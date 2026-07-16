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Đồng đội chạy ùa vào sân chúc mừng Messi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân

Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

Bàn thắng: Gordon 55' - Enzo Fernandez 85', Lautaro 90'+2

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Argentina sẽ bảo vệ ngôi vương World Cup trong trận chung kết với Tây Ban Nha - Ảnh: 433
16/07/2026 | 04:22

Kết thúc

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Chiến thắng nghẹt thở của Argentina - Ảnh: 433
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Thu gọn
16/07/2026 | 03:54

90'+2

Bàn thắng (2-0, Lautaro Martinez): Ngay sau tình huống sút dội cột của Mac Allister, Messi tạt vào chính xác từ bên cánh phải để Lautaro Martinez bật lên đánh đầu cận thành tung lưới Pickford.

Hai bàn chớp nhoáng trong 7 phút cuối giúp nhà ĐKVĐ Argentina vượt lên dẫn 2-1 đầy ngoạn mục.

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Lautaro đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Messi - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/07/2026 | 03:51

90'

Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:45

85'

Bàn thắng (1-1, Enzo Fernandez): Sau tình huống dàn xếp đá phạt góc nhanh, Messi đẩy bóng ra tuyến hai cho Enzo Fernandez tung cú đại bác sấm sét đánh bại thủ thành Pickford, quân bình tỷ số 1-1.

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Enzo Fernandez ăn mừng bàn gỡ tuyệt đẹp - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
16/07/2026 | 03:41

80'

Messi đang được kéo đá thấp để làm bóng. Lautaro Martinez được tung vào để gia tăng hỏa lực tấn công cho Argentina.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:38

77'

Khung thành tuyển Anh liên tục chao đảo trước các đợt tấn công dồn dập của Argentina. Hết Mac Allister đến Nico Gonzalez thực hiện những pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:34

72'

HLV Tuchel gia cố hàng thủ khi rút "người hùng" Gordon ra và tung Konsa vào sân.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:29

69'

Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải, Nico Gonzalez lắc đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Pickford xuất sắc đổ người cứu thua.

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Pickford cản phá xuất sắc - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/07/2026 | 03:27

66'

Rogers và Kane liên tục tung ra những cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu lực.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:23

60'

Sau bàn thua, Argentina dồn lên tấn công. Ở chiều ngược lại, Anh đang phòng ngự tập trung, ngay cả Harry Kane cũng lui về bảo vệ khu cấm địa.

Thu gọn
16/07/2026 | 03:16

55'

Bàn thắng (1-0, Anthony Gordon): Tuyển Anh lên bóng bên cánh phải, Rogers tạt vào trong thuận lợi để Gordon đè mặt Molina đệm cận thành tung lưới Argentina.

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Gordon xé lưới Argentina - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/07/2026 | 03:08

47'

Julian Alvarez loại bỏ Spence rồi tung cú đá căng ở góc hẹp nhưng chưa thể khuất phục được Pickford.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:52

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FA
Thu gọn
16/07/2026 | 02:45

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:43

42'

Lisandro Martinez nhận thẻ vàng sau tình huống kéo áo Rogers.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:38

38'

Enzo Fernandez quăng chân sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, bóng đi sạt xà ngang khung thành tuyển Anh.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:37

37'

Messi vừa tả xung hữu đột giữa vòng vây 4 cầu thủ Anh, trước khi bị Anderson phạm lỗi. Cầu thủ trên sân lao vào xô xát đẩy diễn biễn trở nên cực nóng.

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Messi bị Anderson truy cản ở giữa sân - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/07/2026 | 02:32

33'

Declan Rice đá phạt chếch bên cánh trái, tạo điều kiện cho John Stones bật cao đánh đầu chệch cột dọc.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:28

28'

Julian Alvarez cố gắng phối hợp với Messi trong vòng cấm nhưng không thành công.

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Hai đội thi đấu đầy quyết tâm - Ảnh: FA
Thu gọn
16/07/2026 | 02:19

19'

Reece James băng lên bên cánh phải rồi căng ngang vào trong chưa thể gây khó cho Emiliano Martinez.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:13

15'

Sau khoảng thời gian đầu lép vế, Argentina giành lại thế trận với những tình huống phối hợp ăn ý ở cự ly ngắn.

Thu gọn
16/07/2026 | 02:11

11'

Trận đấu nóng dần lên với những pha phạm lỗi quyết liệt của cầu thủ hai đội.

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Bellingham tranh luận với Messi - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/07/2026 | 02:04

5'

Các cầu thủ Anh nhập cuộc đầy hứng khởi, pressing ngay bên phần sân Argentina và đẩy đối thủ phải co cụm bên phần sân nhà.

Thu gọn
16/07/2026 | 01:58

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/07/2026 | 00:38

0h30

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Đội hình ra sân Anh vs Argentina - Ảnh: T.T
Thu gọn
15/07/2026 | 23:17

0h10

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Thống kê so sánh sự nghiệp Messi vs Harry Kane - Ảnh: T.T
Thu gọn
15/07/2026 | 23:12

0h

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Trận thư hùng dự báo hấp dẫn - Ảnh: SunSport
Thu gọn