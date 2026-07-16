Bàn thắng (2-0, Lautaro Martinez): Ngay sau tình huống sút dội cột của Mac Allister, Messi tạt vào chính xác từ bên cánh phải để Lautaro Martinez bật lên đánh đầu cận thành tung lưới Pickford.

Hai bàn chớp nhoáng trong 7 phút cuối giúp nhà ĐKVĐ Argentina vượt lên dẫn 2-1 đầy ngoạn mục.