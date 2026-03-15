Al Nassr tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại Saudi Pro League khi đánh bại Al Khaleej với tỷ số đậm 5-0, qua đó duy trì khoảng cách 3 điểm với đối thủ bám đuổi Al Hilal.

Dù Cristiano Ronaldo vẫn vắng mặt vì chấn thương, đội bóng của HLV Jorge Jesus không gặp nhiều khó khăn nhờ màn trình diễn bùng nổ của Joao Felix.

Joao Felix bùng nổ với cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: Al Nassr

Đội khách mở tỷ số ở phút 30 khi Abdullah Al-Hamddan tận dụng đường chuyền thuận lợi trước khi tung cú sút thấp vào chính giữa khung thành, đánh bại thủ môn Anthony Morris. Bàn thắng sớm giúp Al-Nassr kiểm soát hoàn toàn thế trận trước khi hàng công thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ.

Chỉ tám phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Aiman Yahya dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Từ thời điểm đó, Al-Khaleej gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục của đội đầu bảng.

Phút 73, Joao Felix ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau pha kiến tạo chính xác của Al-Hamddan. Chỉ sáu phút sau, tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục lập công từ đường chuyền của Angelo, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Các chân sút Al Nassr thi nhau tỏa sáng - Ảnh: Al Nassr

Không dừng lại ở đó, Al Nassr còn góp dấu ấn trong bàn thắng cuối cùng khi tung đường chuyền thông minh để Angelo ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 5-0.

Với màn trình diễn thuyết phục này, Al Nassr tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi Joao Felix đang chứng minh anh đủ khả năng dẫn dắt hàng công trong thời gian Ronaldo vắng mặt.