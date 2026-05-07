Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa giúp Arsenal lọt vào chung kết Champions League, sau khi vượt qua Atletico Madrid. Ở đấu trường Ngoại hạng, Pháo thủ cũng tràn trề cơ hội đăng quang sau hơn 2 thập kỷ.

Giao kèo hiện tại giữa Arteta và Arsenal còn thời hạn đến tháng 6/2027, nhận mức lương 10 triệu bảng mỗi năm.

Với những sự tiến bộ đạt được, lãnh đạo The Gunners quyết tâm giữ chân Arteta lâu đài. Họ dự định trao cho nhà cầm quân bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, thù lao tăng lên gần 15 triệu bảng mỗi năm.

Nguồn tin từ The Times còn cho hay, các nhân vật chóp bu ở Emirates cũng dành sự ủng hộ tuyệt đối cho Mikel Arteta, sau khi hỗ trợ ông hơn 700 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Bất chấp những khoản đầu tư khổng lồ vài năm gần đây, danh hiệu duy nhất Mikel Arteta giành được kể từ ngày ngồi ghế nóng Arsenal là chức vô địch FA Cup hồi 2019.

Tuy nhiên, đội bóng thành London đã có bước tiến bộ đáng kể về mặt lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu.

Arsenal chỉ cần thắng 3 trận còn lại là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004.

Họ cũng sẽ đối đầu PSG ở Budapest cuối tháng 5 để tranh cơ hội nâng cao chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Arsenal của Mikel Arteta trở lại đấu trường C1 mùa 2023/24 và tiến vào tứ kết năm đó (thua Bayern Munich), lọt đến bán kết mùa 2024/25 rồi giờ là chung kết.