trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp. Ảnh: EFE

Thắng ngược 2-1 theo cách khiến người hâm mộ không khỏi đau tim, Argentina lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết World Cup. Các nhà đương kim giữ cúp sẽ gặp Tây Ban Nha lúc 2h ngày 20/7 cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương của mình.

Có thể nói Argentina đã gặp không ít chông gai, thử thách trong hành trình vào đến trận chiến cuối cùng của World Cup 2026, nhất là từ vòng đấu loại trực tiếp.

Dù vậy, bên cạnh những tán thưởng, ngưỡng mộ, vẫn có những ý kiến cho rằng, Messi và đồng đội được trọng tài và FIFA ưu ái,…

Chàng đội trưởng của vũ khúc tango đã có những tuyên bố đanh thép về điều này, sau khi dẫn dắt Argentina vào chung kết World Cup một lần nữa: “Những gì tập thể này đạt được là không thể tin được. Thêm một trận chung kết World Cup nữa!

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim giữ cúp. Và dù mọi người có thích hay không, có nói gì đi chăng nữa thì thực tế là chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 4 năm qua.

Đội trưởng số 10 chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với người thầy Scaloni của mình. Ảnh: EFE

Thành tích này cho thấy những gì Argentina đạt được không phải do may mắn và cũng chẳng ai ban phát cho chúng tôi bất cứ điều gì.

Lọt vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp là điều mà rất ít đội làm được, nhưng tập thể này đã chinh phục được điều đó”.

Messi chia sẻ thêm về cảm xúc của mình: “Thật điên rồ khi được chơi 2 trận chung kết World Cup liên tiếp. Hôm nay chúng tôi lại một lần nữa vùng lên, sau khi rơi vào thế bất lợi.

Toàn đội chưa bao giờ ngừng tin tưởng, ngừng chiến đấu. Ngay cả khi bị Anh dẫn bàn, chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh của mình, vẫn áp đặt lối chơi, dồn ép đối thủ về phía sân của họ. Và những bàn thắng đã đến, đưa chúng tôi vào chung kết. Cảm xúc lúc này thật tuyệt vời, một niềm vui vô bờ bến”.

(Nguồn VTV)