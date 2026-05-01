Theo nguồn tin từ giới truyền thông Anh, Sandro Tonali sẽ không trở lại Serie A hè này mà vẫn muốn thi đấu tại Anh.

Dù Newcastle United đang sa sút và rơi xuống vị trí thứ 14, thậm chí chưa chắc chắn trụ hạng, nhưng Tonali đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Sandro Tonali có thể cập bến MU hè này

Người đại diện của anh, Pepe Rizzo, khẳng định việc thân chủ lọt vào tầm ngắm nhiều ông lớn Premier League như MU hay Arsenal là điều hoàn toàn tự nhiên.

Newcastle từng chi 55 triệu bảng để chiêu mộ Tonali từ AC Milan năm 2023. Lãnh đạo CLB cũng đứng ra bảo vệ khi anh bị treo giò 10 tháng vì vi phạm liên quan đến cá cược.

Kể từ ngày trở lại, Tonali nhanh chóng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa “Chích choè”, góp công giúp đội bóng giành Cúp Liên đoàn Anh và đoạt vé Champions League.

Với tầm ảnh hưởng và so sánh mặt bằng chuyển nhượng khi những thương vụ như Declan Rice, Moises Caicedo hay Enzo Fernandez đều vượt mốc 100 triệu bảng, Newcastle có thể yêu cầu mức phí tương tự.

Các đội bóng Serie A không thể đáp ứng mức giá cao như vậy, nên khả năng Tonali trở lại Italia khá viển vông.

Về phần MU, họ đang lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa, đặc biệt khi Casemiro chắc chắn sẽ ra đi. Tonali nằm trong số các mục tiêu tiềm năng, nhưng có thể là phương án đắt đỏ nhất.

