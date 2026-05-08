Hỗn loạn

Quá trình rạn nứt của Real Madrid ngày càng tăng cao. Chiều thứ Ba, một nguồn tin giấu tên – tự nhận “người thân cận” – đại diện cho Kylian Mbappe, gửi thông cáo tới AFP để khẳng định kỳ nghỉ của anh với bạn gái bị hiểu sai.

Thông cáo đồng thời nhấn mạnh “sự tận tâm” của tiền đạo người Pháp với CLB.

Cùng tối hôm đó, Alvaro Carreras đăng trên Instagram tuyên bố Antonio Rudiger đánh anh trong phòng thay đồ. Trung vệ người Đức sau đó đã xin lỗi.

Trong thông báo, Carreras cũng lên tiếng bảo vệ “cam kết” của bản thân với đội bóng.

Theo chương trình “El Chiringuito”, từ hai tuần trước đó, Rudiger đã “nóng mặt” vì một tân binh như Carreras. Đến lần thứ hai thì anh dùng “nắm đấm”.

Đến thứ Tư, buổi tập ở Valdebebas kết thúc bằng một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, được Marca đăng tải và sau đó nhiều báo chính thống xác nhận.

Câu chuyện chưa dừng lại. Hôm thứ Năm, Valverde phải nhập viện sau khi xô xát với Tchouameni, xuất phát từ các pha bóng quyết liệt trên sân tập. Cầu thủ Uruguay bị chấn thương nhẹ ở đầu và sẽ nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần

Viễn cảnh trắng tay làm lộ rõ những căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ. Kể từ chức vô địch Champions League 2024, bầu không khí trong đội đã xấu đi đáng kể.

Có những cầu thủ không còn nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng. Một nhóm từng lạnh nhạt với Xabi Alonso, và giờ một nhóm khác căng thẳng với Alvaro Arbeloa.

Phong độ thất vọng trên sân cỏ cùng sự rạn nứt trong tập thể khiến lãnh đạo Real Madrid nhiều tuần qua phải chuẩn bị cho “một cuộc cách mạng nhỏ”.

Real Madrid cho rằng vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng việc thay HLV – điều gần như đã được định đoạt – mà còn cần có sự ra đi và bổ sung cầu thủ.

Trên thực tế, điều mà Real Madrid gọi là “cuộc cách mạng nhỏ” có thể sẽ không hề nhỏ. Những nguồn tin nội bộ cho rằng cần phải tạo ra “một thay đổi đủ để mọi người cảm nhận được”.

Có sự “phản bội”

Sau những căng thẳng kéo dài, Real Madrid đã mở hồ sơ kỷ luật với Tchouameni lẫn Valverde. Khả năng CLB sẽ áp dụng các hình phạt về tài chính lẫn chuyên môn.

Về phần mình, Valverde đăng lên Instagram: “Đồng đội của tôi không hề đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với anh ấy”.

Real Madrid nhận thấy đội bóng tồn tại cả vấn đề chuyên môn lẫn thiếu hụt về tố chất lãnh đạo và sự trưởng thành. CLB lo ngại trước thái độ hời hợt của một số cầu thủ trẻ, kể cả vài tân binh.

Điều khiến họ thất vọng là sự suy giảm tính chuyên nghiệp, cái tôi quá lớn nhưng không đi kèm thành công trên sân, cũng như cách một số cầu thủ phản ứng thờ ơ trước thất bại.

Những nhân viên gắn bó lâu năm với Real Madrid chỉ rõ vấn đề: họ cảm thấy nhớ các tiêu chuẩn về sự khắt khe, tinh thần cạnh tranh và cam kết từ Nacho, Toni Kroos hay Luka Modric.

Không chỉ có vấn đề hòa hợp nội bộ, “Los Blancos” còn xem việc rò rỉ thông tin là “sự phản bội” đối với niềm tin trong phòng thay đồ. “Mục đích của họ chỉ là gây tổn hại”, một nguồn tin từ Bernabeu nói về việc lan truyền vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde.

“Trong một phòng thay đồ bình thường, những chuyện như thế này sẽ được giải quyết nội bộ mà không bị đưa ra ngoài”, Valverde tự bào chữa. “Rõ ràng có ai đó rất nhanh chóng mang câu chuyện đi kể”.

Real Madrid cũng cho rằng những chỉ trích nhắm vào việc Mbappe đi nghỉ ở Italia với bạn gái Ester Exposito mang động cơ không trong sáng.

Tiền đạo người Pháp trở lại Madrid chỉ ít phút trước khi CLB bước vào trận gặp Espanyol. Anh nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ Madridista và cũng khiến một số đồng đội khó chịu.

Real Madrid đấu Barca trong sự ngột ngạt (2h00 ngày 11/5). Trận Siêu kinh điển có thể là thời điểm họ chứng kiến kình địch giành chức vô địch La Liga.