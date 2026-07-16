Lionel Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại sống khi góp công giúp Argentina ngược dòng đánh bại Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026.

Không chỉ tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương, siêu sao 39 tuổi còn chính thức ghi tên mình vào lịch sử bằng một cột mốc chưa từng có.

Messi liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử - Ảnh: Managing Barca

Theo thống kê sau trận bán kết, Messi đã trực tiếp tham gia vào 33 bàn thắng tại các kỳ World Cup, gồm 21 pha lập công và 12 đường kiến tạo - bỏ xa người tiền bối Diego Maradona tới 4 pha kiến tạo. Đây là thành tích cao nhất mà chưa có cầu thủ nào từng đạt được ở sân chơi danh giá nhất thế giới.

Điều đáng nể là Messi vẫn duy trì tầm ảnh hưởng lớn dù đã bước sang tuổi 39. Khả năng đọc trận đấu, những đường chuyền quyết định cùng bản lĩnh ở các trận cầu lớn tiếp tục giúp anh trở thành điểm tựa của Argentina trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

Từ kỳ World Cup đầu tiên năm 2006 đến giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Messi đã liên tục phá vỡ hàng loạt cột mốc, từ số lần ra sân, số bàn thắng, kiến tạo cho đến những thành tích tập thể cùng đội tuyển Argentina.

Giờ đây, trước mắt Messi là trận chung kết với Tây Ban Nha. Nếu cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa, chân sút mang áo số 10 sẽ khép lại hành trình World Cup theo cách trọn vẹn nhất, đồng thời để lại một di sản có thể sẽ rất lâu nữa mới có người chạm tới.

Video Messi kiến tạo cho Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina trước Anh (nguồn: VTV):