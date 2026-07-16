Đội hình ra sân
Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Anderson, Declan Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Harry Kane.
Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.
Bàn thắng: Gordon 55' - Enzo Fernandez 85', Lautaro 90'+2
Kết thúc
90'+2
Bàn thắng (2-0, Lautaro Martinez): Ngay sau tình huống sút dội cột của Mac Allister, Messi tạt vào chính xác từ bên cánh phải để Lautaro Martinez bật lên đánh đầu cận thành tung lưới Pickford.
Hai bàn chớp nhoáng trong 7 phút cuối giúp nhà ĐKVĐ Argentina vượt lên dẫn 2-1 đầy ngoạn mục.
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
85'
Bàn thắng (1-1, Enzo Fernandez): Sau tình huống dàn xếp đá phạt góc nhanh, Messi đẩy bóng ra tuyến hai cho Enzo Fernandez tung cú đại bác sấm sét đánh bại thủ thành Pickford, quân bình tỷ số 1-1.
80'
Messi đang được kéo đá thấp để làm bóng. Lautaro Martinez được tung vào để gia tăng hỏa lực tấn công cho Argentina.
77'
Khung thành tuyển Anh liên tục chao đảo trước các đợt tấn công dồn dập của Argentina. Hết Mac Allister đến Nico Gonzalez thực hiện những pha đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.
72'
HLV Tuchel gia cố hàng thủ khi rút "người hùng" Gordon ra và tung Konsa vào sân.
69'
Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải, Nico Gonzalez lắc đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Pickford xuất sắc đổ người cứu thua.
66'
Rogers và Kane liên tục tung ra những cú dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu lực.
60'
Sau bàn thua, Argentina dồn lên tấn công. Ở chiều ngược lại, Anh đang phòng ngự tập trung, ngay cả Harry Kane cũng lui về bảo vệ khu cấm địa.
55'
Bàn thắng (1-0, Anthony Gordon): Tuyển Anh lên bóng bên cánh phải, Rogers tạt vào trong thuận lợi để Gordon đè mặt Molina đệm cận thành tung lưới Argentina.
47'
Julian Alvarez loại bỏ Spence rồi tung cú đá căng ở góc hẹp nhưng chưa thể khuất phục được Pickford.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
42'
Lisandro Martinez nhận thẻ vàng sau tình huống kéo áo Rogers.
38'
Enzo Fernandez quăng chân sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, bóng đi sạt xà ngang khung thành tuyển Anh.
37'
Messi vừa tả xung hữu đột giữa vòng vây 4 cầu thủ Anh, trước khi bị Anderson phạm lỗi. Cầu thủ trên sân lao vào xô xát đẩy diễn biễn trở nên cực nóng.
33'
Declan Rice đá phạt chếch bên cánh trái, tạo điều kiện cho John Stones bật cao đánh đầu chệch cột dọc.
28'
Julian Alvarez cố gắng phối hợp với Messi trong vòng cấm nhưng không thành công.
19'
Reece James băng lên bên cánh phải rồi căng ngang vào trong chưa thể gây khó cho Emiliano Martinez.
15'
Sau khoảng thời gian đầu lép vế, Argentina giành lại thế trận với những tình huống phối hợp ăn ý ở cự ly ngắn.
11'
Trận đấu nóng dần lên với những pha phạm lỗi quyết liệt của cầu thủ hai đội.
5'
Các cầu thủ Anh nhập cuộc đầy hứng khởi, pressing ngay bên phần sân Argentina và đẩy đối thủ phải co cụm bên phần sân nhà.
2h
Trận đấu bắt đầu.