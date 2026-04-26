Barcelona bước vào chuyến làm khách trên sân Getafe mà không có Lamine Yamal do chấn thương, họ quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ Catalan nhanh chóng đẩy cao đội hình, áp đặt thế trận lên đối thủ.

Tuy nhiên, Getafe cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội chủ nhà tổ chức phòng ngự kín kẽ, chơi áp sát quyết liệt và khiến Barcelona gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Suốt phần lớn hiệp một, các học trò của HLV Flick bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phải đến phút 45, bước ngoặt mới xuất hiện. Pedri thể hiện đẳng cấp với đường chọc khe tinh tế, đặt Fermin Lopez vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ trẻ này không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho Barcelona ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Sự xuất hiện của Rashford mang lại làn gió mới trên hàng công. Phút 74, từ đường chuyền dài của Lewandowski, Rashford bứt tốc vượt qua hàng thủ Getafe trước khi dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt.

Dù rất nỗ lực trong những phút còn lại, Getafe vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Barcelona. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 2-0, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Ghi bàn

Barcelona: Fermin Lopez 45' (Pedri), Rashford 74' (Lewandowski)

Đội hình xuất phát:

Getafe: Soria, Mancha, Djene, Duarte, Boselli, Iglesias, Birmancevic, Milla, Arambarri, Martin, Satriano

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Bardghji, Olmo, Fermin Lopez, Lewandowski