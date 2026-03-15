Real Madrid trở lại La Liga với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm nhằm gây áp lực lên Barcelona trong cuộc đua vô địch, dù thiếu vắng Mbappe vì chấn thương. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia khởi đầu trận đấu khá chậm chạp và trong phần lớn hiệp một không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Bộ đôi trung vệ Rudiger - Huijsen cùng nhau ghi bàn cho Real - Ảnh: RMCF

Dù vậy, sự khác biệt đã đến ở những phút cuối hiệp. Phút 39, Antonio Rudiger bất ngờ mở tỷ số sau tình huống bóng bật ra từ pha phá bóng của hàng thủ Elche. Trung vệ người Đức tung cú vô-lê quyết đoán trong vòng cấm, đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước.

Chỉ ít phút sau, đến lượt Federico Valverde tỏa sáng. Từ khu vực trước vòng cấm, tiền vệ Uruguay tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực, giúp Real Madrid bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sang hiệp hai, HLV Arbeloa bắt đầu rút dần một số trụ cột để chuẩn bị cho trận tái đấu Man City tại Champions League. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và tiếp tục có thêm bàn thắng ở phút 66. Hậu vệ trẻ Daniel Yanez tạt bóng chuẩn xác để Dean Huijsen băng xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Các ngôi sao Real thi nhau tỏa sáng - Ảnh: RMCF

Elche có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 85 sau pha phản lưới của Miguel Angel Moran, bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Camavinga.

Tuy nhiên, Arda Guler đã khép lại trận đấu bằng siêu phẩm sút xa từ gần giữa sân, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid. Kết quả này giúp đội bóng Hoàng gia tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 1 điểm, khi đại kình địch chưa ra sân ở vòng này.

Ghi bàn:

Real Madrid: Rudiger 39', Valverde 45', Huijsen 66', Guler 89'

Elche: Moran 85' (phản lưới)

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Pitarch, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Brahim Diaz.

Elche: Dituro, Chust, Affengruber, Petrot, Sangare, Febas, Redondo, Valera, Neto, Silva, Cepeda.