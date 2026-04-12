Inter Miami đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc khi bị New York RB cầm hòa 2-2, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên trong cuộc đua tại bảng xếp hạng miền Đông MLS 2026.

Đội chủ nhà New York RB nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15. Từ tình huống phản công nhanh, Hall tung đường chuyền thuận lợi để Ruvalcaba dứt điểm chính xác, đánh bại hàng thủ Inter Miami.

Sau bàn thua, đội bóng của Messi dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, siêu sao người Argentina không thể tận dụng các cơ hội trong hiệp một. Thay vào đó, De Paul đã tạo dấu ấn với pha tạt bóng chuẩn xác để Silvetti ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+1.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Phút 55, Inter Miami vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Berterame sau một tình huống tấn công sắc nét.

Tuy nhiên, New York RB không chấp nhận thất bại. Phút 77, Hall tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo thứ hai, giúp Mehmeti ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực của cả hai đội, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội. Kết quả hòa khiến Inter Miami tụt xuống vị trí thứ ba miền Đông, trong khi New York RB giữ lại một điểm quý giá sau màn trình diễn kiên cường.

Ghi bàn

Inter Miami: Silvetti 45+1', Berterame 55'

New York RB: Ruvalcaba 15', Mehmeti 77'

Đội hình xuất phát:

Inter Miami: St. Clair, Fray, Falcon, Micael, Reguilon, De Paul, Bright, Segovia, Silvetti, Messi, Berterame

New York RB: Horvath, Rutty, Nealis, Voloder, Dos Santos, Donkor, Mehmeti, Forsberg, Ruvalcaba, Hall, Cowell