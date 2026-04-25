Trận đấu giữa Mainz và Bayern Munich đã diễn ra đúng với tính chất của một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, nơi cảm xúc liên tục bị đẩy lên cao trào. Đội chủ nhà Mainz nhập cuộc đầy tự tin và khiến tất cả bất ngờ khi dẫn trước tới 3-0 chỉ sau hiệp một.

Dominik Kohr mở tỷ số từ sớm ở phút 15, trước khi Paul Nebel nhân đôi cách biệt ở phút 29. Cao trào tiếp tục đến ở phút bù giờ hiệp một khi Sheraldo Becker ghi bàn thứ ba, đưa Mainz vào giờ nghỉ với lợi thế cực lớn.

Harry Kane vào sân trong hiệp hai và giúp Bayern Munich chơi bùng nổ - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, Bayern Munich đã cho thấy bản lĩnh của một ông lớn trong hiệp hai. Dù bị lép vế về số cú sút (9 so với 16), đội khách lại tận dụng cơ hội cực tốt. Nicolas Jackson thắp lại hy vọng ở phút 53 trước khi Michael Olise rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 73.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm trong 10 phút cuối trận. Jamal Musiala ghi bàn gỡ hòa ở phút 81, mở ra cú lội ngược dòng không tưởng. Chỉ 2 phút sau, Harry Kane lạnh lùng dứt điểm, ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern.

Dù kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện 583 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%, Bayern đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phản công sắc bén của Mainz.

"Hùm xám" tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, đẳng cấp và sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định đã giúp “Hùm xám” hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, khẳng định vị thế của một ứng viên hàng đầu.