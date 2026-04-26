Trước thềm trận bán kết Champions League gặp Bayern Munich, PSG có màn chạy đà hoàn hảo khi đánh bại Angers với tỷ số 3-0, dù không tung ra đội hình mạnh nhất. HLV Luis Enrique chủ động xoay tua lực lượng nhằm đảm bảo thể lực cho các trụ cột, nhưng điều đó không làm suy giảm sức mạnh của đội bóng thủ đô.

Ngay từ những phút đầu, PSG đã thể hiện sự vượt trội. Phút thứ 7, Lee Kang In tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, giúp đội khách sớm kiểm soát thế trận. Bàn thắng sớm càng giúp PSG thi đấu tự tin, duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Trước khi hiệp một khép lại, Mayulu kịp ghi thêm một bàn ở phút 39, nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, thế trận vẫn không thay đổi khi PSG tiếp tục áp đảo. Phút 52, Beraldo ghi tên mình lên bảng tỷ số, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Dù phải chơi thiếu người từ phút 74 sau tấm thẻ đỏ của Goncalo Ramos, PSG vẫn giữ vững thế trận và không để thủng lưới. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự giúp họ bảo toàn chiến thắng thuyết phục.

Ở trận đấu cùng vòng, Lens bị Brest cầm hòa 3-3, tạo điều kiện để PSG gia tăng khoảng cách lên 6 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 4 vòng, cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Enrique đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ghi bàn: Lee Kang In 7', Mayulu 39', Beraldo 52'

Thẻ đỏ: Ramos 74'

Đội hình xuất phát:

Angers: Koffi, Raolisoa, Bamba, Biumla, Lefort, Ekomie, Capelle, Van den Boomen, Belkebla, Peter, Sbai

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mayulu, Beraldo, Ruiz, Lee Kang-In, Ramos, Barcola