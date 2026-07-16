Tập thể vĩ đại

Có lẽ Diego Armando Maradona – “Cánh diều vũ trụ” từng bay cao hơn tất cả ở World Cup 1986 – cũng đồng ý “La Scaloneta” chính là đội tuyển vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao Argentina.

Không còn cách nào tạo ra nhiều cảm xúc hơn thế. Thật khó tin một đội bóng có thể sở hữu thứ hào quang đặc biệt đến vậy.

Argentina đầy cảm xúc. Ảnh: AFA

Lionel Messi không thể hoàn hảo hơn, còn Lionel Scaloni dường như không bao giờ sai mỗi khi đưa ra những sự thay đổi dưới áp lực.

Có thể kể mãi những điều “không thể”: cú sút của Enzo Fernandez, bản năng săn bàn của Lautaro Martinez, tinh thần chiến đấu của Cuti Romero, sự hy sinh của Julian Alvarez... và còn rất nhiều nữa.

“La Scaloneta” có mặt ở một trận chung kết World Cup khác khi thắng ngược Anh 2-1.

Scaloni khoanh tay đứng lặng vài phút sau khi Antony Gordon mở tỷ số. Với những gì diễn ra trong hiệp 1, nhiều người tin rằng đội ghi bàn trước sẽ thắng trận. Phần lớn khán giả trên sân ở Atlanta đều nghĩ vậy.

Nhưng không phải Scaloni. Sự bình thản của ông giống như một ngọn hải đăng. Chính sự điềm tĩnh ấy truyền sang các CĐV trên khán đài và cả những cầu thủ dưới sân. Bỗng nhiên, cuộc lội ngược dòng trở nên hoàn toàn khả thi.

Rồi Scaloni ra tay. Việc tung Nico Gonzalez vào thay Leandro Paredes là quyết định hoàn hảo, giúp Enzo Fernandez và Mac Allister có thêm không gian ở trung lộ. Trong khi đó, Anh lại lùi sâu phòng ngự, như thể sợ chiến thắng.

Người Anh còn nhiều điều phải học từ Argentina, và điều đầu tiên chính là phải biết tin vào chính mình nếu muốn vươn tới đỉnh cao. Có lẽ họ sẽ phải nghiền ngẫm điều đó khi trở về quê nhà.

Enzo ăn mừng theo hình ảnh nhân vật hoạt hình Topo Gigio. Ảnh: AFA

De Paul, Nicolas Otamendi, Gonzalo Montiel và Lautaro Martinez lần lượt vào sân. Ai cũng chơi xuất sắc. Không một ai tỏ ra e ngại vì phải vào từ ghế dự bị. Đó cũng là dấu hiệu của một tập thể lớn.

Bởi không cầu thủ nào thích dự bị, nhưng tất cả đều chấp nhận và luôn sẵn sàng cống hiến.

Cảm xúc của Scaloni

Có một hình ảnh rất đẹp: De Paul là người sát cánh cùng Messi trong lúc khởi động. Anh vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực quen thuộc.

Argentina liên tục dồn ép đối thủ bằng niềm đam mê và những đường chuyền ngắn.

Messi di chuyển sang cánh phải rồi rê bóng như thể mới ngoài 20, dù trước mặt là những hậu vệ có nền tảng thể chất vượt trội. Hai lần cột dọc từ chối bàn thắng của Mac Allister, người chơi ngày càng tự do.

Enzo liên tiếp sút xa nhưng Pickford đều cản phá. Thủ môn tuyển Anh cũng thắng trong pha đánh đầu của Nico Gonzalez.

Rồi Atlanta bùng nổ. Enzo tung cú sút đầy uy lực gỡ hòa 1-1. Tiền vệ trưởng thành từ River Plate ăn mừng bằng màn tạo dáng Topo Gigio – nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Messi quay về phía khán đài, ra hiệu cho các CĐV đứng dậy vì chiến thắng đã ở rất gần.

Scaloni luôn có những thay đổi hiệu quả. Ảnh: AFA

Và anh đã đúng. Messi tung đường chuyền tinh tế bằng chân phải, Lautaro bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định.

Sau đó, “La Scaloneta” bảo vệ thành quả bằng chính trái bóng, bằng sức mạnh của cả đất nước đầy khát khao đánh bại Anh.

Messi tạm gác phong cách bóng đá châu Âu để trở về với chất đường phố Nam Mỹ: anh giữ bóng dưới đế giày, câu những quả đá phạt quý giá. De Paul sẵn sàng va chạm với bất kỳ ai. Alvarez lùi hẳn xuống đá như một hậu vệ trái. Lautaro chạy không biết mệt.

Argentina xứng đáng chiến thắng vì họ bước vào trận đấu với tinh thần như thể đây là trận chung kết cuối cùng trong cuộc đời mình.

Điều đầu tiên họ làm là chiến đấu. Sau đó mới là chơi bóng. Một chiến thắng mang đậm dấu ấn Scaloni.

Giờ là lúc hướng đến Tây Ban Nha. Cuối cùng cũng có trận “Finalissima” mà người hâm mộ mong đợi từ lâu.

Trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng “La Scaloneta” sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc đặc biệt như họ đã làm suốt từ đầu giải. Với người hâm mộ xứ tango, đây chính là đội tuyển vĩ đại nhất trong lịch sử Argentina.

(Nguồn: VTV)