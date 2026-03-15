Inter Miami có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Charlotte tại MLS 2026 và chỉ có thể rời Bank of America Stadium với 1 điểm sau trận hòa có phần may mắn.

Ngay từ đầu trận, thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội kiểm soát bóng tương đối ngang nhau. Tuy nhiên, Charlotte mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ lối chơi tốc độ và khả năng tận dụng khoảng trống ở hai biên.

Luis Suarez và các đồng đội bế tắc hoàn toàn trong ngày vắng nhạc trưởng Messi - Ảnh: IM

Trong bối cảnh thủ quân Messi vắng mặt, Inter Miami tỏ ra thiếu đi sự sáng tạo trong khâu tổ chức tấn công. Người được kỳ vọng là Luis Suarez cũng không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Charlotte liên tục gia tăng sức ép trong hiệp hai với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Rocco Rios Novo, đội khách nhiều khả năng đã phải nhận bàn thua. Thủ thành người Argentina có ít nhất hai tình huống cứu thua quan trọng, giúp Inter Miami đứng vững trước sức ép dồn dập.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami chỉ tạo ra vài pha phản công đáng chú ý nhưng thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Với Inter Miami, đây rõ ràng là kết quả có phần may mắn khi họ lép vế về số cơ hội và phải nhờ đến phong độ xuất sắc của thủ môn mới tránh khỏi thất bại.