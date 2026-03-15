Bàn thắng lịch sử

Từ bi kịch đến vỡ òa. Từ thất vọng đến ăn mừng. Từ tuyệt vọng đến hy vọng. Từ “vấp ngã” đến “chiến thắng”. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Arsenal sắp phải nhận một cú sảy chân ngay trên sân nhà.

Mikel Arteta dường như bất lực trước người thầy của mình, David Moyes. Và rồi, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào viên ngọc mới nhất của lò Hale End.

Dowman và niềm vui với bàn thắng lịch sử. Ảnh: EPA

Một tài năng thế hệ mới chỉ 16 tuổi 73 ngày mang tên Max Dowman. Không chỉ trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Premier League và của Arsenal, Dowman còn có thể đã đặt chiếc đĩa bạc đầu tiên sau hơn 20 năm vào tầm tay đội bóng thành London.

“Remember the name” (Hãy nhớ lấy cái tên ấy), khán đài Emirates hát vang. Dowman – người chưa thi đấu cho đội một ở giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 – vào sân ở phút 74, góp phần tạo nên bàn mở tỷ số của Viktor Gypokeres khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn đúng 1 phút.

Sau đó, chính “nhóc tì” tự mình ghi bàn ở phút 97. Nếu bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển đủ để biện minh cho thương vụ chiêu mộ anh, thì pha lập công của Dowman là lời khẳng định rằng cậu đã đến với đỉnh cao để ở lại đội một do Mikel Arteta dẫn dắt.

Cậu bé từng ra mắt Premier League khi mới 15 tuổi chỉ cần 15 phút để xóa tan những gương mặt thất vọng của các CĐV Arsenal. Trong khi đó, Man City, dù còn một trận chưa đấu, vẫn đang kém tới 9 điểm. Chưa bao giờ chức vô địch Ngoại hạng của Arsenal lại ở gần đến thế.

Những “thiên thần hộ mệnh”

Dù Arsenal khởi đầu trận đấu khá tốt, đoàn quân của Arteta đã mắc sai lầm khi để lộ khoảng trống cho bộ ba tấn công của Everton. Hoặc đơn giản là họ không còn đủ sức – lẫn ý tưởng – để ngăn chặn đối thủ.

Ngoài pha cứu thua xuất thần của Jordan Pickford trước cú dứt điểm của Bukayo Saka (dù pha bóng đã việt vị), Arsenal gần như chỉ biết chống đỡ trong suốt 45 phút đầu.

Họ trụ vững nhờ những “thiên thần hộ mệnh”. Đầu tiên là Riccardo Calafiori. Hậu vệ người Italia thực hiện một trong những pha phòng ngự ấn tượng nhất mùa giải cũng như lịch sử.

Arsenal vất vả trong một tiếng đồng hồ đầu tiên. Ảnh: PL

Khi David Raya đã bị đánh bại, bản thân cũng mất trụ, Calafiori dùng động tác “bọ cạp” ngay trên mặt đất để phá cú dứt điểm của Ndiaye trong vòng cấm.

Sau đó, cột dọc “hộ mệnh” cho chủ nhà từ cú sút xa tuyệt đẹp của Dwight McNeil, rồi đến pha cứu thua xuất thần đầu tiên của thủ môn Raya khi từ chối pha dứt điểm rất hiểm của Kiernan Dewsbury-Hall.

Chưa hết, Jurrien Timber – một trong những trụ cột quan trọng của Arsenal – lại dính chấn thương. Hậu vệ người Hà Lan cố gắng tiếp tục thi đấu sau khi được chăm sóc y tế, nhưng Arteta buộc phải thay anh bằng Cristhian Mosquera. Phòng y tế của Arsenal vẫn chưa thể vơi bớt.

Niềm tin vào cậu nhóc

David Raya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục khoác lên mình chiếc áo choàng siêu anh hùng. Pha dùng chân cản cú sút xoay người của Beto đầu hiệp 2 một lần nữa ngăn Everton mở tỷ số. Đây là một trong những pha cứu thua đẹp nhất mùa giải.

Tuy vậy, anh cũng có một pha ra vào thiếu chính xác, suýt khiến đội nhà trả giá nếu cú đánh đầu của Michael Keane đi trúng đích.

Sau đó Arsenal bắt đầu phản ứng. Với Eberechi Eze ngày càng nổi bật và Dowman xuất hiện trên sân, “Pháo thủ” dồn ép Everton lùi sâu về phần sân nhà… cho đến khi bóng cuối cùng cũng nằm trong lưới.

Gyokeres thể hiện giá trị. Ảnh: PA

Mikel Arteta đã đặt cược vào viên ngọc mới của Hale End sau hơn nửa năm. Kể từ tháng 8, Dowman không có cơ hội thi đấu tại Premier League và nhiều người đặt câu hỏi về tài năng, nhưng chính cậu góp phần quyết định 3 điểm cho Arsenal.

Phút 89, bàn thắng 1-0 của Gyokeres có thể đáng giá cả một chức vô địch. Dowman tạt bóng, Pickford băng ra hụt, bóng bật trúng Piero Hincapie và trở thành pha kiến tạo để cựu tiền đạo Sporting đệm vào lưới trống.

Không khí tại Emirates lập tức thay đổi. SVĐ của Arsenal lại bùng nổ với bàn thắng ấn định 2-0 của Max Dowman.

Một khoảnh khắc điên rồ. Khi Pickford lên tham gia tấn công, Dowman dẫn bóng xuyên suốt chiều dài sân, vượt Mykolenko và loại tiếp Keane, trước khi đưa bóng vào khung thành bỏ trống của Everton.

Cậu ghi bàn, cả sân Emirates phát cuồng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Cách đó không xa, cũng tại London, Pep Guardiola ôm đầu, bàng hoàng khi Man City chỉ có 1 điểm trước West Ham.