Trận thư hùng tranh ngôi vô địch tại New Jersey, thần đồng 19 tuổi của Barcelona sẽ lần đầu tiên chạm trán Messi trên sân cỏ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu hai người gặp nhau.

Thật khó tin, Lamine Yamal từng được Messi bế trên tay khi chỉ là một em bé, còn siêu sao người Argentina lúc đó 20 tuổi và đang bắt đầu hành trình trở thành huyền thoại.

Hình ảnh Messi tắm cho em bé Lamine Yamal năm 2007 - Ảnh: Joan Monfort

Messi bế Yamal trên tay - Ảnh: Joan Monfort

Câu chuyện được minh chứng bằng loạt bức ảnh đặc biệt chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cách đây 2 năm, khi Yamal tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.

Giờ thì chùm ảnh càng trở nên ý nghĩa hơn, bởi cả hai nhân vật chính chuẩn bị tái ngộ trong trận cầu đỉnh cao nhất bóng đá Thế giới.

Qua những tấm hình, Messi nhẹ nhàng tắm cho Lamine Yamal. Cha của cậu bé, ông Mounir Nasraoui từng đăng một bức ảnh lên Instagram kèm dòng chú thích: "Khởi đầu của hai huyền thoại."

Ít ai ngờ rằng, khi bế Lamine Yamal gần hai thập kỷ trước, Messi đang ôm trong vòng tay đối thủ tương lai tại trận chung kết World Cup.

Tác giả là nhiếp ảnh gia tự do Joan Monfort. Ông thực hiện loạt hình các cầu thủ Barcelona chụp cùng trẻ em và gia đình, làm bộ lịch từ thiện do nhật báo Diario Sport phối hợp cùng UNICEF tổ chức.

Ít ai ngờ, Messi sẽ đối đầu Lamine Yamal ở chung kết World Cup 2026 - Ảnh: Acervo

Monfort kể lại: "Chúng tôi thực hiện bộ lịch với sự hỗ trợ của UNICEF. Khi đó, UNICEF tổ chức bốc thăm tại khu Roca Fonda, thành phố Mataro - nơi gia đình Lamine Yamal sinh sống.

Gia đình cậu bé đăng ký tham gia và may mắn trúng thưởng, qua đó có cơ hội chụp ảnh tại sân Nou Camp cùng một cầu thủ Barcelona."

Mùa thu năm 2007, Yamal cùng mẹ là Sheila Ebana được đưa vào phòng thay đồ sân vận động để gặp Messi.

Chẳng ai có mặt hôm ấy có thể hình dung rằng, khoảnh khắc đó dường như là lúc "ngọn đuốc" của bóng đá đương đại được trao truyền.

Monfort chia sẻ: "Lamine Yamal gặp Messi. Đó là sự sắp đặt của số phận. Messi vốn ít nói và ngại giao tiếp.

Khi bước vào, cậu ấy nhìn thấy một chiếc bồn tắm nhựa có nước cùng một em bé bên trong. Ban đầu, Messi còn không biết phải bế Lamine Yamal như nào."

Sự chuyển giao thế hệ của hai tài năng bóng đá Thế giới - Ảnh: 433

Cuộc gặp năm xưa có thể diễn ra đầy bối rối, nhưng cũng giúp Lamine Yamal lần đầu được chạm vào một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, trước khi chính anh có màn vươn lên mạnh mẽ.

Kể từ ngày ra mắt đội một Barcelona, Yamal đã giành 3 chức vô địch La Liga và danh hiệu vô địch EURO 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha. Bước sang tuổi 19, nhiều fan Barca xem anh là người kế thừa Messi.

Dĩ nhiên, Lamine Yamal còn cả chặng đường dài phía trước nếu muốn sánh ngang chủ nhân của 8 Quả bóng vàng.

Đánh bại chính Messi trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình ấy.