Pha lập công duy nhất của Anthony Gordon đem về 3 điểm cho Newcastle, trong chuyến làm khách trên sân Chelsea.
|Kết quả
|Vòng 30
|14/03/2026 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Bournemouth
|14/03/2026 22:00:00
|Sunderland 0 - 1 Brighton
|15/03/2026 00:30:00
|Chelsea 0 - 1 Newcastle
|15/03/2026 00:30:00
|Arsenal 2 - 0 Everton
|15/03/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 1 Manchester City
Nguồn ảnh: Premier League, MCFC
Tài năng 16 tuổi Max Dowman vào sân gây đột biến khi góp công trong cả hai bàn thắng lúc cuối trận, đem về 3 điểm đầy cảm xúc cho Arsenal.
Bayern Munich trải qua trận đấu đầy biến động với hai thẻ đỏ và nhiều quyết định VAR, nhưng vẫn kiên cường cầm hòa Leverkusen 1-1.
