Chờ phán quyết ở London

Bùng nổ và thăng hoa sau một hiệp 1 bị chi phối bởi sự chặt chẽ chiến thuật và hạn chế rủi ro khi cầm bóng, Atletico Madrid đã để Arsenal “sống sót” với hiệp đấu thứ 2 áp đảo.

Atletico gỡ hòa được bàn thua từ chấm phạt đền của Gyokeres, nhưng lại thiếu sự sắc bén cần thiết khi đứng trước khung thành của David Raya.

Tỷ số 1-1 khiến mọi thứ vẫn rộng mở cho trận lượt về tại London vào thứ Ba tới – cuộc đối đầu “một mất một còn”. Atletico tung ra tới 18 cú sút, trong đó có một lần Antoine Griezmann đưa bóng dội xà ngang, nhưng vẫn không đủ để giành chiến thắng.

Arsenal dẫn bàn từ chấm phạt đền. Ảnh: EFE

Điểm an ủi cho Diego Simeone và các học trò là sự vượt trội trong hiệp 2 và khả năng tạo cơ hội trước một đối thủ vốn phòng ngự rất kín kẽ bậc nhất châu Âu.

Lo ngại trước sức tàn phá của các cầu thủ chạy cánh Arsenal, Simeone bố trí Marcos Llorente vừa làm wing-back khi tấn công vừa là trung vệ thứ 3 khi phòng ngự.

Giuliano Simeone chịu trách nhiệm kèm Gabriel Martinelli, còn phía đối diện, Lookman và Ruggeri được giao nhiệm vụ khóa chặt Noni Madueke. Sự điều chỉnh của Llorente khiến Cardoso phải hỗ trợ Koke ở tuyến giữa.

Simeone cũng đưa cặp trung vệ quen thuộc Pubill – Hancko trở lại. Trên hàng công, nhiệm vụ gây sát thương thuộc về Griezmann và Julian Alvarez.

Bên phía Mikel Arteta, đội hình ra sân khá quen thuộc: Eze chưa hoàn toàn bình phục, Saka mới trở lại với thời lượng thi đấu hạn chế, nên bộ ba tấn công gồm Gyokeres đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Martinelli và Madueke.

Không có Havertz vì chấn thương, sự xuất hiện của một trung phong điển hình như tiền đạo người Thụy Điển khiến Arsenal chơi thực dụng và cổ điển hơn.

Sau những phút đầu bùng nổ như dự đoán của Atletico dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, cả hai đội nhanh chóng cho thấy trận đấu này sẽ không giống “màn đấu súng” giữa PSG và Bayern trước đó – với kỷ lục 9 bàn thắng ở bán kết Champions League.

Hiệp 1 tại Metropolitano mang đậm tính chiến thuật, với pressing tầm cao nhằm buộc đối phương mắc sai lầm hơn là kiểm soát thế trận.

Khi nhịp độ hạ xuống, Arsenal cầm bóng nhiều hơn, với bộ ba Zubimendi – Declan Rice – Odegaard triển khai bóng an toàn. Dấu hiệu rõ ràng: hạn chế rủi ro là ưu tiên hàng đầu.

Thế trận chặt chẽ của Arsenal

Atletico là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Koke thể hiện kinh nghiệm khi thoát pressing và tìm ra khoảng trống để khởi phát một pha phối hợp, kết thúc bằng cú sút từ rìa vòng cấm của Julian Alvarez buộc Raya phải trổ tài.

Tuy nhiên, đó gần như là tất cả những gì họ làm được trong hiệp 1. Những quyết định thiếu chính xác trong các pha lên bóng khiến Atleti không thể gây sức ép lên hàng thủ chắc chắn của Arsenal với Saliba và Gabriel Magalhaes.

Madueke cũng có pha đáp trả với cú cứa lòng đi chệch khung thành sau một pha đi bóng từ cánh vào trung lộ.

Những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi xuất hiện trong thế trận chặt chẽ, cho đến khi Gyokeres chiếm vị trí trước Hancko và bị hậu vệ này phạm lỗi trong vòng cấm. Tình huống gây tranh cãi về mức độ va chạm, rồi tiền đạo Arsenal lạnh lùng đánh bại Oblak từ chấm phạt đền.

Julian Alvarez gỡ hòa, nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: EFE

Bị dẫn trước, Simeone buộc phải điều chỉnh ngay trong giờ nghỉ. Ông rút Giuliano, tung Le Normand vào sân để Llorente tập trung hoàn toàn vào hành lang cánh.

Sự thay đổi này giúp Atletico lột xác, dồn ép Arsenal nghẹt thở. Julian Alvarez suýt ghi bàn với cú đá phạt đưa bóng sượt mép xà ngang. Những cơ hội liên tiếp của Lookman và Griezmann báo hiệu bàn gỡ.

Atletico lúc này như một cơn lũ. Llorente tận dụng bóng bật ra và sút trúng tay Ben White trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Julian Alvarez không mắc sai lầm.

Sau bàn gỡ, Atletico tiếp tục dâng cao. Alvarez suýt ghi bàn từ một quả phạt góc đá thẳng vào khung thành, Raya phải vất vả cản phá. Griezmann đưa bóng dội xà ngang, còn Lookman có một pha kiến tạo cho cú dứt điểm nguy hiểm.

Arsenal lùi sâu hơn, đặc biệt sau khi Arteta rút Odegaard ra và đưa Eze vào sân. Những sự thay đổi sau đó với Saka, Trossard và Gabriel Jesus cũng không giúp họ lấy lại thế trận.

Khi Atletico đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, trọng tài bất ngờ thổi phạt đền cho Arsenal sau một pha va chạm của Hancko, nhưng VAR đã can thiệp và hủy quyết định.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Mọi thứ sẽ được định đoạt tại London.